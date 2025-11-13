專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
【機價行情】搭載投影機功能的三防手機，Ulefone Armor 34 Pro 低見 $3,979 可入手!
Ulefone 最新推出的 Armor 34 Pro 三防智能手機，早前已 $4,299定價推出市場，而近日代理再推出優惠，現時有一個方法可以以 $3,979 的優惠價入手這款搭載投影機功能的三防手機，有興趣就睇睇內文!
Ulefone Armor 34 Pro 現時建議零售價已減到 $3,999。而透過以下連結購買 Ulefone Armor 34 Pro 於交易付款時可額外享有$20的折扣，變相可以以$3,979就可入手!
Ulefone 最新推出的 Armor 34 Pro 三防智能手機，以堅固耐用的機身設計與創新的功能配置，再次提升戶外智能手機的標準。這款手機不僅通過嚴苛的 IP68/IP69K 防水防塵認證，更符合 MIL-STD-810H 軍用級耐用規範，搭配厚實的 32.7mm 機身與 825 克 的重量，展現出無與倫比的抗衝擊能力，專為極端環境而打造。
在續航表現方面，Ulefone Armor 34 Pro 內建 25500mAh 超大容量電池，支援 66W 快速充電，並可透過反向充電功能以 10W 功率為其他裝置供電，完美解決戶外使用時的電力焦慮。正面配備的 6.95 吋 FHD+ 螢幕 不僅具備 120Hz 高刷新率，更擁有 600nit 峰值亮度，即便在烈日當空的環境下仍能保持清晰可視性。
核心性能方面，這款手機搭載 MTK 天璣 7300 處理器，配合 16GB RAM + 512GB ROM 的記憶體組合，並採用獨特的三卡槽設計，讓使用者在插入雙 SIM 卡的情況下仍可擴充儲存空間。為確保長時間高效運作，機身內建兩組轉速達 1300rpm 的 2W 散熱風扇，有效維持系統穩定運行。
攝影系統更是 Ulefone Armor 34 Pro 的亮點所在，配備四鏡頭組合包括 5000 萬像 OV50H 主鏡頭採用 1/1.3 吋大感光元件與 F1.95 大光圈 + 6400 萬像 OV64B 夜視鏡頭擁有 F1.79 光圈並支援相位對焦 + 5000 萬像 Samsung JN1 超廣角鏡頭及再加上 3200 萬像前置鏡頭。
此外，Ulefone Armor 34 Pro 還內建的 DLP 投影功能，採用 0.2 吋 DMD 晶片，可投射最大 100 吋、854 × 480 解像度的畫面，並支援自動對焦與梯形校正。雖然 150 流明的亮度在投射大尺寸畫面時略顯不足，但在露營或緊急簡報場合仍相當實用。
Ulefone Armor 34 Pro 配備 98 分貝 超高音量揚聲器，確保在嘈雜環境中仍能清晰傳遞聲音；機背的 1100 流明 LED 燈不僅可作為強力手電筒，更能在緊急情況下發揮重要作用。此外，手機還兼容 uSmart 系列配件，進一步擴展應用場景。查詢:Ulefonehk
其他人也在看
中國製「尿袋」引火災 日本出手整治將公佈涉違規清單
日本繼今年7月起實施的行動電源（「尿袋」）需貼身攜帶上機的新安排後，再度出手針對違規「尿袋」，最新消息稱，經濟產業省自下月開始，將公佈涉嫌違反安全標籤規定的行動電源和其他電子產品製造商及進口商名單，予消費者與電商平台參考作下架處理；舉措呼應早前有中國製「尿袋」在日本引發多宗火災事故，料產業透明度將大增Yahoo財經 ・ 21 小時前
大圍名城二期3房套議價後以$1,038萬獲承接 (另有本日最新成交)
