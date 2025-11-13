黑色星期五優惠大合集！
【娛事者】記憶褪色，電影記得：三部影帝影后演出的認知障礙故事將重映
《爸爸可否不要老》（The Father）、《永遠的愛麗絲》（Still Alice）和《幸運是我》這三部電影，有什麼共通之處？就是三部戲不約而同以認知障礙症為主題，而主角都演得異常出色。《幸》的惠英紅拿了香港金像獎最佳女主角，《爸》的安東尼鶴健士封奧斯卡影帝，《永》的苿莉安摩亞則獲奧斯卡影后。
三部戲各有特色，《爸》以患病父親安東尼鶴健士的主觀視點切入，讓觀眾代入病患者的主觀世界。《幸運是我》手法簡樸，惠英紅演得克制，感染力因而更強。《永遠的愛麗絲》的茱莉安摩亞患病，反而修補她和女兒的關係。
由安東尼鶴健士主演的《爸爸可否不要老》（20年），其敘事手法異常出色，導演以患上認知障礙症的父親為主觀拍攝角度，觀眾會代入他的視點，親身感受到主角混亂的認知，家中的陳設和女兒的關係，會不停改變，導演巧妙用結構去說故事，突破了同類型電影的框框，在眾多認知障礙症的電影中，《爸爸可否不要老》絕對是最特別的一套。
至於由茱莉安摩亞演的《永遠的愛麗絲》（14年），戲中的女角Alice於五十之齢就患上認知障礙症，猛然提醒大家這症不是老年人專利。導演用紀實的手法，描述Alice記憶力逐漸消退，她本是一個語言學家，有一個美滿家庭，有丈夫和三個兒女，Alice患病後，開始認不到路，連家中的浴室也找不到，綁不到鞋帶令她抓狂，究竟Alice如何自處？導演高明之處，是提供了出路，Alice選擇活在當下，在仍可控制的範疇下，繼續活下去。
惠英紅演的《幸運是我》（16年），可說是當年港片的遺珠，電影由羅耀輝執導，上畫時沒太多人留意，直至惠英紅憑這片的精湛演技，連奪電影導演會年度大獎最佳女演員和金像獎最佳女主角，這部戲才真正引起外界關注。惠英紅在這部戲有突破性演出，一反之前演得較外露，以克制內斂的方法去演，在惠英紅眾多作品中，《幸運是我》肯定是她演得最好的頭三甲。
觀眾今個月將有機會重溫三位影帝影后的動人演出，保險公司 Chubb 安達人壽今個月14至15日將舉辦「Side-by-Side認知障礙症電影節」，選映《幸運是我》、《爸爸可否不要老》和《永遠的愛麗絲》，這三部戲說出不同認知障礙症患者的故事。
認知障礙症一直都是中外電影的題材，蕭芳芳主演、許鞍華執導的《女人四十》（95年），也是用這病作為題材，蕭芳芳更憑戲中精湛演出，奪得柏林影后。最新一部新加坡電影《好孩子》（25年），故事講述變裝皇后（許瑞其飾）的母親，患上認知障礙症，有次母親見到他未落妝的樣子，變裝皇后將錯就錯，謊稱自己是他女兒，電影獲提名今屆金馬獎最佳男主角和最佳造型設計。
病症可拿走一個人的記憶，思考和判斷力日漸退化，甚至連性格也會改變，照顧他們的人，究竟如何和病患者相處，病人的尊嚴又如何維護，透過這些電影，我們或會得到答案。
郭靖言
做過唱片公司，做過電影公司，做過報紙雜誌，如是者，現在全職睇娛樂，正經寫娛樂。
