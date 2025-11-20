Trip.com酒店減$500、機票減$200
【機價行情】千八有找，入手 SAMSUNG A 系 5G 手機
近日有細舖將 Galaxy A 系列 5G 手機減價，當中 Galaxy A36 5G 最為吸引，最平可以用 $1780 就有交易!
據最新報價顯示，Galaxy A36 5G 港行 8GB RAM + 128G 細舖叫價為 $1780，至於 8GB RAM + 256G ROM 就開價 $1900。
Galaxy A36 5G 採用6.7吋FHD+ 120 Hz螢幕更新率 Super AMOLED，配備Snapdragon 6 Gen 3處理器，搭載5000萬像OIS 光學防手震主鏡頭（F1.8）+ 800萬像超廣角鏡（F2.2) + 500萬像微距鏡頭（F2.4）及 1200萬像自拍鏡頭（F2.2），電池容量為5,000mAh大電量(支援45W超快速)，備有亮夜黑、亮冰白、亮青綠及亮薰紫四色。
查詢：樺峯數碼 6921 6388
其他人也在看
港Disney Store官網12．29停運
迪士尼迷注意！香港迪士尼Disney Store宣布，其官方購物網站將於今年12月29日停止營運，所有在限期前成功下單的訂單，均會按照原有安排處理與配送；由即日開始，香港客戶可改由第三方合作夥伴Buyee，購買日本Disney Store官網的精選商品，並由日本直接寄送至香港，成為停運後的主要購買渠道。 根據Buyee官方資料顯示，其代購手續費為每筆300日圓，另須支付日本國內運費及國際運費，費用會按商品實際重量與尺寸計算，用戶可以透過Buyee的運費試算工具預估寄送成本；付款方式方面，Buyee支援PayPal、VISA、Mastercard、JCB、銀聯信用卡（不支援簽賬功能）、支付寶、Buyee Wallet、FPX及Buyee點數等多種付款方式，方便香港客戶日後繼續選購日本迪士尼商品。信報財經新聞 ・ 1 天前
屯門半新樓驚現腰斬價成交！ 緹岸銀主盤跌穿2球 呎價8千平過居屋！
屢錄蝕讓個案的屯門緹岸（前稱恆大．珺瓏灣），近日有銀主盤以腰斬價196萬元成交，呎價8,270元，平過同區居屋，單位6年間賬面蒸發185.3萬元。更多消息：緹岸10月 11宗成交8宗蝕 一房再現腰斬價 4年蝕239萬屯門緹岸一房腰斬價成交！6年巨蝕275萬 無咗半層樓！上述單位為緹岸第1期2A座低層H室，實用面積237平方呎，屬開放式間隔，今年10月中淪為銀主盤，銀行叫價208萬元放售，最終以196萬元易手，呎價8,270元。資料顯示，屯門兆禧苑B座低層7室，實用面積415平方呎，近期以350萬元易手，呎價8,434元；屯門龍門居8座低層B室，實用面積431呎，近期以368萬易手，呎價8,538元。意味著上述緹岸單位成交呎價低過同區居屋。據悉，原業主2019年以約381.3萬元購入單位，持貨6年賬輸185.3萬元，單位期內貶值約49%。值得一提的是，屯門緹岸發展商恒大早前陷財困，項目由福彩發展接管，過去多次減價推售貨尾單位，今年6月一度大幅劈價6成，令屋苑二手價格受影響。 延伸閱讀: 兆禧苑 龍門居 緹岸 屯門 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 16 小時前
業主退休套現 天水圍70呎劏舖大劈84% 開價35萬 租金回報達15厘
天水圍有小業主擬退休套現，以低價放售旗下迷你舖，並交由忠誠拍賣行公開拍賣。該舖建築面積約70平方呎，開價35萬元，較2014年以223萬元買入價低出約84%，若按開價成交，折合呎價約5,000元。28Hse.com ・ 1 天前
【華御結】節日限定驚喜 6款人氣御結口味$12（20/11-26/11）
華御結提早送上節日限定驚喜，由11月20日至26日（星期六、日除外），以下御結款款只需$12！YAHOO著數 ・ 21 小時前
5款當季必吃冬季時令食物大公開！南瓜、芋頭上榜 最後一種可防流感、增強免疫力｜營養師Kathy NG
近日天氣明顯轉涼，冬意漸濃。在這個季節轉換的時節，如何透過飲食增強免疫力，成為不少人關注的話題。冬季當造食物不僅新鮮美味，更蘊含豐富營養價值，特別推薦以下5種食材，幫助大家溫暖過冬。Yahoo Food ・ 21 小時前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 23 小時前
