【實測】POCO M8 5G：7.35mm 超纖薄機身配 5520mAh 大電，平價娛樂機之選!

POCO 旗下的 M 系列向來以性價比作為賣點，而最新推出的 POCO M8 5G 定價$1,399 起，則在平衡價格與性能的同時，將重點放在機身設計與續航力上。這款新機不僅擁有同級產品中少見的輕薄手感，更搭載了高容量電池與 120Hz 的高品質螢幕，或可以於入門 5G 市場中突圍而出。

POCO M8 5G 給人的第一印象是出色的便攜性。機身厚度僅為 7.35mm，重量控制在 178g 左右，在現今動輒超過 200g 的大螢幕手機市場中顯得相當突出。弧形背面與邊框過渡流暢，即使長時間單手操作或放進褲袋，也不會感到沉重或突兀。外觀設計趨向簡約，相機模組佈局大方，提供黑、銀、綠三色選擇，風格穩重而不顯廉價。

值得一提的是，雖然機身纖細，但 POCO 具備 IP66 防塵防水等級，能應對日常潑水，並配備「濕手觸控 2.0」技術，讓用戶在雨中或洗手後仍能正常操作，對於日常通勤族來說是一項實用的細節。

螢幕表現是這部機的強項之一，M8 5G 配備了 6.77 吋 Flow AMOLED 螢幕，支援 120Hz 高更新率。這塊面板的峰值亮度達到 3200 nits，實測在強烈日光照射下，螢幕內容依然清晰可讀，色彩保持鮮明。此外，螢幕具備 3840Hz 高頻 PWM 調光，並獲得低藍光認證，對長時間看影片或閱讀文章的用家而言比較護眼。

在音效方面，機身設有支援 Dolby Atmos 的雙揚聲器，音量充足且層次分明。不論是觀看串流影片還是玩遊戲，音效表現都符合其娛樂定位。

▲ 電源跟音量鍵置於機身右側

▲ 兩面 Nano SIM 卡槽

▲ 預設護眼模式啟動後，藍光抑減效果明顯

▲港版 POCO M8 5G 預載 HyperOS 2.0 系統，512GB 機型啟動後約佔用 37GB 空間（8GB 虛擬記憶體），另外可撥出共 16GB 空間至虛擬記憶體。

▲ 預載 HyperOS 2.0，可撥出達 8GB 空間至虛擬記憶體

▲畫面部份對應專業原色及動態更新率。

性能方面，POCO M8 5G 採用 Snapdragon 6 Gen 3 處理器，搭配 8GB RAM。在 HyperOS 系統下，日常滑動、切換應用程式或處理辦公文檔都十分順暢。

▲ 《Antutu》及其他跑分應用測試表現

續航是這款手機最令人驚喜的部分。在 7.35mm 的機身內，廠方塞入了一塊 5520mAh 的大容量矽碳電池，對於一般用家來說，應付一整天的頻繁使用游刃有餘。支援 45W 快充，能確保在短時間內補充大部分電力，並具備 18W 反向充電功能，緊急時可為其他小配件供電。

攝影系統由 5000 萬像主鏡頭與 200 萬像景深鏡頭組成。在日間光線充足的環境下，這枚 5000 萬像鏡頭能拍出銳利且色彩自然的相片，細節保留度不俗，動態範圍足以應付日常社交媒體分享。不過，在室內或低光環境下，畫質會隨著感光元件的限制而略微下降，細節處理會變得較為平滑。前置 200 萬像自拍鏡頭則表現中規中矩，膚色還原自然，未有過度的美顏痕跡。

▲ 原生相機介面下拉式工具列操作便利

▲ 支援最高 10x 數碼變焦

POCO M8 5G 相片試拍：

總結

POCO M8 5G 並非追求極致性能的性能旗艦，而是將資源投放於使用者最常接觸的範疇：輕薄手感、長續航力以及優質螢幕。對於預算在港幣二千以內、追求穩定日常使用體驗的學生或後備機用戶來講，是一款設計得體且平衡感極佳的選擇。其缺點在於遊戲上限不高及低光攝影表現普通，但在這個價位段，其綜合競爭力依然強勁。