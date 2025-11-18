【明減暗加】兩電減燃料費、加基本電費 為明年淨電費回升埋伏筆

兩電宣佈調低明年淨電費，其中港燈下調 2.2%。 （港燈網站）

兩間電力公司今日（18 日）同時宣佈調整明年電費。明年 1 月 1 日起，中電下調電價 2.6%，港燈則下調 2.2%。不過兩電的基本電費均告上調，中電每度電加 3.2 仙，港燈加 5 仙。整體電費下調純因燃料調整費減幅多於基本電費升幅，意味來年整體電費仍有可能回升。港燈聲稱，燃料費屬實報實銷，電力公司不會從中賺取任何利益。

港燈：更新和強化電力基建致基本電費上升

中電公布，將於明年 1 月 1 日起下調電價 2.6%，平均淨電價為每度電 1.406 元，較 2025 年每度電下調 3.7 港仙。 中電總裁羅嘉進解釋，受惠於國際燃料價格緩和平穩，燃料調整費將下調 6.9 仙至每度電 39.4 仙； 惟面對營運成本上升壓力，平均基本電價將上調至每度電 1.012 元。

港燈則宣佈，明年 1 月平均淨電費為每度電 1.633 元，較 2025 年 1 月下調 3.7 仙，減幅為 2.2%。 港燈發展總經理何彥彪解釋，淨電費由基本電費及燃料調整費組成，由於投資更新和強化電力基建、 以及營運成本上升，2026 年基本電費為每度電 1.279 仙，較 2025 年上調 5 仙。

環境及生態局局長謝展寰聯同兩電高層出席記者會，謝展寰稱，政府一直努力按《管制計劃協議》嚴格把關。經多番磋商後，兩電最終同意下調明年一月的平均淨電費。 （政府新聞處）

燃料費方面，因應燃料市場情況，港燈明年 1 月燃料調整費為每度電 35.4 仙， 較今年 1 月的 44.1 仙，下調 8.7 仙。 以一個月用電量 275 度的住宅客戶為例，明年 1 月的電費將為 352.1 元， 較今年 1 月的 362.2 元，節省 10.1 元。比較兩電明年電價，港燈每度電的淨電費比中電貴 22.7 仙，差距 16%。

「燃料費未必即時反映價格走勢」

綜觀兩電的電費調整組合，基本電費均告上升，只是燃料調整費下調幅度大於基本電費變化，才令整體電價微降。換言之，一旦燃料調整費受國際燃料價格帶動而回升，明年兩電整體電費仍有可能反彈。事實上，在 2023 年 3 月，中電及港燈便曾增加燃料調整費，導致該年整體電費大幅上升。

港燈董事總經理鄭祖瀛稱，燃料費是實報實銷的，電力公司不會因為燃料價格的波動而賺取任何利益。他續說，因機制問題，燃料的調整帳是有延後的，有時未必會即時反映燃料價格的走勢，而電力公司是不可能操縱國際燃料的價格，所以電力公司還是要隨著國際燃料的價格來調整燃料費用。

對於基本電費增加，港燈解釋，為應對日益嚴重的網絡攻擊威脅，港燈需要提升資訊科技系統抵禦攻擊的能力。港燈亦全力支持政府的環保政策，興建天然氣發電機組，推進「由煤轉氣」 燃料轉型以改善排放，興建中的新天然氣發電機組 L13 ，預計可按計劃在 2029 年投產。這些資本投資難免會對電費造成壓力。

兩電亦表示，今年各自從穩定電費基金中提取了數億元，用作減低電價。環境及生態局局長謝展寰補充，穩定基金的結餘不能多於本地銷售電量的收入的五個百分點，今次動用基金後，結餘約佔兩電本地銷售的收入 2%至 3%，即上限的一半，算是一個很健康的狀況。