天文台考慮今晚至明日初時發出一號戒備信號
【娛事者】港片告急：電影金像獎入圍有危機
港產片近年進入低潮，今年尤其嚴重，以票房計，迄今為止，仍未有一套港片票房能突破1400萬。但這情況或許有轉機，麥浚龍執導的《風林火山》，終鐵定10月1號正式公映。之前電影在康城曝光，反應不似預期，評語大都是影像出色，說故事欠清晰。雖然如此，若以入場慾來計，《風林火山》是爆棚，Juno加上金城武、劉青雲和古天樂，影片票房該不是問題，今年港片票房的弱勢，就有待《風林火山》來突破。
今年港產片票房差，上映港片數量也少，具質素的亦不多，結果引伸另一問題，就是明年的香港電影金像獎，能否有足夠港片入圍各個獎項。這幾年港片陷入低潮，今年的電影金像獎競逐依然激烈，且不乏高質的的港片，如《九龍城寨之圍城》、《爸爸》、《破地獄》、《看我今天怎麼說》，演員的表現也亮眼，最佳男女主角爭崩頭，結果《爸爸》的劉青雲贏了游學修、許冠文及郭富城奪影帝，衛詩雅打低鍾雪瑩、談善言和許恩怡獲影后。
但看今年上映的港片，有實力獲最佳電影和導演提名的電影，是少之又少。先計已上映的，獲評論界讚好的港產片，有林善、譚善揚執導的《不赦之罪》，及李子俊、周汶儒的《私家偵探》，區焯文的紀錄片《毛家》也很不錯。至於上映前頗受注目，由卓韻芝執導的《送院途中》以及張家輝自導自演的《贖夢》，成績不似預期，要提名最佳電影和導演極有難度。
再數下去，要找具提名金像獎資格的港片，已有困難。若以一般金像獎入圍的水平，以往年代，《不赦之罪》和《私家偵探》能入圍最佳電影和導演的機會也不高，但若以今年港片的水準，這兩部已是較出色。其實不只最佳電影和導演，演員的表現也未算標青，明年要找齊金像獎最佳男女主角五個提名，相信極為困難。
現在已屆9月，尚有三個多月時間，會再有高質港片出現嗎？排期已定的港片中，以《風林火山》最有可能入圍金像獎最佳電影和導演獎項，但觀乎康城影展的反應，《風》能否獲金像獎選民青睞，仍是未知之數。再數下去，即將上映的港片，尚有張艾嘉監製、新導演龔兆平執導的科幻愛情片《他年他日》，以及港產動畫電影《世外》，這兩套或也有機入圍金像獎重要獎項。除《風林火山》外，之前亦傳過《尋秦記》和《寒戰1994》今年底上映，但據悉最終決定明年才上，故能入圍金像獎的大片又少了兩部。
以往港片盛世，香港電影人既要獎金，也要獎品，除注重票房外，亦看重獎項。電影獲提名香港金像獎，也是賣點之一，可吸引觀眾入場。香港影圈有一做法，就是一些需要口碑宣傳的電影，會先搶閘在年底上最少五場，務求獲得金像獎提名資格，然後安排電影在之後一年、於電影金像獎舉行前的年頭上映，以收宣傳之效。如今年的《看我今天怎麼說》和《虎毒不》正是這樣，都是去年底先在戲院上優先場，獲坊間一致口碑，如願得到金像獎提名，才正式在今年上映。
但今年有這些搶閘港片上映嗎？有一部，是由新導演周鑫榮拍的《給愛麗絲》，在九月優先上了五場。至於一些拍罷仍未上映的港片，除了都市傳說級的《尋秦記》外，其實還有不少，包括鄭伊健主演的《洗碗天團》，謝安琪任女主角的《臥底的退隱生活》，張繼聰做打拳爸爸的《金童》，及古天樂主演、葉偉信任導演的《誰變走了大佛》，這些港片都是一早拍完，有待正式上映，但究竟是何時，仍然是個謎。
戲院沒有港片上，可以怎辦？就是上映經典港片的4K修復版。九月就有三部，已上映的有杜琪峯的《PTU》，17號有劉偉強和麥兆輝的《頭文字D》，18號有王家衛的《墮落天使》。諷刺是九月上映的港產新片，恰巧也是三部，《阿龍》、《惡人當道》和《觸電》，而《PTU》4K修復版單日的票房，竟比《惡人當道》還要好。
證明4K修復版有市場，是台灣名導楊德昌的《一一》，影片7月底在港上映，11日後票房已過100萬，比起01年首輪上映的票房79萬還要多。4K修復版賣的是經典，也是體驗，入場會送海報，大堂有位置供觀眾打卡拍照。港片疲弱，沒有新片，戲院商唯有向經典電影埋首。但沒有新，又怎會有舊？電影院不是博物館，單靠經典是撐不下去。
郭靖言
做過唱片公司，做過電影公司，做過報紙雜誌，如是者，現在全職睇娛樂，正經寫娛樂。
其他人也在看
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
