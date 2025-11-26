小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
【家暴與惡念】Netflix犯罪懸疑劇《你旁觀的罪》：旁觀者的冷漠讓惡念滋生 | 影評
撰文：艾菲 Ivy
小說改編 《你旁觀的罪》帶出家暴的真實與震撼
Netflix最新推出的犯罪懸疑劇《你旁觀的罪》，改編自日本作家奧田英朗2014年的小說《直美與加奈子》，將家庭暴力與社會冷漠題材搬上螢幕。《你旁觀的罪》由李瑜美與全昭霓主演，聚焦於家庭暴力的受害者如何在沉默與求助之間掙扎，並深刻探討了旁觀者在暴力事件中的角色。
《你旁觀的罪》講述了一個個看似平靜的家庭，隱藏著令人窒息的暴力與控制。趙熙秀 (李瑜美 飾) 是全職主婦，表面上過著安穩的生活，但實際上長期被丈夫盧進標 (張勝祖 飾) 的家暴與言語羞辱，更斷掉她的童話作家之路。而進標母親和妹妹也對熙秀的遭遇視而不見，甚至試圖將一切過錯推到她身上。
熙秀的好友趙恩秀 (全昭霓 飾) 無意中發現了熙秀的遭遇，兩人開始設法擺脫進標，希望以結束婚姻來結束這場殘破不堪的人生。反抗的過程充滿了危險與不可預測的變數，還要面對法律與道德的壓力，甚至要承受旁觀者的指責與冷眼。
家暴受害者在沉默中被吞噬
暴力是暴行，家暴卻被視為「家醜不得外傳」的禁忌話題。為什麼對陌生人施暴是罪，對親密的家人施虐卻成了可以被隱忍的「內部問題」？熙秀的遭遇揭開了家庭暴力受害者在韓國男尊女卑文化中的掙扎與痛苦。
熙秀明明是家暴的受害者，卻要承受夫家的無視與羞辱，甚至被塑造成婚姻中的「麻煩製造者」。進標不但對她進行身體與精神上的虐待，還利用社會對女性的偏見，試圖將她孤立於求助之外，連丈夫的妹妹都暗示家暴事件並不會被定罪，從而阻止熙秀報案。這一切都說明了韓國社會中根深蒂固的男權文化，也讓人聯想到許多現實中隱藏的家暴案件。
當我們看劇時，或許會覺得這些故事與自己相隔甚遠，但事實上，同樣的悲劇可能正在我們周圍悄然上演。劇中的恩秀面對母親與好友被丈夫家暴時曾多次猶豫，她知道一旦介入問題，她將承受巨大的風險與壓力，可能是她無法承擔的。但如果沒有人願意出手相助，這樣的暴力又怎會停止？
旁觀者的冷漠讓惡念滋生
對眼前發生的罪行視而不見，我們以為可以自保，但其實這是助紂為虐的前奏。《你旁觀的罪》用殘酷的現實提醒我們，社會冷漠是讓暴力滋生的溫床。
劇中不只進標是施暴者，進標的媽媽與妹妹、鄰居甚至朋友的沉默，都是這場悲劇的幫凶。他們或因害怕麻煩，或因不想捲入是非，選擇對熙秀的痛苦視若無睹，甚至認為只要熙秀不做欠湊之事就不會被打，將所有的責任加諸到熙秀身上。在這樣的環境中，受害者既無法獲得支持，也無法尋求正義，只能在沉默中被吞噬，甚至當好友恩秀提出幫她時，她寧願將傷痕說是自己造成的。
然而，《你旁觀的罪》也揭露了旁觀者冷漠的代價。當我們對惡行視而不見，任由暴力與不公在社會中蔓延，最終受害的，不只是那些被孤立的個體，而是整個社會的每一個人。惡念終將如同病毒，擴散到讓每個人都無法倖免。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
電影詳情
《你旁觀的罪》(As You Stood By)
評分：7.5/10分
片長： 143分鐘
上映平台：NETFLIX
【關於艾菲 About Ivy】
IG: ivy__rainy
BLOG: http://ivyrainy.com
YouTube: 居埔港人
【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！
其他人也在看
《愛·回家》初代演員Re-U掀回憶殺 網民：呢套愛回家先係回憶
TVB處境劇《愛·回家》系列第一輯喺2012年首播，係唔少網民心目中嘅經典處境劇，唔經唔覺《愛·回家》第一輯已經播畢超過9年，不過演員之間關係依然非常好。日前一班劇中演員飯敍，羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，掀起回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
六旬港婦高雄用餐時呼吸心跳突停 ICU搶救3日後不治 (更新)
【11月26日更新】張婦經3日搶救後，今日(26日)清晨4時宣告不治，其家人已前往殯儀館完成筆錄。因突發事件，原定旅遊行程暫停，家屬情緒哀痛。 饗食天堂發出聲明指，正全力了解相關狀況。現場同仁第一時間已依程序進行急救協助，並以顧客的安全與健康為最優先考量。待狀況釐清後，會再進一步向各界說明。 【11月24日am730 ・ 1 小時前
從《翠絲》到《眾生相》的八年電影路 —— 專訪導演李駿碩
