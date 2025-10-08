港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本
【娛事者】港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本 - 郭靖言
港產片市道不景，但今個10月卻頗熱鬧，同時有《風林火山》和《他年她日》兩部港片上映，雖是如此，但今年上映的港片，屈指一算，只得30多部，數量是少得可憐。
今年餘下的三個月，排了期肯定上映的港片， 11月有港產動畫片《世外》，和張繼聰任男主角、早於19年就拍完的《金童》，12月就有新導演梁居英執導的《殺手#4》，這電影剛獲金馬獎五項提名，是今屆最多提名的港片，加上主角是Jeffrey（魏浚笙），頗具吸引力。
想看港片，還有其他機會，今年香港亞洲電影節將有幾部港產片首映，包括贏了20年「首部劇情電影計劃」的《電競女孩》，講述組隊踢足球的《逆轉上半場》，《以青春的名義》導演譚繼貞執導的第二部作品《像這樣的愛情》，和黃秋生主演、講述加拿大移民生活的《今天應該很高興》。同樣已在影展曝光的，還有李駿碩執導的《眾生相》，剛在香港同志影展首映。
不過這五部戲都未有正式上畫映期，其中《今天應該很高興》和《眾生相》已有金馬獎提名，《今》的黃秋生入圍最佳男配角，《眾生相》更入圍最佳電影和導演兩個重要獎，有金馬效應加持，這兩部戲極大機會是明年初在港上映。
今年上映的30多部港片，應該包括徐克的《射鵰英雄傳》、劉偉強的《水餃皇后》、林超賢的《蛟龍行動》和陳可辛的《醬園弄》嗎？四套戲雖然是香港導演執導，卻難以稱為名副其實的港片。這些戲的演員陣容，接近全部是內地演員，徐克的《射鵰》只有兩個香港演員梁家輝和蔡少芬，都不是主角。《醬園弄》和《蛟龍行動》的主要演員陣容，都沒有香港演員，《水餃皇后》雖有不少香港演員，如惠英紅、鮑起靜和黃德斌等，演女主角水餃皇后卻是內地極紅的女演員馬麗。
這些戲主打的市場是大陸，香港的票房比起是微不足道。不過這四部電影，都合乎香港電影金像獎的報名資格，明年頒獎禮，四套戲也有機會入圍主要獎項。
而明年1月1號元旦第一部上映的電影，古天樂之前在林峯的演唱會便洩露天機，是他和林峯主演的都市傳說電影《尋秦記》。古仔任男主角的都市傳說電影，還有一部未上，是《誰變走了大佛》。
港產片數量急跌是始自2018年，17年還有近90部港片上映，到18年，急跌到30多部，之後港片就一蹶不振，數量上不能再回升，皆因入戲院的人少了，票房差，自然難有電影公司老闆肯投資。
過往五大電影公司，包括江志強的安樂、林建岳的寰亞、楊受成的英皇、林小明的寰宇和美亞的李國興，現在仍算積極投資拍戲的，是安樂和英皇，但預見英皇將減產。近年有心有力開戲的，有古天樂的天下一和陳羅超的無限動力。這兩年破1億的三部電影，便是英皇的《破地獄》，安樂的《毒舌大狀》，無限動力、寰亞和天下一合資的《九龍城寨之圍城》。
現在開戲，極難找老闆投資，近年的戲，尤其不是大製作，都是拿政府資助金，如「首部劇情電影計劃」，如美指張蚊籌備中的《不得不好死》，以及「薪火相傳計劃」，正在上畫的《他年她日》，便是這計劃首部面世的電影，做法是資深電影人帶新導演拍戲，政府會資助900萬一部戲，《他》的組合是張艾嘉和龔兆平。
日前黃綺琳剛開拍的溫情公路喜劇，有張婉婷任監製，由張家輝和鍾雪瑩主演，也由「薪火相傳計劃」資助拍攝。其他的組合，還有陳可辛和黃進、陳果和陳健朗、關錦鵬和卓翔、爾冬陞和王德健、葉偉信和鄭緯機等。
「首部劇情電影計劃」過往被垢病拍的戲大多是社會議題，缺乏商業性，被譏稱是《獅子山下》和《鏗鏘集》。但當然也有例外，卓亦謙執導的《年少日記》便收了2800萬，評語極好，是票房和口碑雙贏。但首部計劃電影的導演拍完處女作，再拍第二部就很困難。
