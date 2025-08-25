港大 AI 模型辨識精子受精能力
【娛事者】電影冰河時期：今年港片票房能否突破1400萬大關？
近年香港電影市道不景，這說話說了近十年，但去年仍有兩部港片票房過億，可是今年情況更嚴峻，迄今八月尾，全年上映的港片數量極少，以往港產片必爭的暑假檔期，到8月14日，才有第一套港片《空心人》上畫，跟着陸續有《毛家》紀錄片和郭富城主演的《無名指》。整個暑假七、八月，就只有三部港片上畫。
時光倒流，看回92年的港片黃金時代，當年的暑假檔期，單數大片，就有周星馳的《審死官》和《鹿鼎記》，成龍和楊紫瓊的《警察故事III超級警察》，周潤發的《俠盜高飛》，劉德華的《賭城大亨II之至尊無上》，還有徐克執導的《新龍門客棧》。以及破格喜劇《92黑玫瑰對黑玫瑰》，這張暑期片單，標誌港片最蓬勃年代。
這個暑假，香港觀眾究竟看什麼？主要不是港產片，大家會看畢彼特的《F1電影》，以及最近勁收的《鬼滅之刃無限城篇》。今年港片票房極慘淡，至今仍沒有一部電影能收過1400萬，最好成績的三部都只收1300多萬，分別是《看我今天怎麼說》、《贖夢》和《臨時決鬥》。今年票房迄今最高是《F1電影》，收近6500萬，過了《哪吒之魔童鬧海》成為全年票房冠軍，不過這紀錄勢被《鬼滅之刃》超過，《鬼滅之刃》日前開畫，首日勁收730萬，創下今年開畫日票房紀錄。
今年港片票房疲弱，接下來年底上映的港產大片，據聞會有《寒戰1994》，Juno的《風林火山》也有機會上映。《寒戰1994》是賣座系列《寒戰》的前傳，兩個月前已有15秒的預告片，吳彥祖會演李文彬，合演還有劉俊謙。近這兩年，香港觀眾對傳統的警匪片興趣不大，《寒戰1994》能否延續之前佳績實屬未知之數。
至於《風林火山》，被戲稱為都市傳說電影，今年5月終在康城影展曝光，看過的人，評語大都是影片的美術屬頂級，敘事欠清晰，Juno卻無意再剪新版本。至於另一部都市傳說電影《尋秦記》，則已定元旦檔期上映。究竟港片今年能否突破1400萬票房這關口，就要看這三部大片《寒戰1994》、《風林火山》和《尋秦記》能否如期上映。
當年香港電影圈「雙周一成」，便是說每逢電影黃金檔，如農曆年、暑期和聖誕，便有周潤發、周星馳和成龍主演的戲上映，我們會記得周星馳《逃學威龍》是在暑假上；《食神》在聖誕；《家有囍事》在新春，這些為黃金檔打造的港片，去到片尾，會特別加插應節場口，如《食神》的周星馳和莫文蔚會一起過聖誕，《家有囍事》和《喜劇之王》眾演員會說恭喜發財。
時至今日，香港電影市道不景，所謂的港片黃金檔已不復存在，今年三部賀歲港片，《臨時決鬥》、《麻雀女王追男仔》和《祥賭必勝》，沒一部的票房能過2千萬，最好是《臨時決鬥》，只收1300多萬。那些年，一家人的賀歲娛樂是看戲，爸媽總會帶着子女看一套賀歲港片，故那時賀歲電影都愛拍一家人題材，以符合家庭觀眾口味，如《八星報喜》、《家有囍事》如《富貴逼人》，又或用一些揮春式的片名，如《恭喜發財》和《心想事成》。
直至踏入千禧年，港片受翻版影響，市道不景氣，07年上映的賀歲電影《門徒》，在當年是劃時代，《門徒》有毒品、死人、斷手，以傳統賀歲來說，是不吉利，但導演爾冬陞絲毫不理會，當時港片票房開始暴跌，與其墨守，不如破格，在沒有必勝方程式的情況下，一套講販毒的賀歲片就應運而生，結果《門徒》收了2600萬，成為當年賀歲片票房冠軍。
明年農曆新年檔，還會有港片賀歲嗎？近日專家Dickson離開100毛，他會幫翁子光寫一部賀歲電影。由黃子華和鄭秀文主演、《毒舌大狀》導演吳煒倫執導的喜劇新片，據聞也會在明年農曆年檔上映。黃子華和吳煒倫合作的《毒舌大狀》前年賀歲，創下過億票房佳績，之後黃子華再拍的《破地獄》亦過1億，勁收1.7億創港片票房紀錄。其實黃子華加鄭秀文這組合，於14年曾拍過卓韻芝執導的《戀情急讓》，當時子華仍是票房毒藥，他的戲份屬客串，真正主角是張家輝。
今時今日的黃子華已是億萬票房孭飛演員，他再拍鄭秀文，更執意拍喜劇，當影圈中人都說香港觀眾已不看喜劇，三部過億票房的電影，不再是喜劇，就算是黃子華主演的《飯戲攻心》，票房7千多萬，嚴格上來說都不是純喜劇，有言情部份，且看子華加鄭秀文這喜劇，能否重返港產笑片的高峰。
郭靖言
做過唱片公司，做過電影公司，做過報紙雜誌，如是者，現在全職睇娛樂，正經寫娛樂。
