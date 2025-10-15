【成長發展】給予孩子零用錢前的考慮

父母常會給予孩子零用錢，但他在日常生活中，又是否真的有用錢需要？作為父母的確要考慮很多因素，假如孩子未有金錢管理及自律能力，零用錢可能令他們養成胡亂揮霍的壞習慣，所以家長給予孩子零用錢與否，可以先考慮以下因素：

零用錢的必要性

孩子的零用錢可以來自不同途徑 — 由父母「定時定候」給予的金錢、過時過節由父母或長輩給予的利是、甚至有些父母會將金錢當作獎勵孩子，這都是他們零用錢的來源。

父母給予孩子零用錢，須先考慮其必要性，例如買零食、文具、玩具或儲蓄等。此外，什麼年齡開始給孩子零用錢亦是一個重要考慮。對稍年長的孩子來說，幼兒對零用錢的需要性較低，一般來說，幼稚園都會有茶點供應，加上放學後有成人接送，所以需要用錢購物的情況較少。相反，上小學以後，孩子需要用錢的機會就會增多，或許小息時在小賣部買零食、儲錢買心愛的小文具等。當然，若學校沒有小賣部，而鼓勵孩子自行準備小餐盒則另作別論。

廣告 廣告

理財能力的準備性

縱使孩子有使用零用錢的需要，父母也要考慮其管理金錢能力及自律性。管理金錢能力是指孩子手中的金錢是如何適當運用，例如用多少錢去購物、用多少去儲蓄、金錢如何好好保管等。而自律性是指孩子是否不假思索，喜歡就買，沒有衡量到物品的必需性，甚至學會「延遲滿足」，未必即時購買。這些能力都是讓父母考慮到一旦給孩子零用錢時的金額多少、發放的適當時間，例如每天給一元，還是一次過七元作一星之用等。

發放零用錢形式

孩子使用零用錢通常是以現金或八達通形式。若前者，孩子可以以「真金百銀」來衡量手中金額多少，進而思考購物的可能性。而後者，因為孩子未必見到實際金額，就比較容易不作考慮便隨便購物。當然，孩子擁有自己的八達通的時候，父母必須清楚說明用途，以及予以監管，而避他濫用金錢。

小結

其實，父母給予孩子適量零用錢的同時，亦可以教導他正確用錢的方法，例如見到心頭好，可以稍為延遲滿足自己，努力儲錢，朝著「目標」進發，這也是讓孩子學會忍耐和努力的具體鍛鍊。

以上資料由資深註冊社工李淑輝提供