「薪火相傳計劃」或可解決這問題，如黃進和陳健朗拿過首部電影資助拍戲，拍完《一念無明》和《手捲煙》之後，就苦無機會，「薪火相傳計劃」就可以幫到這些具潛質的新導演，令他們有機再拍第二部戲，兼有前輩電影人相助，在題材上提供意見，兼顧藝術和商業拿平衡。
現在港產片要開戲，就是兩極化，非大即小。除政府資助的低成本小品電影外，具規模的電影公司仍會投資拍大片，不過會異常謹慎，某程度上是賭博，但要有值搏率，如安樂電影，手頭有兩部拍完仍未上映的大片，有吳彥祖、吳慷仁和劉俊謙主演的《寒戰1994》，以及吳煒倫執導、黃子華和鄭秀文主演的賀歲喜劇。相信兩部戲之能夠開得成，全因有《寒戰》系列和吳煒倫1億前作《毒舌大狀》的往績支持。
而黃子華本身就是一個IP，這刻找公司投資他主演的電影，絕非難事。另一套大片拍完有待上映的，便是英皇的警匪片《怒火漫延》，由郭子健執導，謝霆鋒和劉德華主演。
更矚目的大片，定必是鄭保瑞即將開拍的《九龍城寨之終章》，由城寨四子主演，瑞導日前接受訪問，表示《終章》於明年三月開拍，林峯等人正在操弗中。原先曾計劃《龍頭》和《終章》兩部電影一齊拍，但權衡輕重，會先拍《終章》，即延續四子的故事。這決定也無可厚非，《九龍城寨》在日本上映後，紅了四子，難得港片再有日本市場，當然要繼續拍四子。據聞今次《九龍城寨》主要場景拍完戲後會保留，之後作展覽之用。
但問題是這些大片IP，總有用完一日。可是大公司在現今市道，如果聽不到錢聲，很難會斥資拍高成本製作，單靠食老本用舊IP，總有用完的一天，不敢拍新題材，又如何有新IP呢？
郭靖言
做過唱片公司，做過電影公司，做過報紙雜誌，如是者，現在全職睇娛樂，正經寫娛樂。
其他人也在看
第3季消費者信心指數 物價狀況降3.7% 生活狀況跌3.3%
【on.cc東網專訊】香港城市大學決策分析及營運學系統計諮詢中心昨日(8日)公布，本港2025年第3季消費者信心指數錄得87.6，按季上升1.2%，按年則顯著上升約12%。調查亦顯示，經濟發展的分指數按季上升3.6%，但物價狀況的分指數下降3.7%。生活(消費)on.cc 東網 ・ 11 小時前
器官捐贈︱衞生署盼重啟討論「預設默許」 林哲玄指可讓「沒所謂」市民參與 專家憂觸動家屬情緒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生署署長林文健早前表示，希望社會重啟討論器官捐贈「預設默許」（選擇退出）機制，認為只要市民擁有選擇權，便不涉人權問題。他指，本港約有 40 萬人登記器官捐贈，按人口比例仍屬偏低，期望透過檢討制度，鼓勵更多市民參與。Yahoo新聞 ・ 1 天前
黑工｜涉聘非法勞工 首8個月407僱主被捕 月均較去年增近兩成｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】非法外勞問題受關注，勞福局局長孫玉菡今（8 日）在立法會回覆質詢表示，今年首8個月共有407名僱主、869名非法勞工被捕，其中被捕僱主數字較去年月均數字大增 19%。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
3簡約公屋螺絲遭剪短 建造業界：不理解為何不作呈報
位於小欖、屯門欣寶路及柴灣常安街的3個簡約公屋項目，發現有組件螺絲被剪短，亦有鐵板螺絲鑽孔被擅自擴大。香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華今早(8日)在電台節目表示，預製組件出現輕微誤差的情況十分普遍，不理解為何不按程序呈報，而是選擇以不當方式處理。 推斷最後階段出現問題 伍新華指，承建商及顧問公司等第三am730 ・ 10 小時前
鄉村天后桃莉巴頓健康欠佳演唱會延期 胞妹籲歌迷祈禱集氣
（法新社洛杉磯7日電） 79歲美國鄉村天后桃莉巴頓（Dolly Parton）因健康問題延期數場演唱會，她的妹妹芙瑞達巴頓今天要求歌迷為桃莉巴頓祈禱。芙瑞達巴頓（Freida Parton）在社群媒體臉書（Facebook）寫道：「昨晚我整夜為姊姊桃莉祈禱。法新社 ・ 13 小時前
