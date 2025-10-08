【娛事者】港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本 - 郭靖言

港產片市道不景，但今個10月卻頗熱鬧，同時有《風林火山》和《他年她日》兩部港片上映，雖是如此，但今年上映的港片，屈指一算，只得30多部，數量是少得可憐。

今年餘下的三個月，排了期肯定上映的港片， 11月有港產動畫片《世外》，和張繼聰任男主角、早於19年就拍完的《金童》，12月就有新導演梁居英執導的《殺手#4》，這電影剛獲金馬獎五項提名，是今屆最多提名的港片，加上主角是Jeffrey（魏浚笙），頗具吸引力。

《殺手#4》劇照

想看港片，還有其他機會，今年香港亞洲電影節將有幾部港產片首映，包括贏了20年「首部劇情電影計劃」的《電競女孩》，講述組隊踢足球的《逆轉上半場》，《以青春的名義》導演譚繼貞執導的第二部作品《像這樣的愛情》，和黃秋生主演、講述加拿大移民生活的《今天應該很高興》。同樣已在影展曝光的，還有李駿碩執導的《眾生相》，剛在香港同志影展首映。

不過這五部戲都未有正式上畫映期，其中《今天應該很高興》和《眾生相》已有金馬獎提名，《今》的黃秋生入圍最佳男配角，《眾生相》更入圍最佳電影和導演兩個重要獎，有金馬效應加持，這兩部戲極大機會是明年初在港上映。

今年上映的30多部港片，應該包括徐克的《射鵰英雄傳》、劉偉強的《水餃皇后》、林超賢的《蛟龍行動》和陳可辛的《醬園弄》嗎？四套戲雖然是香港導演執導，卻難以稱為名副其實的港片。這些戲的演員陣容，接近全部是內地演員，徐克的《射鵰》只有兩個香港演員梁家輝和蔡少芬，都不是主角。《醬園弄》和《蛟龍行動》的主要演員陣容，都沒有香港演員，《水餃皇后》雖有不少香港演員，如惠英紅、鮑起靜和黃德斌等，演女主角水餃皇后卻是內地極紅的女演員馬麗。

《水餃皇后》劇照

這些戲主打的市場是大陸，香港的票房比起是微不足道。不過這四部電影，都合乎香港電影金像獎的報名資格，明年頒獎禮，四套戲也有機會入圍主要獎項。

而明年1月1號元旦第一部上映的電影，古天樂之前在林峯的演唱會便洩露天機，是他和林峯主演的都市傳說電影《尋秦記》。古仔任男主角的都市傳說電影，還有一部未上，是《誰變走了大佛》。

港產片數量急跌是始自2018年，17年還有近90部港片上映，到18年，急跌到30多部，之後港片就一蹶不振，數量上不能再回升，皆因入戲院的人少了，票房差，自然難有電影公司老闆肯投資。

過往五大電影公司，包括江志強的安樂、林建岳的寰亞、楊受成的英皇、林小明的寰宇和美亞的李國興，現在仍算積極投資拍戲的，是安樂和英皇，但預見英皇將減產。近年有心有力開戲的，有古天樂的天下一和陳羅超的無限動力。這兩年破1億的三部電影，便是英皇的《破地獄》，安樂的《毒舌大狀》，無限動力、寰亞和天下一合資的《九龍城寨之圍城》。

《破．地獄》劇照

《毒舌大狀》劇照

《九龍城寨之圍城》劇照

現在開戲，極難找老闆投資，近年的戲，尤其不是大製作，都是拿政府資助金，如「首部劇情電影計劃」，如美指張蚊籌備中的《不得不好死》，以及「薪火相傳計劃」，正在上畫的《他年她日》，便是這計劃首部面世的電影，做法是資深電影人帶新導演拍戲，政府會資助900萬一部戲，《他》的組合是張艾嘉和龔兆平。

日前黃綺琳剛開拍的溫情公路喜劇，有張婉婷任監製，由張家輝和鍾雪瑩主演，也由「薪火相傳計劃」資助拍攝。其他的組合，還有陳可辛和黃進、陳果和陳健朗、關錦鵬和卓翔、爾冬陞和王德健、葉偉信和鄭緯機等。

「首部劇情電影計劃」過往被垢病拍的戲大多是社會議題，缺乏商業性，被譏稱是《獅子山下》和《鏗鏘集》。但當然也有例外，卓亦謙執導的《年少日記》便收了2800萬，評語極好，是票房和口碑雙贏。但首部計劃電影的導演拍完處女作，再拍第二部就很困難。

《年少日記》劇照

「薪火相傳計劃」或可解決這問題，如黃進和陳健朗拿過首部電影資助拍戲，拍完《一念無明》和《手捲煙》之後，就苦無機會，「薪火相傳計劃」就可以幫到這些具潛質的新導演，令他們有機再拍第二部戲，兼有前輩電影人相助，在題材上提供意見，兼顧藝術和商業拿平衡。

現在港產片要開戲，就是兩極化，非大即小。除政府資助的低成本小品電影外，具規模的電影公司仍會投資拍大片，不過會異常謹慎，某程度上是賭博，但要有值搏率，如安樂電影，手頭有兩部拍完仍未上映的大片，有吳彥祖、吳慷仁和劉俊謙主演的《寒戰1994》，以及吳煒倫執導、黃子華和鄭秀文主演的賀歲喜劇。相信兩部戲之能夠開得成，全因有《寒戰》系列和吳煒倫1億前作《毒舌大狀》的往績支持。

而黃子華本身就是一個IP，這刻找公司投資他主演的電影，絕非難事。另一套大片拍完有待上映的，便是英皇的警匪片《怒火漫延》，由郭子健執導，謝霆鋒和劉德華主演。

更矚目的大片，定必是鄭保瑞即將開拍的《九龍城寨之終章》，由城寨四子主演，瑞導日前接受訪問，表示《終章》於明年三月開拍，林峯等人正在操弗中。原先曾計劃《龍頭》和《終章》兩部電影一齊拍，但權衡輕重，會先拍《終章》，即延續四子的故事。這決定也無可厚非，《九龍城寨》在日本上映後，紅了四子，難得港片再有日本市場，當然要繼續拍四子。據聞今次《九龍城寨》主要場景拍完戲後會保留，之後作展覽之用。

但問題是這些大片IP，總有用完一日。可是大公司在現今市道，如果聽不到錢聲，很難會斥資拍高成本製作，單靠食老本用舊IP，總有用完的一天，不敢拍新題材，又如何有新IP呢？