大圍名城二期3房套議價後以$1,038萬獲承接 中原地產-胡正賢經理表示，日前促成大圍名城二期盛薈最新錄2座低層ND室，單位實用面積657平方呎，建築面積874平方呎，3房連套房間隔，叫價約$1,080萬，日前議價後以$1,038萬獲承接，實用面積平均呎價$15,799。 據了解，新買家為同區換樓客，見屋苑環境舒適，單位間隔合用，價錢合理，即承接單位自用。據了解，原業主於2014年以$788萬購入單位，持貨約11年，是次易手賬面獲利$250萬離場，單位期內升值約31.7%。 延伸閱讀: 名城 大圍 上水名都3房議價後以$479萬易手 單位期內升值16.8% 中原地產-周雪雯經理表示，日前促成上水名都4座低層 G室，單位實用面積454平方呎，建築面積615平方呎，屬3房間隔，日前議價後以$479萬易手，實用面積平均呎價$10,551。 中原周雪雯指，新買家為上車客，見放盤價錢合理，單位間隔合用，即購入單位自住。據了解，原業主則於2025年4月以$410萬購入上址，持貨約半年，是次易手賬面上獲利$69萬離場，單位期內升值16.8%。 延伸閱讀: 上水名都 葵芳新葵芳花園$490萬獲承接 持28Hse.com ・ 20 小時前
海關土瓜灣緝毒案｜38 歲男涉持刀襲擊 涉傷人、販毒等罪被捕 單位檢市值 184 萬元毒品｜Yahoo
3 名海關人員 11 月 6 日在土瓜灣緝毒期間遇襲，較早前警方已拘捕 3 人涉嫌協助逃犯罪，並拘捕疑犯母親涉誤導警務人員。涉案 38 歲疑犯今早（12日）在元朗被捕，他涉嫌「傷人」、「販運危險藥物」、「管有仿製槍械」及「管有攻擊性武器」罪，正被扣查當中。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
Lolly Talk有望簽約英皇？傳張敬軒積極拉攏合作 2成員反對
人氣女團Lolly Talk早前成為娛樂圈焦點，團隊今年至今仍未推出新歌，新作品計劃一再延後，有傳金主決定唔再投資，8名成員倒欠公司20萬，亦因收入中斷陷入經濟困境。經理人Alex透露Lolly Talk呢個月都有工作，不過坦承已半年冇糧出。至於欠款，佢就回應指數字上仍在討論中，但並非爭公司幾多錢。Lolly Talk嘅情況一度被形容為前景堪憂；不過，最新消息傳出，樂壇前輩張敬軒有意伸出援手，積極拉攏將Lolly Talk簽入英皇娛樂旗下。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
Valve 推 Steam Machine 再挑戰主機戰場：6 倍 Steam Deck 效能、4K 60fps 遊戲、2026 年初發售
憑藉 Steam Deck 在遊戲硬體領域積累了不少好口碑的 Steam 這次要靠 Steam Machine 再挑戰主機戰場！Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
「奶仔」方紹聰減肥成功半年變身鋼條肌肉男 分享減脂增肌三大心得
TVB藝人方紹聰（奶仔）曾主持《野外步出》系列成功入屋，又曾參演《特技人》、《堅離地愛堅離地》、《食腦喪B》等劇集而漸漸為人熟悉。奶仔除了早前轉型做推拿技師外，近日又分享半年來最新挑戰，成功用六個月時間由體重83公斤減至66公斤，成功打造鋼條身形，大蛻變之餘亦讓自己更健康。奶仔更分享三個減肥重點，包括熱量赤字、力量訓練及持之以恆，以健康方式打造更好體態及更好的自己。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
中芯晶片傳奉命優先供應華為
《華爾街日報》引述知情人士報道，由於內地先進晶片的短缺問題非常嚴重，中國政府已開始干預晶片製造商中芯國際（0981.HK）的產出分配方式，試圖優先滿足科技巨頭華為，以及國家領軍企業的需求。華為利用中芯國際的技術，生產AI人工智能晶片。信報財經新聞 ・ 8 小時前
杜汶澤紀錄片《光輝歲月》談人生 步父後塵爛賭欠貴利 遭田蕊妮目睹吸毒迫「二選一」
