【小米 Pad Mini 測評】挑戰 iPad mini 的輕薄，雙 USB-C 設計小平板體驗!
在 10 吋以下的小尺寸平板市場中，Apple iPad mini 長期佔據主導地位，但這個局面可能即將被打破。小米最近正式在香港推出首款 8.8 吋小平板 Pad Mini，定價 $3,799 起，憑藉一體成型金屬機身、165Hz 高更新率熒幕與旗艦級處理器，展現出細平板的強勁實力。
輕薄金屬機身 外攜無負擔
小米 Pad Mini 最令人驚喜是輕薄設計，機身厚度僅 6.46mm，重量只有 326g，採用一體成型金屬機身配合陶瓷噴砂工藝，握感舒適且高級感十足。無論是橫向還是直向握持都十分順手，機身寬度恰到好處，單手即可輕鬆掌握。
隨機推出的專屬保護殼更附有手帶設計，不僅提升握持穩定度，更能展開作為立架使用，實用性滿分。
▲採用一體成型金屬機身設計
▲設四揚聲器，支援 Dolby Atmos 全景聲
▲機背上方設有 1300 萬像主鏡頭
獨特雙 USB-C 接口 充電傳輸兩不誤
小米 Pad Mini 最大特色就是在機身兩側各配置一個 USB-C 接口，長邊的接口支援 USB 3.2 傳輸與 DisplayPort 1.4 影像輸出，短邊的接口則專用於充電並支援 18W 反向充電。這樣的設計讓用家在充電時不會被線材干擾握持手感，同時能夠一邊充電一邊連接外接熒幕或其他周邊設備，大幅提升使用便利性。
8.8 吋 3K 熒幕 165Hz 流暢體驗
雖然沒有採用 OLED 面板，但小米 Pad Mini 的 8.8 吋 IPS LCD 熒幕表現依然出色，解析度高達 3008 x 1880，支援 165Hz 更新率與 Dolby Vision，16：10 的熒幕比例在觀看 YouTube 影片時能夠更有效利用顯示面積。熒幕邊框極窄，屏佔比高，視覺效果十分震撼。同時通過 TÜV Rheinland 低藍光、不閃頻與晝夜節律等多項護眼認證，長時間使用也不易疲勞。
▲ 小米 Pad Mini 預載 ANDROID 15 版本，試用 512GB 機型啟動後仍有 497GB 空間供用戶使用。
▲小米 Pad Mini 亦支援澎湃 AI 中的各項 AI 功能，包括：AI 寫作、妙畫、制相、翻譯等。
▲另外，小米 Pad Mini 支援不同的多工介面。
▲開啟工作台功能後就可以令小米 Pad Mini 介面變身為類似電腦的介面。
旗艦級效能表現 遊工作皆宜
硬件配置方面，小米 Pad Mini 搭載聯發科天璣 9400+ 旗艦處理器與 Mali Immortalis-G925 MC12 圖像處理晶片，配備 12GB LPDDR5X RAM 與 512GB UFS 4.1 儲存空間，AnTuTU 分達 186 萬分，效能達到 Android 平板頂級水準。獨特的中央 SoC 散熱結構配合超大面積鋁合金液冷 VC 均熱板，即使長時間遊戲也不會過熱。
Focus Pen 觸控筆 創作記事更輕鬆
小米 Pad Mini 兼容專屬的 Focus Pen 觸控筆，筆身設有三個功能鍵，可實現速記、截圖與焦點功能。不用時可磁吸於機頂進行充電與收納，配合小米創作 App，能夠隨時進行繪圖或筆記記錄。隨手寫功能更可在任何文字輸入區域直接手寫，系統會自動轉換為數碼文字，輸入更加直觀便捷。
總結：Android 陣營最強小平板
小米 Pad Mini 無疑是當前 Android 陣營中最具競爭力的小尺寸平板，輕薄金屬機身、獨特雙 USB-C 設計、流暢的 165Hz 熒幕與旗艦級效能表現，都讓它成為挑戰 iPad mini 的有力競爭者。雖然續航表現與缺少指紋辨識功能稍嫌美中不足，但以 $3,799 起的定價來說，確實為追求便攜與效能的用家提供了絕佳選擇。
購買建議：適合經常需要外攜使用、注重手感和效能表現的用家，建議搭配官方保護殼與 Focus Pen 以獲得完整使用體驗。
