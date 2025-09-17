【娛事者】港片告急：電影金像獎入圍有危機

港產片近年進入低潮，今年尤其嚴重，以票房計，迄今為止，仍未有一套港片票房能突破1400萬。但這情況或許有轉機，麥浚龍執導的《風林火山》，終鐵定10月1號正式公映。之前電影在康城曝光，反應不似預期，評語大都是影像出色，說故事欠清晰。雖然如此，若以入場慾來計，《風林火山》是爆棚，Juno加上金城武、劉青雲和古天樂，影片票房該不是問題，今年港片票房的弱勢，就有待《風林火山》來突破。

今年港產片票房差，上映港片數量也少，具質素的亦不多，結果引伸另一問題，就是明年的香港電影金像獎，能否有足夠港片入圍各個獎項。這幾年港片陷入低潮，今年的電影金像獎競逐依然激烈，且不乏高質的的港片，如《九龍城寨之圍城》、《爸爸》、《破地獄》、《看我今天怎麼說》，演員的表現也亮眼，最佳男女主角爭崩頭，結果《爸爸》的劉青雲贏了游學修、許冠文及郭富城奪影帝，衛詩雅打低鍾雪瑩、談善言和許恩怡獲影后。

今年金像獎最佳男女主角由劉青雲及衛詩雅奪得。

但看今年上映的港片，有實力獲最佳電影和導演提名的電影，是少之又少。先計已上映的，獲評論界讚好的港產片，有林善、譚善揚執導的《不赦之罪》，及李子俊、周汶儒的《私家偵探》，區焯文的紀錄片《毛家》也很不錯。至於上映前頗受注目，由卓韻芝執導的《送院途中》以及張家輝自導自演的《贖夢》，成績不似預期，要提名最佳電影和導演極有難度。

再數下去，要找具提名金像獎資格的港片，已有困難。若以一般金像獎入圍的水平，以往年代，《不赦之罪》和《私家偵探》能入圍最佳電影和導演的機會也不高，但若以今年港片的水準，這兩部已是較出色。其實不只最佳電影和導演，演員的表現也未算標青，明年要找齊金像獎最佳男女主角五個提名，相信極為困難。

現在已屆9月，尚有三個多月時間，會再有高質港片出現嗎？排期已定的港片中，以《風林火山》最有可能入圍金像獎最佳電影和導演獎項，但觀乎康城影展的反應，《風》能否獲金像獎選民青睞，仍是未知之數。再數下去，即將上映的港片，尚有張艾嘉監製、新導演龔兆平執導的科幻愛情片《他年他日》，以及港產動畫電影《世外》，這兩套或也有機入圍金像獎重要獎項。除《風林火山》外，之前亦傳過《尋秦記》和《寒戰1994》今年底上映，但據悉最終決定明年才上，故能入圍金像獎的大片又少了兩部。

《風林火山》最有可能入圍金像獎最佳電影和導演獎項

以往港片盛世，香港電影人既要獎金，也要獎品，除注重票房外，亦看重獎項。電影獲提名香港金像獎，也是賣點之一，可吸引觀眾入場。香港影圈有一做法，就是一些需要口碑宣傳的電影，會先搶閘在年底上最少五場，務求獲得金像獎提名資格，然後安排電影在之後一年、於電影金像獎舉行前的年頭上映，以收宣傳之效。如今年的《看我今天怎麼說》和《虎毒不》正是這樣，都是去年底先在戲院上優先場，獲坊間一致口碑，如願得到金像獎提名，才正式在今年上映。

但今年有這些搶閘港片上映嗎？有一部，是由新導演周鑫榮拍的《給愛麗絲》，在九月優先上了五場。至於一些拍罷仍未上映的港片，除了都市傳說級的《尋秦記》外，其實還有不少，包括鄭伊健主演的《洗碗天團》，謝安琪任女主角的《臥底的退隱生活》，張繼聰做打拳爸爸的《金童》，及古天樂主演、葉偉信任導演的《誰變走了大佛》，這些港片都是一早拍完，有待正式上映，但究竟是何時，仍然是個謎。

《尋秦記》

戲院沒有港片上，可以怎辦？就是上映經典港片的4K修復版。九月就有三部，已上映的有杜琪峯的《PTU》，17號有劉偉強和麥兆輝的《頭文字D》，18號有王家衛的《墮落天使》。諷刺是九月上映的港產新片，恰巧也是三部，《阿龍》、《惡人當道》和《觸電》，而《PTU》4K修復版單日的票房，竟比《惡人當道》還要好。

證明4K修復版有市場，是台灣名導楊德昌的《一一》，影片7月底在港上映，11日後票房已過100萬，比起01年首輪上映的票房79萬還要多。4K修復版賣的是經典，也是體驗，入場會送海報，大堂有位置供觀眾打卡拍照。港片疲弱，沒有新片，戲院商唯有向經典電影埋首。但沒有新，又怎會有舊？電影院不是博物館，單靠經典是撐不下去。