緬甸軍政府中秋夜空襲集會平民 滑翔傘投炸彈 24 死 47 傷
緬甸軍政府周一（6 日）向一群集會中的平民施襲，利用滑翔傘投擲最少兩枚炸彈，造成最少 24 人死亡、47 人受傷。事發於緬甸中部的昌吳（Chaung-U），當時約有一百個平民趁點燈節全國假日聚集，聲援正被關押的政治犯。國際特赦組織促請東盟向緬甸軍政府施加壓力，呼籲國際社會採取急切措施保護緬甸平民。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
Lisa新加坡會同鄉Sorn 與GD激罕同框
【on.cc東網專訊】韓國天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）日前在新加坡為一級方程式賽車（F1）新加坡大獎賽擔任首日的表演嘉賓，而正在當地開設限定店的日本時裝設計師Verdy今日（8日）就透過社交網公開與GD及人氣女團BLACK PINK泰籍成員L東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
結業潮｜將軍澳坑口U購貨架清空惹猜測 逾百分店執剩11間
香港零售業持續面對挑戰，不少連鎖超市紛縮減規模，其中華潤集團旗下的連鎖超市U購（U select）再傳出分店結業。有網民發現將軍澳坑口富寧花園商場的U購分店，近日出現貨架清空未見補貨，懷疑是結業先兆。U購全盛全港共有逾100間分店，不足兩年內連同上述富寧花園商場的分店，規模縮減至僅餘11間。am730 ・ 6 小時前
「生蛇針」未納入政府接種計劃 盧寵茂：已委託港大分析成本效益 料明年完成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會議員陸瀚民早前提出書面質詢，關注政府會否將帶狀疱疹疫苗納入防疫注射計劃。醫務衞生局局長盧寵茂今日（8 日）回覆指，政府已委託香港大學進行相關成本效益分析，預計在 2026 年完成後，疫苗可預防疾病科學委員會將再討論是否建議納入政府計劃。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
張曼玉法國起「夢想花園」？波爾多酒莊平過啟德新盤 影后心動
張曼玉計劃在法國波爾多買地「起花園」，掀起網民熱議，當地酒莊價格暴跌至約1,600萬港元即可入場，平過香港啟德新盤，生活悠閒、空氣自由，難怪影后心動。Yahoo 地產 ・ 9 小時前
川普：終結加薩戰爭存在「真正機會」
（法新社耶路撒冷7日電） 以色列今天紀念10月7日哈瑪斯攻擊事件屆滿兩週年之際，美國總統川普樂觀表示，結束加薩戰爭一事存在「真正的機會」。這次會談舉行之際，適逢以色列紀念10月7日攻擊事件兩週年。法新社 ・ 18 小時前
VIVA同居半年實錄 楊博士借出物業做宿舍 勁過軍訓
女團VIVA真人show節目《VIVA Medium Rare House第二季》正式開機，去年第一季多得師兄張敬軒借出「發跡屋」，今次更巴閉Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
世盃外 ｜迪比護照被盜 延誤報到荷蘭國家隊
荷蘭隊歷史射手王迪比（，現時在巴西球會哥連泰斯效力，由於護照被盜，未能準時歸隊參加國家隊集訓。Yahoo 體育 ・ 1 天前
魯營開波繼續拖
【Now Sports】巴塞隆拿周二宣佈，直到獲得容納45000名球迷入座的許可後，才會以重建的魯營球場作為主場。基於魯營球場仍然未獲批准進行比賽，巴塞隆拿上星期證實，下一場歐聯，即本月21日對奧林比亞高斯的比賽，將繼續在奧林匹克運動場上演。巴塞當時的計劃，是當可容納 27,000 名球迷入座的安排獲市政府許可，即重新開放球場，如今把容納人數大幅提升至45000人，幾可肯定會繼續延遲重啟。據法新社指巴塞斥資15億歐元重建魯營球場，受到工程混亂影響，已一再拖延重開時間。可以肯定的是，本月18日對基朗拿的西甲、本月22日對奧林比亞高斯的歐聯都會在奧林匹克運動場進行。該隊之後的主場比賽，是下月2日對艾爾切，以及下月23日對畢爾包的西甲比賽。now.com 體育 ・ 17 小時前
