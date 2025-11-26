【家暴與惡念】Netflix犯罪懸疑劇《你旁觀的罪》：旁觀者的冷漠讓惡念滋生 | 影評

撰文：艾菲 Ivy

小說改編 《你旁觀的罪》帶出家暴的真實與震撼

Netflix最新推出的犯罪懸疑劇《你旁觀的罪》，改編自日本作家奧田英朗2014年的小說《直美與加奈子》，將家庭暴力與社會冷漠題材搬上螢幕。《你旁觀的罪》由李瑜美與全昭霓主演，聚焦於家庭暴力的受害者如何在沉默與求助之間掙扎，並深刻探討了旁觀者在暴力事件中的角色。

《你旁觀的罪》講述了一個個看似平靜的家庭，隱藏著令人窒息的暴力與控制。趙熙秀 (李瑜美 飾) 是全職主婦，表面上過著安穩的生活，但實際上長期被丈夫盧進標 (張勝祖 飾) 的家暴與言語羞辱，更斷掉她的童話作家之路。而進標母親和妹妹也對熙秀的遭遇視而不見，甚至試圖將一切過錯推到她身上。

熙秀的好友趙恩秀 (全昭霓 飾) 無意中發現了熙秀的遭遇，兩人開始設法擺脫進標，希望以結束婚姻來結束這場殘破不堪的人生。反抗的過程充滿了危險與不可預測的變數，還要面對法律與道德的壓力，甚至要承受旁觀者的指責與冷眼。

熙秀的好友趙恩秀 (全昭霓 飾) 無意中發現了熙秀的遭遇,兩人開始設法擺脫進標,希望以結束婚姻來結束這場殘破不堪的人生。

家暴受害者在沉默中被吞噬

暴力是暴行，家暴卻被視為「家醜不得外傳」的禁忌話題。為什麼對陌生人施暴是罪，對親密的家人施虐卻成了可以被隱忍的「內部問題」？熙秀的遭遇揭開了家庭暴力受害者在韓國男尊女卑文化中的掙扎與痛苦。

熙秀明明是家暴的受害者，卻要承受夫家的無視與羞辱，甚至被塑造成婚姻中的「麻煩製造者」。進標不但對她進行身體與精神上的虐待，還利用社會對女性的偏見，試圖將她孤立於求助之外，連丈夫的妹妹都暗示家暴事件並不會被定罪，從而阻止熙秀報案。這一切都說明了韓國社會中根深蒂固的男權文化，也讓人聯想到許多現實中隱藏的家暴案件。

當我們看劇時，或許會覺得這些故事與自己相隔甚遠，但事實上，同樣的悲劇可能正在我們周圍悄然上演。劇中的恩秀面對母親與好友被丈夫家暴時曾多次猶豫，她知道一旦介入問題，她將承受巨大的風險與壓力，可能是她無法承擔的。但如果沒有人願意出手相助，這樣的暴力又怎會停止？

熙秀明明是家暴的受害者,卻要承受夫家的無視與羞辱,甚至被塑造成婚姻中的「麻煩製造者」。

旁觀者的冷漠讓惡念滋生

對眼前發生的罪行視而不見，我們以為可以自保，但其實這是助紂為虐的前奏。《你旁觀的罪》用殘酷的現實提醒我們，社會冷漠是讓暴力滋生的溫床。

劇中不只進標是施暴者，進標的媽媽與妹妹、鄰居甚至朋友的沉默，都是這場悲劇的幫凶。他們或因害怕麻煩，或因不想捲入是非，選擇對熙秀的痛苦視若無睹，甚至認為只要熙秀不做欠湊之事就不會被打，將所有的責任加諸到熙秀身上。在這樣的環境中，受害者既無法獲得支持，也無法尋求正義，只能在沉默中被吞噬，甚至當好友恩秀提出幫她時，她寧願將傷痕說是自己造成的。

然而，《你旁觀的罪》也揭露了旁觀者冷漠的代價。當我們對惡行視而不見，任由暴力與不公在社會中蔓延，最終受害的，不只是那些被孤立的個體，而是整個社會的每一個人。惡念終將如同病毒，擴散到讓每個人都無法倖免。

當我們對惡行視而不見,任由暴力與不公在社會中蔓延,最終受害的,不只是那些被孤立的個體,而是整個社會的每一個人。

電影詳情

《你旁觀的罪》(As You Stood By)

評分：7.5/10分

片長： 143分鐘

上映平台：NETFLIX

Netflix《你旁觀的罪》官方海報

【關於艾菲 About Ivy】

