【有圖慎入】真的能住人？中國玩家長住飯店兩年退房「地獄景象」嚇壞人：堆超高垃圾山、用過衛生紙淹馬桶

雖然對於非常喜愛遊戲的玩家們來說，每天總想要將所有時間花在遊戲裡面，戰勝一場又一場的強敵、迎接一次又一次的刺激冒險。但在虛擬世界之外，玩家們也仍然會維持自己生活房間的乾淨整潔，讓自己即便宅在電腦前也會過得舒服，有舒適的房間可以生活。不過，最近中國長春有一個玩家住在飯店房間長達兩年後退房離開，結果當飯店員工打開房門之後卻彷彿看到地獄景象，因為整個飯店房間完全被垃圾塞滿、用完的衛生紙捲也塞爆了整個廁所，讓清潔隊花了整整三天才完成清掃、消毒作業。

根據英國太陽報的報導，這間位於中國長春的飯店在兩年前接納了一位玩家，並給他提供為電競選手量身打造的長住方案，給了這位玩家配備高階遊戲電腦、高速網路與電競椅的私人房間，讓他可以安心生活在飯店。而這兩年來這位玩家都拒絕了客房服務人員進房間內打掃，飯店員工也回憶，這位房客很少離開房間，每天就是在房間內玩遊戲，就這樣度過了兩年時光。

而在最近，這位玩家辦理退房離開之後，飯店員工才終於有機會打開房門，結果眼前的景象嚇傻他們了：房間內幾乎所有角落都被超髒的食物包裝、空的飲料瓶與外送容器掩埋，堆出了超過一公尺高的垃圾山，其中兩座電競椅與桌子也完全被淹在垃圾堆中，地上的汙垢也超級厚。此外，廁所的狀況也更糟糕，因為這兩年來這位玩家用過的所有衛生紙、衛生紙卷都被堆在了馬桶周圍，高度甚至高過馬桶，蔓延到洗手台與廁所之外，眼前的地獄景象也讓人非常好奇，這位玩家到底是怎麼在這種環境下生存下來的。

飯店表示，事後他們請了清潔隊花了整整三天才清理完垃圾並全面消毒，不過仍然有必須修復的地方，日後這間房間還必須進行進一步的整修作業才能重新開放。此外，該名房客還積欠了大約 12000 元新台幣的房費還未結清，目前也不知道怎麼追討。而對於是否要追究事主之後的法律責任，飯店僅表示他們並不打算進行後續行動，似乎只想快點從這個地獄般的景象中脫離出來。

