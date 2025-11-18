四大飲食平台網購優惠碼大放送！
【明減暗加】兩電減燃料費、加基本電費 為明年淨電費回升埋伏筆
兩間電力公司今日（18 日）同時宣佈調整明年電費。明年 1 月 1 日起，中電下調電價 2.6%，港燈則下調 2.2%。不過兩電的基本電費均告上調，中電每度電加 3.2 仙，港燈加 5 仙。整體電費下調純因燃料調整費減幅多於基本電費升幅，意味來年整體電費仍有可能回升。港燈聲稱，燃料費屬實報實銷，電力公司不會從中賺取任何利益。
港燈：更新和強化電力基建致基本電費上升
中電公布，將於明年 1 月 1 日起下調電價 2.6%，平均淨電價為每度電 1.406 元，較 2025 年每度電下調 3.7 港仙。 中電總裁羅嘉進解釋，受惠於國際燃料價格緩和平穩，燃料調整費將下調 6.9 仙至每度電 39.4 仙； 惟面對營運成本上升壓力，平均基本電價將上調至每度電 1.012 元。
港燈則宣佈，明年 1 月平均淨電費為每度電 1.633 元，較 2025 年 1 月下調 3.7 仙，減幅為 2.2%。 港燈發展總經理何彥彪解釋，淨電費由基本電費及燃料調整費組成，由於投資更新和強化電力基建、 以及營運成本上升，2026 年基本電費為每度電 1.279 仙，較 2025 年上調 5 仙。
燃料費方面，因應燃料市場情況，港燈明年 1 月燃料調整費為每度電 35.4 仙， 較今年 1 月的 44.1 仙，下調 8.7 仙。 以一個月用電量 275 度的住宅客戶為例，明年 1 月的電費將為 352.1 元， 較今年 1 月的 362.2 元，節省 10.1 元。比較兩電明年電價，港燈每度電的淨電費比中電貴 22.7 仙，差距 16%。
「燃料費未必即時反映價格走勢」
綜觀兩電的電費調整組合，基本電費均告上升，只是燃料調整費下調幅度大於基本電費變化，才令整體電價微降。換言之，一旦燃料調整費受國際燃料價格帶動而回升，明年兩電整體電費仍有可能反彈。事實上，在 2023 年 3 月，中電及港燈便曾增加燃料調整費，導致該年整體電費大幅上升。
港燈董事總經理鄭祖瀛稱，燃料費是實報實銷的，電力公司不會因為燃料價格的波動而賺取任何利益。他續說，因機制問題，燃料的調整帳是有延後的，有時未必會即時反映燃料價格的走勢，而電力公司是不可能操縱國際燃料的價格，所以電力公司還是要隨著國際燃料的價格來調整燃料費用。
對於基本電費增加，港燈解釋，為應對日益嚴重的網絡攻擊威脅，港燈需要提升資訊科技系統抵禦攻擊的能力。港燈亦全力支持政府的環保政策，興建天然氣發電機組，推進「由煤轉氣」 燃料轉型以改善排放，興建中的新天然氣發電機組 L13 ，預計可按計劃在 2029 年投產。這些資本投資難免會對電費造成壓力。
兩電亦表示，今年各自從穩定電費基金中提取了數億元，用作減低電價。環境及生態局局長謝展寰補充，穩定基金的結餘不能多於本地銷售電量的收入的五個百分點，今次動用基金後，結餘約佔兩電本地銷售的收入 2%至 3%，即上限的一半，算是一個很健康的狀況。
消息指兩電明年將減電費 降幅約2%
中電控股(00002.HK)旗下中華電力及港燈-SS(02638.HK)最快今日(18日)公布明年電費調整方案。消息指，兩電明年會減電費，但按年減幅輕微，大約為2%，即兩電的平均淨電費每度電減大約3至4仙。AASTOCKS ・ 5 小時前
兩電最快今日公布明年電費調整 消息指會輕微減費約2%
【on.cc東網專訊】兩間電力公司最快今日(18日)公布明年電費調整方案，消息指，兩電會減電費，但按年減幅輕微，大約為2%，即兩電的平均淨電費每度電減大約3至4港仙。on.cc 東網 ・ 6 小時前
消息:兩電明年將減電費 減幅約2%
兩間電力公司最快今日公布明年電費調整方案，消息指，兩電明年會減電費，按年減幅約2%，即兩電的平均淨電費每度電減約3至4仙。今年1月，中電平均淨電費為每度電144.3仙，港燈每度電為167仙。中電昨日公布，將透過中電社區節能基金撥款2.7億元，明年推出多項社區支援計劃，全方位推動社會節能減碳、支援弱勢社群。港燈昨日公布，明年將撥款超過8000萬元加強「智惜用電服務」，包括繼續向有需要家庭派發現金券、資助樓宇改善能源效益、支援弱勢家庭添置節能電器，並於蒲台島試用可再生能源。(ST)infocast ・ 5 小時前
