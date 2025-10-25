【機價行情】 平玩 5x 潛望鏡頭，三千可入手 HUAWEI Pura 70！

想用超值價錢入手華為強悍攝影手機？最近在深水埗深之都 1 樓 231 號舖發現的 Huawei Pura 70 清貨價絕對令人心動！只需三千蚊就能帶走原價 $5,388 的旗艦級手機，而且還能擁有5倍潛望式長焦鏡頭，對喜歡用手機記錄生活的用家來說，確實是個難得的機會。

最近九龍灣新開的華為專門店雖然推出開業優惠，Pura 70系列低至半價，但限量十部的優惠簡直是手快有手慢無，眨眼間就被搶購一空。如果你正在各大連鎖店尋找 Pura 70 的蹤影，可能會發現已經全線缺貨。根據熱門格價網站顯示，目前市面報價仍維持在 $3500 左右。

廣告 廣告

這次在深水埗意外發現的 $3000 清貨價，可說是市場上的破底價！這部手機配備了 6.6 吋 OLED 屏幕，提供雪域白和羽砂黑兩種經典配色，內建 Kirin 9000S 處理器與 12GB RAM + 256GB ROM 的組合。4900mAh 大容量電池搭配 66W 有線快充及 50W 無線快充，完全滿足現代人對電量的需求。

最吸引的當然是其攝影系統！5000萬像超聚光主鏡頭擁有 F1.4 大光圈及光學防手震，配合 1300 萬像超廣角鏡頭及 1300 萬像潛望式長焦鏡頭，無論是廣闊風景還是遠距離特寫都能輕鬆捕捉。

如果你正在尋找一部攝影功能出色、性能強勁而又不想花費太多的手機，這部$3000 的 HUAWEI Pura 70 確實值得考慮。畢竟在這個價位能夠買到配備潛望式長焦的旗艦級手機! 報價查詢: Gadget Hero