Canada Goose羽絨黑五優惠突發55折起！黑色背心羽絨平近$1,300／有帽長袖款折上折
雙11優惠剛過，緊接著的Black Friday黑五優惠2025都開始陸續推出！而適逢黑色星期五優惠，網購平台FARFETCH都有不少品牌進行大減價，當中最值得留意一定要數加拿大人氣品牌Canada Goose的服飾，Yahoo購物專員率先望過，有超過100款Canada Goose羽絨、背心羽絨、外套、冷帽等限時低至55折優惠，好多折後都平近千，非常划算！各位準備年尾去日韓、加拿大、冰島等寒冷地區旅行的話，快趁平入手一件超保暖羽絨喇！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
黃百鳴涉嫌內幕交易案 證監會曾檢視黃百鳴手機但無發現
導演兼商人黃百鳴涉嫌內幕交易案，法院繼續以「案中案」形式，處理涉案WhatsApp訊息的呈堂性；爭議點在於證監會在2018年8月搜查黃栢鳴胞妹黃潔珍寓所，並檢走其手機，但在未有搜查令下，透過詢問黃潔珍而取得手機密碼並獲取當中內容。控方要求把手機內WhatsApp訊息呈堂，惟辯方提出質疑。AASTOCKS ・ 22 小時前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 20 小時前
中日關係｜日本愛知縣酒店如臨大敵 單月28旅行團千人退訂 旅行社搬出「中國政府」要求免費取消
自日本首相高市早苗月初發表「台灣有事」論，中日關係急速惡化，繼傳出逾49張赴日機票遭取消、中方再次限制日本水產...BossMind ・ 20 小時前
馬貫東寵物美容又有新客 揭陳煒擁「天使與魔鬼」
【on.cc東網專訊】藝人馬貫東最近學做寵物美容，已有不星級顧客幫襯過，包括佘詩曼、郭晉安、周嘉洛及張曦雯等攜愛犬給他沖涼及剪毛，最近一位客人是陳煒，他要為對方的兩隻愛貓藍藍及豆豆，他將片段放上網，並形容兩隻貓為「天使與魔鬼」，他寫道：「多謝煒哥，帶兩隻可愛嘅貓東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
Black Friday優惠2025｜酒店減$500、機票減$200！即睇平機票、平酒店預訂攻略
旅遊產品平台繼續大派優惠～方便大家計劃2025年底、2026年初的旅行！Trip.com派出2大優惠，訂機票享8折、訂酒店減$500，加加埋埋幫大家節省很多～另外，Yahoo有獨家Trip.com優惠碼，即使搶不到快閃優惠，或錯過了優惠推出時間，也可以隨時享有折扣，即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
全運會男子花劍團體港隊奪金 前童星吳諾弘成為熱搜
第十五屆全國運動會正進行得如火如荼，由「劍神」張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘花劍團體賽，而決賽已經喺噚晚（19日）啟德體藝館上演，港隊最終以45：34擊敗福建隊，奪得香港隊今屆全運第9金。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
中國對日本使出「七傷拳」？ 盤點在日中資業務怎麼辦
中日關係未有好轉跡象，除了赴日機票退訂，中國甚至擴大「反制」措施，封殺日本水產牛肉進口，外交部揚言即使出口至中國也沒有市場，因為中國人民當前非常憤怒。然而反日措施背後，並不只日企「受傷」，有分析指中國公司同樣受到衝擊，依目前走勢，在日中資業務，由一條龍式接待中國旅客酒店旅行社，到代購代訂、小米之家、順德出口鰻魚等等，都很大機會受到影響，有網民戲稱中國打出了「七傷拳」，傷人也傷己Yahoo財經 ・ 20 小時前
比特幣自4月以來首次跌破8.7萬美元 加密貨幣市場延續跌勢
【彭博】— 加密貨幣市場周四延續逾一個月的跌勢，正值美國股市也全部回吐當天早些時候錄得的漲幅。Bloomberg ・ 4 小時前
亞洲盃外圍賽．有片︱新加坡部長梁振偉賽後嘲港隊及球迷「白癡」 捱轟後急致歉：應該展示更多尊重｜Yahoo
亞洲盃外圍賽第三圈賽事，港隊周二（18 日）在啟德主場館迎戰新加坡，最終以 1：2 不敵，確定無緣晉級 2027 年亞洲盃決賽周。網上流傳片段，新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉（David Neo）賽後在更衣室與新加坡隊慶祝，並發言嘲諷香港球迷是「白癡」（idiots），港隊球員都「踢得像白癡」，大家隨即起閧。梁振偉事後在網上收回言論並致歉，指應該展示更多尊重。Yahoo新聞 ・ 22 小時前