八年前，25歲的他憑短片《瀏陽河》贏得鮮浪潮大獎、同年開拍首部劇情長片《翠絲》，到28歲自編自導電影《濁水漂流》，更令他斬獲金馬獎「最佳改編劇本」殊榮。兩年前踏入電影圈第六個年頭，李駿碩在32歲之際送給自己一份禮物 —— 自資150萬元開拍電影《眾生相》，以半自傳形式記錄過去十年在交友軟件上與不同國籍男士的邂逅。電影尚未在香港正式上映，已在本屆金馬獎入圍最佳劇情片、最佳導演等五項提名。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
宣萱出席藥廠活動流利英語發言被盛讚 留學英國仲係名校畢業生
宣萱喺今年下半年突然人氣彈起，成為林家謙演唱會壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hitYahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
《尋秦記》原班人馬重現大銀幕 先導海報正式登場預告明年一月上映
香港電影業兩大傳說之一《風林山火》製作多時，今年終於上映。另一傳說《尋秦記》電影版宣傳片播出多時，今年終於都有上映消息。早前，古天樂曾表示電影將於明年上映，今日（26日），電影海報正式登場，並預告明年1月上映。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
小S二女慶生疑官宣戀情 經理人發聲回應
【on.cc東網專訊】台灣女星小S（徐熙娣）的二女Lily（許韶恩），剛滿18歲的她早已長得亭亭玉立，精緻五官及出眾氣質，更吸引了許多廣告代言上門。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦在社交網晒出一系列慶生照，並分享道：「18, filled with lo東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
向華強罕談童年被舅父醉酒霸凌 為保護媽媽練武報仇：有那個童年陰影
影視大亨向華強以電影《賭神》「龍五」一角為人熟悉，近年活躍內地社交平台；日前，向華強拍片分享人生經歷，罕見回憶被舅父霸凌嘅童年往事。影片中，向華強細述童年家變，指當年媽媽帶住弟弟（向華強舅舅）嫁畀爸爸，舅舅平日正常，但一飲酒就變「狂魔」，衝進廚房拿刀亂砍，當時連警察無能為力，家人不敢吭聲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜曼谷酒店級Viva Jiva Spa低至2折！60分鐘按摩最平低至$108 即睇黑五折上折優惠碼
去曼谷旅行點少得按摩做SPA？KKday趁住Black Friday推出大優惠，其中曼谷The Landmark酒店內的Viva Jiva Spa限時低至4折，如果於11月28日Black Friday當日使用指定5折優惠碼，折上折低至近2折！指定60-75分鐘按摩套餐每位只需$108起！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
戶田恵梨香生完娃後變化！ 37歲辣媽突然剪超短頭髮？
1988年神戶出生，6歲那年阪神大震災，家被埋，她爸從瓦礫把她挖出來，旁邊鄰居家卻永遠沒聲音了。從那之後她超怕黑、超怕死，但偏偏又超硬撐。Japhub日本集合 ・ 1 天前
石硤尾邨兩少年慶生後突遭斬傷 升降機血跡斑斑 疑兇在逃｜Yahoo
石硤尾邨美如樓有兩名少年被人持刀斬傷，涉事升降機血跡斑斑，二人身中多傷，需接受手術。警方正調查事發原因，疑兇仍然在逃。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 2 天前
51歲楊恭如霸氣反擊網民整形指控 拍片力證「原裝臉」：人只要活着就會老
楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜政府投票日免費開放康文署游泳池及科學館等 持「投票心意卡」將獲商戶優惠｜Yahoo
立法會選舉還有不足兩星期就舉行，政府繼續構思不同招數鼓勵市民投票。政務司司長陳國基和政制及內地事務局局長曾國衞上午 11 時半見記者，陳國基宣布在 12 月 6 日和 7 日，香港濕地公園，康文署轄下各游泳池、太空館、科學館和藝術館都會免費開放。陳國基以及今早在電台節目發言的行會成員湯家驊都表示，如果措施是為了鼓勵市民投票，非指明個別候選人，做法上並無問題。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
《績後》一文綜合券商於阿里巴巴(09988.HK)公布季業績後最新評級、目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)美股隔晚先升後跌2.3%，阿里巴巴-W(09988.HK)港股今早同樣低開2.4%報154港元，盤中曾低見153.4元一度下滑2.8%，半日收156元走低1.1%，成交額114.6億元。阿里巴巴管理層表示，電商客戶管理收入(CMR)主要受支付手續費與全站推技術影響，自去年9月起開始收取支付手續費，管理層預計下季電商CMR增速將會放緩。AASTOCKS ・ 4 小時前