已移居台灣、現年53歲的藝人杜汶澤，近日在自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，由香港導演黃浩然訪問及拍攝，除了在網台足本播放13集內容外，YouTube頻道亦可免費看到首集及預告片。紀錄片以訪談形式進行，另加插演員以舞台劇方式呈現部份場景，杜汶澤從家底身世談到人生，其演藝事業起跌與私生活都觸及，更透露年少時走上爸爸的爛賭舊路，欠下大筆貴利數無法償還；而在影藝界成名後更沉淪毒海，曾在家中被妻子田蕊妮目擊吸毒，對方要他在夫妻關係與惡習之間「二選一」。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
青年TVB App「出Push」刑毀罪成 提定罪上訴 指或以為獲授權
《無綫》職員 2022 年錯誤在手機應用程式發出連結，青年登入後發出「比家超见记者」等多條推送通知（App push），被裁定刑事損壞罪成，判社會服務令。他不服定罪提上訴，案件周三（12 日）於高院處理，暫委法官李俊文將於 3 個月內頒判詞。法庭線 ・ 20 小時前
護眼別只靠杞子和藍莓！營養師分享：「這種蔬菜」竟比藍莓更有效？｜營養師Audrey Tam
在這個「機不離手」的時代，你有沒有好好保護自己的「靈魂之窗」—眼睛呢？近年來，視力問題不再只是長者「專利」，反而有年輕化趨勢。不少三、四歲的小朋友已經近視接近300度；老花眼也提早在40歲前出現；而黃斑病變的個案在短短幾年間急增1.5倍，最年輕的患者僅有15歲！Yahoo Food ・ 1 天前
熱氣球嘉年華︱消委會接347宗投訴涉近35萬 稱主辦方已完成退款 回顧甩轆爭議︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】原定 9 月初在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，因牌照問題未能載人乘坐熱氣球升空，引起大批已購買門票的市民不滿。主辦機構盛事（亞洲）其後宣布全數退款，並承諾在本月（7日）前完成退款，其間與消費者委員會保持溝通。消委會回覆《Yahoo新聞》查詢時表示，據主辦方指，所有涉及門票的退款申請已完成，消委會亦收到投訴人回覆確認已收到退款。截至本月 10 日，消委會共接獲 347 宗有關熱氣球節的投訴個案，涉及金額合共 348,513 元。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
25 歲「西瓜卡企鵝」即將畢業！Suica 2026 年秋季大革新！支援 QR Code 支付、上限升至 30 萬日圓
JR 東日本宣佈「Suica Renaissance」第二彈，Mobile Suica 功能將大幅強化，引入伺服器餘額、轉帳及「後支付」功能，告別 2 萬日圓上限。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
【759阿信屋】今期熱選（12/11-16/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Fox's朱古力曲奇餅$36/2件、麵之砂押即食拉麵多款口味$32.9/2件、PONTO 煎餅 $49.9/2件、759阿信屋麻辣花生 $16.9/2件！YAHOO著數 ・ 1 天前
海關土瓜灣緝毒案 38 歲男落網｜日圓跌向 155 關口｜李克勤舅仔欠巨債｜11 月 12 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 12 日（星期三）。明日香港大致多雲、早晚稍涼，市區最低約 20 度，新界再低 2 至 3 度；日間間中有陽光及乾燥，最高約 24 度，吹和緩至清勁偏北風，高地間中吹強風。紫外線指數預測約 6，屬高水平。熱帶風暴「鳳凰」位於高雄東南約 60 公里，預料向東北至東北偏東移向琉球群島並逐步轉為溫帶氣旋。Yahoo新聞 ・ 14 小時前