袁嘉敏回流香港拍港島新居開箱片 透露人妻朋友拒聚會感傷心：女人之間比較很愚蠢
袁嘉敏（Candy）曾於2022年公開怒斥鍾培生及其父曾向佢提出古怪要求，「鍾袁大戰」引起全城熱議。2023年底，袁嘉敏移英展開新生活，表示希望可以融入當地生活，和來自歐洲或不同國家嘅人交流，尋找另一半，因而冇選擇市郊香港人較多嘅社區居住，而係選擇住喺倫敦Zone 1南肯辛頓，又自爆玩交友app，激讚app內嘅男性高質，同時課金500英鎊（約4,800港元）出席「富豪飯局」。不過，袁嘉敏喺今年2月宣布回流香港，重返港島南區成長地段居住。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「車厘龜」𡃁模程美段奉子成婚幸福晒婚照 未婚夫成熟穩重樣子曝光
昔日「𡃁模」程美段（Kiwi）因參加TVB節目《美女廚房》而漸為人識，後來上杜汶澤煮食節目擔任主持，一件「車厘龜」貼身衫更成為話題。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
羅莽曾一度失聯 終現身首映禮因疲勞唔受訪 太太到場全程睇實
73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭則仕被網民野生捕獲 身型消瘦兼長滿白鬍子：肥貓都老了
曾兩奪香港電影金像獎最佳男主角的「肥貓」鄭則仕近來被網民野生捕獲，年過七十的他長了銀白色鬍子，網民不禁感慨時間過得後快。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
BTS柾國退伍後首現身！Calvin Klein時裝週大洗版，4個吸睛亮點一次看
Calvin Klein 時裝週大洗版！Calvin Klein 現時由來自羅馬的 Veronica Leoni 擔任創意總監，帶來簡約而內藏性感的新世代著裝，新系列於紐約時裝週大放異彩。Calvin Klein 請來的天橋座上客更是顆顆巨星，包括 BTS 田柾國、Lily Collins、泰版《流星花園》杉菜 Tu Tontawan等，一起來看看亮點吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
甘比罕有談及家人背景 同大劉劉鑾雄同祖籍傳深得奶奶歡心
現年45歲嘅陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。平日生活低調又親民嘅甘比，日前喺小紅書上載影片罕有談及家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蘇永康內地個唱遭網友投訴 被翻炒曾涉毒群情激動
歌手蘇永康將於10月初在浙江溫州舉辦演唱會，因其曾有涉毒歷史，有網友向溫州當地相關部門進行投訴。昨日（15日）浙江省文化廣電和旅遊廳相關處室工作人員回應稱，確實接到過關於蘇永康演唱會的相關反映，蘇永康演唱會的報批資料是合規的，是省廳層面審批的。相關話題如「#涉毒藝人蘇永康辦演唱會遭網友投訴#」、「#官方回應涉毒藝人辦演唱會遭投訴#」等均長期處於熱搜位置，合共逾6,000萬閱讀量，今日（16日）個唱資訊已被下架。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
吳卓羲又衝動！受訪爆粗「佢X知」 2年前拍綜藝大讚同行「好x勁」節目冇刪剪
早前有網民喺澳門發現「牛雜檔吳卓羲」，該位檔主無論有冇帶口罩都同吳卓羲十分似樣。尋日吳卓羲出席活動受訪，被記者問及此事時，開玩笑話一定唔係佢，因為佢本人係唔食牛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
荷里活巨星羅拔烈福離世 享年89歲