Netflix《妳和其餘的一切》：女生總有一段又愛又恨的友誼｜影評
Netflix《妳和其餘的一切》以柳誾重 (金高銀 飾) 的視角展開，她是一名堅韌但內斂的編劇，卻意外勾起她與電影製片千商燕 (朴智賢 飾) 過往的故事。兩人相識於小學，住在地下室的柳誾重與住在擁有兩個浴室的公寓的千商燕，可說是「不打不相識」，曾經是無所不談的知心好友，亦曾失聯，最後卻在職場上重遇。然而，隨著千商燕逐漸展露野心，她的手段越來越不擇手段，甚至不惜踩著柳誾重攀向高位。Yahoo Movies HK ・ 5 小時前
日本足協高層機上瀏覽兒童色情影像 被判禁入境法國 10 年 監禁 18 個月緩刑︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本足球協會（JFA）技術總監影山雅永日前在法國被裁定，在航班上瀏覽兒童色情圖片罪成，被判監禁 18 個月，緩刑執行，並被罰款 5,000 歐元（約 45,000 港元），同時被禁止在未成年人士相關機構任職及入境法國 10 年。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
集結影帝級超強卡司！《風林火山》故事結構鬆散無味 但與「爛片」還有很遠距離｜影評
《風林火山》故事以毒品集團領頭人意外身亡展開，兩位兒子有意爭奪話事人的位置，連場大戰令城中一片混亂，而警方追查途中也發現另有內情，二子「上位」背後竟另有計劃。的確，要為電影組織個故事確有難度，就如早年另一部都市傳說片《風再起時》般，明顯電影原本有個更龐大的世界觀、錯綜複雜的人物關係，硬生生剪成兩小時，觀眾心知每位角色都有個深刻故事，哪管一個客串的配角都理應有個背景故事，可無論主角或配角都難有深刻交代，更得在片初以比《星球大戰》更漫長的字幕去交代背景，先感低手，配上大量莫名其妙的鏡頭，如像主角金城武在隧道醒來，或是一堆不知哪來的角色突然被殺，觀眾完全投入不來，就是讓故事有強烈的疏離感。Yahoo Movies HK ・ 7 小時前
始祖鳥雪山放煙花、西貝預製菜惹議 官媒批捨本逐末 籲品牌營銷「文質兼備」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被中國企業安踏收購的戶外用品公司始祖鳥早前在西藏放煙花被批破壞環境，餐飲品牌西貝蓧麵村則因預製菜被揭衞生問題。中國官方媒體《經濟日報》今日（8 日）發表評論，藉兩宗事件批評部分品牌「舍本逐末」，強調營銷應與產品品質並重，呼籲商家在宣傳與實質之間取得「文質兼備」的平衡。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
經典 Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量 為多發性硬化症研究籌逾 233 萬港元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】網上著名 Meme 圖「Blinking White Guy」表情包主角 Drew Scanlon 憑藉多年來的網絡知名度，累計為多發性硬化症研究籌得超過 30 萬美元（約 233 萬港元）。他表示，這項慈善行動對他別具意義，因為一名好友及好友的母親均受該疾病困擾。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
渾水專欄│為敗走舖市李根興獻上一計（渾水）
李根興唯有以實際行動，將個人財富投入基金，與投資者共擔風險，才能贏得信任，減緩贖回潮。公關手段救不了他，唯有決心和改革才是出路。 華麗的言辭和網絡曝光，能省則省吧。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前