【機價行情】千八有找，入手 SAMSUNG A 系 5G 手機

屢錄蝕讓個案的屯門緹岸（前稱恆大．珺瓏灣），近日有銀主盤以腰斬價196萬元成交，呎價8,270元，平過同區居屋，單位6年間賬面蒸發185.3萬元。更多消息：緹岸10月 11宗成交8宗蝕 一房再現腰斬價 4年蝕239萬屯門緹岸一房腰斬價成交！6年巨蝕275萬 無咗半層樓！上述單位為緹岸第1期2A座低層H室，實用面積237平方呎，屬開放式間隔，今年10月中淪為銀主盤，銀行叫價208萬元放售，最終以196萬元易手，呎價8,270元。資料顯示，屯門兆禧苑B座低層7室，實用面積415平方呎，近期以350萬元易手，呎價8,434元；屯門龍門居8座低層B室，實用面積431呎，近期以368萬易手，呎價8,538元。意味著上述緹岸單位成交呎價低過同區居屋。據悉，原業主2019年以約381.3萬元購入單位，持貨6年賬輸185.3萬元，單位期內貶值約49%。值得一提的是，屯門緹岸發展商恒大早前陷財困，項目由福彩發展接管，過去多次減價推售貨尾單位，今年6月一度大幅劈價6成，令屋苑二手價格受影響。 延伸閱讀: 兆禧苑 龍門居 緹岸 屯門 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。

