【機價行情】輪到 Xiaomi 15 Ultra 港版有平！全系列勁減千元、LEICA 旗艦四鏡新價 $7,999 起
日前小米香港調低了 Xiaomi 15 港版價格，新價 $3,999 起不到四千可享 LEICA 三鏡頂級攝力。而對攝影愛好者的好消息是，最新品牌又調低系列頂配機型 Xiaomi 15 Ultra 價格，讓用家能以低至 $7,999 起、入手具備 LEICA 四鏡手機。
Xiaomi 15 Ultra 港版優惠價由小米香港提供，據官方商店顯示資訊，黑、白、經典黑銀 16+512 新價 $7,999，經典黑銀 16+1TB 新價 $8,999。
兩儲存版本 Xiaomi 15 Ultra 享達 $1,000 減幅同時，小米香港 Facebook 專頁又提到，現時入手該作將加送定製手機繩，日常使用及拍攝更方便。
Xiaomi 15 Ultra 主打 LEICA 四鏡由 1 吋 LYT-900 50MP OIS 主鏡、50MP 廣角、50MP 70mm OIS 浮動長焦、跟 200MP 100mm OIS 超長焦組成。
Mobile Magazine 短評：Xiaomi 15 Ultra 為現時市場罕有保留 1 吋感光元件主鏡、兼 200MP 超長焦機型，份外適合講究手機攝影表現用家入手。
