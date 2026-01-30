獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
【微軟 Copilot AI 2026 全攻略】AI 聽不懂人話？掌握 GCSE 萬能公式，將 Copilot 變成你的「最強 Intern」！
拒絕無效溝通！從「提示工程」到「邏輯重構」，一篇文章讓你從 AI 菜鳥變身指揮官。
🛑 你是在溝通，還是在「撞手神」？
很多人用 Microsoft Copilot 或其他生成式 AI 服務的方式像是在抽獎：輸入一句「幫我寫份報告」，出來的結果不滿意就說 AI 不好用。其實，AI 產品背後是強大的大型語言模型（LLM），它就像一位 24 小時 On-call、博學多才但「完全沒主見」的超級 Intern。
如果你指令模糊，它就會「隨便交差」。要讓 Copilot 精準產出，你需要的不是運氣，而是 2026 年最強的 GCSE 指令框架。
🛠️ GCSE 萬能公式的 4 大支柱
在 2026 年的 AI 協作環境中，一個專業的 Prompt 必須包含這四個維度，缺一不可：
G (Goal) 目的： 你要 AI 扮演什麼角色？達成什麼任務？（例：你是公關專家，幫我寫聲明）。
C (Context) 上下文： 誰會看這份內容？背景是什麼？（例：對象是憤怒的客戶，這是在 Facebook 發表）。
S (Source) 來源： 參考什麼資料？基於哪份文件？（例：根據附件的會議記錄、參考我提供的網址）。
E (Expectations) 期望： 長度、語氣、格式要求。（例：200 字內、廣東話口語、最後要附帶 3 個行動建議）。
📂 4 大職場場景 Prompt 範例
（歡迎直接 Copy & Paste 後自己修改）
為了讓你感受 GCSE 的威力，以下為大家準備了四個最常用的辦公室場景：
1. 行政與會議：將混亂筆記變成專業摘要
【目的】：請擔任行政助理，將以下混亂的會議筆記整理成專業摘要。
【來源】：[貼上會議原始文字]
【上下文】：這份摘要將發送給未出席的部門經理，重點在於決議與後續跟進事項。
【期望】：使用繁體中文，格式需包含「會議要點」、「決議事項（Table 形式）」及「待辦清單」。語氣要專業且準確。
2. 數位行銷：快速生成具病毒力的社群貼文
【目的】：你是一位頂尖 Social Media Editor，請為新推出的「環保咖啡杯」寫一段推廣文。
【來源】：參考官網產品頁面 [URL]，強調其 100% 可回收與隔熱功能。
【上下文】：目標讀者是 25-40 歲注重生活品味的上班族。
【期望】：使用廣東話口語（香港風格），加入適量的 Emoji，語氣要活潑、有號召力。結尾要包含 5 個熱門標籤。
3. 業務開發：撰寫一封具備說服力的開發信 (Cold Email)
【目的】：請擔任 B2B 業務專家，撰寫一封合作開發信。
【來源】：引用我們公司去年的成功案例 [附件資料]。
【上下文】：收件人是某知名科技公司的營運總監，目的是邀請他參加 2026 年的 Copilot 研討會。
【期望】：語氣需得體且謙卑，但要展示出專業洞察。內容分為三段：痛點切入、解決方案、Call to Action。不超過 150 字。
4. 數據分析：從數據中提取洞察 (Insiders)
【目的】：你是一位資深數據分析師，請解讀這份銷售報表。
【來源】：[上傳 Excel 或貼上數據]
【上下文】：這是針對 2026 第一季的業績，老闆想知道為什麼某特定型號銷量下滑。
【期望】：請指出 3 個最明顯的趨勢，並提出 2 個改進建議。語氣要理智、數據導向。
⚠️ 點樣減少 AI 「講大話」(Hallucination)？
AI 有時會因為太想取悅你而「老作」。2026 年的資深玩家會這樣處理：
「只准根據資料回答」：在指令中加入「如果資料中沒有提到，請回答『我不清楚』，不要虛構。」
正面指令法則：與其說「唔好寫太長」，不如說「限制在 3 個 Bullet Points 以內」。AI 接收「正面要求」的準確度遠高於「否定要求」。
💎 本篇精華
🏆 黃金指令 (萬能模板)
「你現在是一位專業的 [角色]。請參考 [來源文件/網址]，針對 [目標受眾] 撰寫一份 [內容類型]。語氣要 [風格描述]，請確保包含 [關鍵要求] 並以 [格式] 輸出。」
🚫 避坑指南
別再用形容詞溝通！ 千萬不要對 AI 說「寫得好一點」或「專業一點」，這對 AI 來說太主觀。請改用具體標準，例如：「請參考 McKinsey 報告的語氣」或「語句長度平均不超過 20 個字」。
💡 專業提點
讓 AI 幫你優化指令：如果你不確定 Prompt 寫得好不好，直接問 Copilot：「我想達成 [目標]，請根據 GCSE 公式，為我生成一個最理想的 Prompt，並在開始執行前問我 3 個你需要的背景問題。」這能讓你瞬間獲得專家級的產出！
學會指揮「最強 Intern」，是你邁向 2026 數位領袖的第一步。掌握了文字邏輯，下一步我們要挑戰感官極限。想知道如何透過「繪圖 8 元素」讓 Copilot 幫你畫出電影級的海報？敬請期待下一篇 02【視覺篇】：解鎖「導演思維」，畫出腦海中的完美畫面！
