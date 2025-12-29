【愛情與人性】Netflix《人浮於愛》：當愛變成一場孤獨的博弈｜影評

撰文：艾菲 Ivy

Netflix《人浮於愛》描繪愛情與人性的黑暗面

Netflix劇集《人浮於愛》改編自侯文詠2017年的同名小說，將愛情中最不堪與脆弱的一面毫無保留地呈現在觀眾面前。《人浮於愛》由楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書、宋芸樺與范少勳主演，劇情聚焦於幾段錯綜複雜的愛情關係，探索了背叛、不安、矛盾、病態，甚至是互相傷害的愛情樣貌。劇情以極具張力的方式，徹底擊碎了觀眾的「戀愛腦」，讓人重新思考愛情的本質與代價。

《人浮於愛》圍繞兩條主線，講述現代男女在金錢、慾望與愛情間的掙扎，周曉琪(邵雨薇 飾) 為錢而成為詹董 (屈中恒 飾)的情人，後來更步入婚姻，原本認為婚姻沒有愛與不愛，只有各取所需的周曉琪﹐在遇到心理醫生顧厚澤 (楊佑寧 飾)後，徹底沉淪，與顧厚澤上演愛情角力賽，但顧厚澤本身已有拍拖六年的女朋友范月姣 (簡嫚書 飾)，令到兩段感情都出現暗湧。

而平凡上班族潘心彤（宋芸樺 飾）與富二代辛毅夫（范少勳 飾）因偶遇而相識，然後因為有著共同興趣而漸生好感，可是這段跨越階級的愛情故事，時間一長就牽引出各種問題，辛毅夫開始面對來自家庭的壓力與外間的誘惑，潘心彤為了維繫這段關係不停讓步，在愛情的漩渦中越陷越深。

Netflix劇集《人浮於愛》改編自侯文詠2017年的同名小說，將愛情中最不堪與脆弱的一面毫無保留地呈現在觀眾面前。(圖片來源: Netflix《人浮於愛》劇照)

愛情幻滅後只剩下孤獨

在《人浮於愛》中的每個人，都在努力追逐理想中的愛情，卻在現實中不斷碰壁，最終收穫不到愛情，只換來揮之不去的孤獨感。

「其實說謊是很孤單的。」這句話是對劇中角色命運的最好註解。當第一個謊言說出口時，孤獨的結局便已註定。謊言不僅摧毀了愛情的基石，也將人推向無法回頭的深淵。這樣的情節讓人不禁反思，我們是否也曾因為害怕失去，選擇說謊，卻最終失去了比愛情更珍貴的東西，真誠與信任呢？

周曉琪、顧厚澤、范月姣、潘心彤和辛毅夫，站於愛情前委曲求全，甚至選擇離經叛道，孤注一擲只為得到心中渴望的愛情與關係。然而，最終的結果卻是浮沉於愛海中的孤獨宿命。有人因為失去身邊的人而孤獨，有人則因為身邊的人仍在，但彼此已同床異夢。愛情，他們曾經以為的救贖，最後成為了他們的牢籠。

在《人浮於愛》中的每個人，都在努力追逐理想中的愛情，卻在現實中不斷碰壁，最終收穫不到愛情，只換來揮之不去的孤獨感。(圖片來源: Netflix《人浮於愛》劇照)

愛情的兩種面貌同樣失去自我

周曉琪與潘心彤是兩個截然不同的愛情象徵，但她們的結局卻如此相似。周曉琪愛得轟烈，充滿激情，她將自己全然投入到愛情中，甚至不惜付出一切。她的愛像一把火，燒得猛烈卻也燒得傷痕累累，不但傷了詹董、范月姣、顧厚澤，也傷了自己。而潘心彤渴望婚姻與關愛，她愛得卑微忍讓，甘願為了對方放下自我，壓抑自己的需求與感受，甚至一次又一次原諒對方的犯錯。

無論是轟烈還是卑微，兩人最終都在愛情中迷失了自我。到底，她們的失敗，是因為選錯了對象，還是因為她們想要的愛情，根本不存在於世上？《人浮於愛》揭示了一個殘酷的愛情真相，當我們太過依賴愛情來填補內心的空洞時，愛情反而會成為我們的枷鎖，把我們勒得透不過氣。只有學會愛自己，才能真正擁有健康的關係。

周曉琪與潘心彤是兩個截然不同的愛情象徵，但她們的結局卻如此相似兩人最終都在愛情中迷失了自我。(圖片來源: Netflix《人浮於愛》劇照)

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

電影詳情

《人浮於愛》(Adrift in Lov)

評分：8/10分

片長： 一共14集

上映平台：NETFLIX

Netflix《人浮於愛》官方電影海報