美國男星羅拔烈福（Robert Redford）今日（16日）於美國辛丹斯寓所於睡夢中離世，享年89歲。其公關表示：「羅拔烈福於2025年9月16日於猶他州山區辛丹斯家中離世，這是他深愛的地方，身邊圍繞著他摯愛的人。我們將非常懷念他。」羅拔同時是演員與導演，21歲加入影壇，縱橫影壇超過60載，曾憑1973年電影《老千計狀元才》（The Sting）獲奧斯卡影帝提名，並憑1980年電影《普通人》（Ordinary People）奪得奧斯卡最佳導演。他憑1994年電影《幕後謊言》（Quiz Show）獲最佳電影與最佳導演提名，並於2002年獲得奧斯卡終身成就獎。東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
張智霖18歲兒子張慕童首公開正面照被指撞樣周嘉洛 曾與袁詠儀關係惡劣提出「換媽媽」
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），魔童現年已18歲，今年已從香港國際學校畢業，並往外國留學。向來低調嘅魔童日前於IG限時動態中罕有分享多段影片記錄海外留學嘅生活點滴，並首次公開正面自拍照，其靚仔外貌遺傳父母優良基因。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 3 小時前
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏
近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 1 天前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!
萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。Yahoo 地產 ・ 1 天前
消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）
夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會購入泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，測試發現有兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻
講到辦公室文化，散水餅幾乎已經成為香港職場的指定動作，但並不是每一件散水餅都令人感動，反而有些選擇會令同事收到時「懷疑人生」。早前就有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，留言一面倒抵死，更有人直言「比唔派仲深刻」，以下總結出網民心目中8大最差的散水「餅」。Yahoo Food ・ 3 小時前
大快活「橙色營銷」 飲食寒冬絕地反擊？
本港多間上市餐飲集團去年業績倒退，本地消費意願依然疲弱，持續陷入飲食寒冬；其中大快活（0052）截至今年3月底止全年業績，純利按年急跌29.8%，毛利率與同店銷售均告下跌，內地業務亦蝕上千萬元，中港市場競爭壓力巨大。不過近日適逢iPhone 17「宇宙橙」推出，引起網絡炒熱「大快活橙」，而最新大快活亦連發多項營銷手段，未知能否作絕對反擊，把握機會吸引情緒消費Yahoo財經 ・ 22 小時前
打風｜天文台：首2個低壓區合併北上，第3個威力最強！AI預測路徑曝光，下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台日前表示，副熱帶高壓脊南側雲團活躍，3個低壓系統已經同步出現，情況罕見。根據最新衛星圖像，位於菲律賓呂宋及其東面的兩個低壓因位置接近，正逐步合併並向海南島一帶移動；另一個則在菲律賓以東逐漸增強，本周初或靠近呂宋。天文台強調，3個低壓都有機會發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Fed開會在即！專家以史為鑒警告降息陷阱：恐對美股與經濟帶來意想不到後果
聯儲局 (Fed) 周二 (16 日) 將召開利率會議，全球投資人正密切關注這場可能決定美國經濟走向的關鍵會議。市場普遍預期 Fed 將宣布降息，以提振疲軟的經濟和金融市場，但 Leuthold Group 投資長 Doug Ramsey 周一 (15 日) 示警別對降息效果過於樂觀，因歷史經驗顯示降息恐帶來意想不到的負面後果。鉅亨網 ・ 23 小時前