兩電調低明年淨電費 中電按年減2.6% 港燈減2.2%
兩間電力公司明年1月將下調淨電費。中電明年1月的淨電費為每度電140.6仙，較今年1月下降2.6%；港燈的淨電費為每度電163.3仙，按年下降2.2%。中電總裁羅嘉進表示，期望今次減價可以紓緩市民的生活開支和中小企的營運成本。明年1月平均基本電價會上調3.2仙至每度電101.2仙。燃料調整費方面，隨著國際燃料價格於今年進一步緩和，燃料調整費將會下調6.9仙至每度電39仙。港燈董事總經理鄭祖瀛表示，由於燃料價格目前相對平穩，所以明年1月的燃料調整費較今年1月會減少8.7仙，而為確保電力系統的可靠性、設施的韌性和應對氣候變化的能力，明年的基本電費需要上調5仙。環境及生態局局長謝展寰表示，政府一直努力按照管制協議嚴格把關，只是接納在香港實際需求下絕對有必要的資本項目建議，目的是將電費盡量壓縮。政府會要求兩電繼續動用社區節約能源基金來提供補助，盡量減低電費對弱勢社群及中小企業的影響。謝展寰指，雖然明年淨電費會下調，但從環保角度，政府仍鼓勵市民建立綠色生活習慣，以及選用能源效益高的產品，進一步減少電費支出。(ST)infocast ・ 1 小時前
港燈(02638.HK)明年撥款逾8,000萬元加強智惜用電服務
港燈(02638.HK)宣布將於2026年撥款超過8,000萬元，用於加強「智惜用電服務」，包括繼續向有需要家庭派發現金券、資助樓宇改善能源效益、支援弱勢家庭添置節能電器。過去克年港燈透過旗下智惜用電服務累計投放近4.2億元，逾36萬人次受惠。 港燈表示，過去數年推行的「現金券計劃」將延續，參與港燈電費優惠計劃，或由社福機構或區議員識別的有經濟困難家庭，每戶將獲派發總值200元現金券，預料有約1萬個家庭受惠。 港燈亦將推出全新「節能家電資助計劃」，為長者、殘疾人士、長期病患者等弱勢家庭提供節能電磁爐和電熱水器，旨在提升能源效益、加強防火安全和改善室內空氣質素。 另外，港燈計劃於蒲台島試用可再生能源，預期會為合資格住戶提供太陽能光伏板、儲能系統及節能電器，並重鋪電力線路，協助偏遠和沒有電網覆蓋的社區低碳轉型，提升電力安全及能源效益，試驗計劃為期24個月。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
綠能族群下殺 唯獨它擁綠電長約 700億潛在利益將發酵
根據國際能源總署今年報告，一座十萬瓦規模的資料中心，每年耗電相當於十萬戶家庭的總和，而資料中心會越蓋越大，用電量甚至放大二十倍約當兩百萬戶家同的用電總和，未來電力需求之大可以想像。觀察國內的雲豹能源 (6869-TW) 近期的財報與市場動態，有一指標公司特別值得大家注意，就是雲豹能源旗下天能綠鉅亨網 ・ 1 天前
中華電力：撥款2.7億港元推動經濟發展 支持社會節能減碳
中華電力公布將於2026年1月1日起下調電價2.6%。2026年平均淨電價為每度電140.6港仙，較2025年每度電下調3.7港仙。 受惠於國際燃料價格緩和平穩，燃料調整費將下調6.9港仙至每度電39.4港仙；面對營運成本上升壓力，平均基本電價將上調至每度電101.2港仙。 中華電力總裁羅嘉進表示，中華電力期望是次減價能紓緩市民生活開支和中小企營運成本，同時透過「中電社區節能基金」撥款2.7億港元，全方位推動社會節能減碳、支援弱勢社群、為香港經濟注入更多動力。雖然地緣政治仍為燃料價格帶來不確定性，中華電力會繼續透過多元化的燃料組合，竭力控制燃料成本，同時審慎理財及利用創新科技提升營運效率，繼續提供可靠、環保且價格合理的電力服務。 在2026年，中電社區節能基金推出多個項目，包括撥款7,900萬港元推出「中電綠色社區計劃」，加強支持《建築物能源效益條例》強制性能源審核的政府資助機構落實節能措施，資助有需要家庭更換一級能源標籤家電，以及支援樓齡較高的老舊住宅樓宇進行電力裝置升級工程。 中華電力將撥款6,000萬港元第五度推出中電消費券計劃，向約60萬個合資格家庭送贈100港元的消費券，期望AASTOCKS ・ 1 小時前
