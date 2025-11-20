黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
【娛事者】生意難做 香港戲院點求存？
1. 香港電影市道持續不景，令戲院生意越來越難做，傳聞連高先電影院做不住，今年電影業步入寒冬期，戲院一間接一間執笠，若連高先也真的要結業，實在是相當可惜。
2. 今年將盡，迄今未有一部港產片票房能過二千萬，本以為《風林火山》有機，但上畫至今只收一千多萬，另一部獲好評的港產動畫《世外》，看走勢要過二千萬也難，比起去年《破地獄》勁收1億5千多萬，港產片今年票房最好一部，竟只有《破》的十份一。而今年票房最高的戲，是日本動畫《鬼滅之刃無限城篇》，收逾1億。
3. 若今年港產電影票房不過二千萬，會刷新近年港片年度票房冠軍的最低紀錄，之前是2020年由黃子華主演的《乜代宗師》，雖是當年港片票房首位，可是受當時的疫情影響，只收2900多萬，但都過二千萬。
4. 港產片票房勁跌，今年能上畫的只有30多部，圈中人都寄望即將元旦上映的《尋秦記》，能再吸引港片觀眾入場。都市傳說電影，古天樂一人便佔三部，除《尋秦記》外，還有葉偉信執導的《誰變走了大佛》。
5. 現在的電影院，和八、九十年代很不一樣，那時的戲院很純粹，主要上映中外首輪電影，港產片一年有幾百部，亦有荷里活電影。以往八十年代，還有專門上映二輪戲的麗官戲院，又有日活院線的一票任睇色情電影，更有票票價昂貴、但標榜坐得舒適的碧麗宮戲院，但無論如何，萬變不離其宗，這些戲院都離不開放映主流電影。
6. 時至今日，電影市道不景氣，首當其衝是港產片，荷李活電影票房也不比之前，早幾年撐起戲院生意的Marvel系列電影，新作都不濟。電影院舖租昂貴，自然要想方法求存，生意還要做落去，於是現在的戲院便有概念上的反轉，觀眾要再定位。以往戲院面對是愛看戲的大眾；現今是碎片化的市場，要吸引觀眾入戲院，單靠傳統電影已不夠。
7. 我們可留意到，近半年戲院播放的，有韓國K-Pop歌手的演唱會電影，如《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》和《ONE IN A MILLION》，吸引的明顯是G-Dragon和女團TWICE的樂迷，亦有日本組合嵐的《ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM "Record of Memories" 》，這些偶像歌手電影，入場觀眾較年輕，《G-DRAGON IN CINEMA 》上畫頭三日，都是當日票房第二位。不單K-Pop迷，年長一輩樂迷也可以在戲院看到坂本龍一的兩部紀錄片電影，《坂本龍一：東京旋律》和《坂本龍一｜Playing The Orchestra 2014》。查實以往香港戲院也會上映K-Pop歌手電影，但放映場次和電影數量都不比現在。
8. 日本動畫迷現在是戲院必爭的觀眾，今年勁收有兩部，《鬼滅之刃》和《鏈鋸人－劇場版：蕾潔篇》，新海誠一系列電影以回顧展形式再上戲院，另一動畫大師押井守的經典作《天使之卵》也重映。翻看11月1日當天票房紀錄，頭五位的電影，有四部是動畫，以及G-Dragon的演唱會電影，第六位才是真人電影《暴蜂尼亞》，足證香港觀眾入戲院睇戲的口味已改變。
9. 英皇戲院今年10月更試過在戲院直播西甲賽事巴塞對皇馬，分開兩間戲院買飛，有巴塞和皇馬專區，結果兩場幾近爆滿，相信明年六月開幕的世界盃，也會有吸引戲碼在戲院直播。
10. 新拍的電影缺乏號召力，經典電影的4K修復版反而上過不停，今年有楊德昌的《一一》、王家衛的《墮落天使》、杜琪峰的《PTU》、劉偉強和麥兆輝的《頭文字D》、米高曼（Michael Mann）的《盜火線》、大衛連冶的《擦紙膠頭》、宮崎駿的《幽靈公主》，中外大師的經典作排隊再上戲院，當中《頭文字D》重映票房成績最好，已過400萬，成績好過不少新片，有口碑的港片《觸電》，票房都只是200多萬。
11. 入場觀眾有一趨勢，便是越來越多內地影迷，他們尤其愛看日本和韓國一些不能在中國大陸上映的電影，又或一些題材踩線的藝術電影。皆因內地對電影審查比香港嚴，又有限韓令，就像內地樂迷會來香港看韓國偶像的演唱會一樣。
12. 現在戲院要爭取的，已不單是傳統電影觀眾，還要靠K-Pop、J-Pop、動畫迷、球迷和文青影痴，用不同小眾族群，去拼湊出一個大市場。觀眾越趨碎片化，戲院生意就更難做，單靠一部電影去吸引龐大觀眾群，是越來越難。今時今日入戲院看電影，變得像去看演唱會，甚至是舞台劇般，要有一定話題性和吸引力，才能令觀眾入場，否則他們情願留在家看串流平台又或YouTube，手機還有微短劇可看，選擇是多得很。
13. 觀眾入戲院看戲，越來越像是看演唱會，不只次數遞減，更要附加周邊價值，如送海報，還要有膠套保護。觀眾要打卡出po，單靠在電影海報前拍照已不夠，一些戲院會搞場景營造觀影氣氛，如看《墮落天使》4K復修版前，可扮金城武騎電單車造型，生意難做，唯有自強。
郭靖言
做過唱片公司，做過電影公司，做過報紙雜誌，如是者，現在全職睇娛樂，正經寫娛樂。
