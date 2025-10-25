支聯會被指煽動顛覆案 再延至明年一月開審
【機價行情】 平玩 5x 潛望鏡頭，三千可入手 HUAWEI Pura 70！
想用超值價錢入手華為強悍攝影手機？最近在深水埗深之都 1 樓 231 號舖發現的 Huawei Pura 70 清貨價絕對令人心動！只需三千蚊就能帶走原價 $5,388 的旗艦級手機，而且還能擁有5倍潛望式長焦鏡頭，對喜歡用手機記錄生活的用家來說，確實是個難得的機會。
最近九龍灣新開的華為專門店雖然推出開業優惠，Pura 70系列低至半價，但限量十部的優惠簡直是手快有手慢無，眨眼間就被搶購一空。如果你正在各大連鎖店尋找 Pura 70 的蹤影，可能會發現已經全線缺貨。根據熱門格價網站顯示，目前市面報價仍維持在 $3500 左右。
這次在深水埗意外發現的 $3000 清貨價，可說是市場上的破底價！這部手機配備了 6.6 吋 OLED 屏幕，提供雪域白和羽砂黑兩種經典配色，內建 Kirin 9000S 處理器與 12GB RAM + 256GB ROM 的組合。4900mAh 大容量電池搭配 66W 有線快充及 50W 無線快充，完全滿足現代人對電量的需求。
最吸引的當然是其攝影系統！5000萬像超聚光主鏡頭擁有 F1.4 大光圈及光學防手震，配合 1300 萬像超廣角鏡頭及 1300 萬像潛望式長焦鏡頭，無論是廣闊風景還是遠距離特寫都能輕鬆捕捉。
如果你正在尋找一部攝影功能出色、性能強勁而又不想花費太多的手機，這部$3000 的 HUAWEI Pura 70 確實值得考慮。畢竟在這個價位能夠買到配備潛望式長焦的旗艦級手機! 報價查詢: Gadget Hero
其他人也在看
Halo: Campaign Evolved 將於 2026 年在 PS5 和 Xbox 上發佈全新版本
Halo Studios 為明年慶祝《Halo》25週年而打造了一款特別的遊戲。《Halo: Campaign […]TechRitual ・ 1 天前
Apple 調整 iPhone Air 生產能力
知名的 Apple 分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）最近報導，Apple 正在減少 iPhone Ai […]TechRitual ・ 1 天前
Sam Altman 新創公司計劃利用聲波解讀大腦信號
Sam Altman 最近邀請了獲獎的生物分子工程師 Mikhail Shapiro 加入他即將與聯合創始人 […]TechRitual ・ 23 小時前
工人在美國核電廠反應堆腔內墜落，誤飲關鍵池水
工人在美國核電廠反應堆腔內墜落，誤飲關鍵池水TechRitual ・ 1 天前
新型智能眼鏡將因微型光學技術而迎來變革
新型智能眼鏡將因微型光學技術而迎來變革TechRitual ・ 1 天前
俄羅斯利用西方技術建設北極水下監控網絡以保護核潛艇
俄羅斯利用西方技術建設北極水下監控網絡以保護核潛艇TechRitual ・ 1 天前
Tesla CEO Elon Musk 公布 AI5 晶片生產計劃細節
Tesla 首席執行官 Elon Musk 最近透露了有關公司下一代 AI5 晶片的新細節，形容其設計為「驚人 […]TechRitual ・ 1 天前
QCY H3S 耳機以 $50 提供高端主動噪音消除功能的體驗
QCY 最近發佈了其全新旗艦耳罩式耳機 H3S。這款耳機的設計受到了 Sony WH1000 系列的影響，承諾 […]TechRitual ・ 16 小時前
Tesla Mad Max 模式獲得監管機構關注
Tesla 的 Mad Max 模式首次引起了監管機構的關注，因為美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) […]TechRitual ・ 1 天前
Microsoft Outlook 獲得 AI 改進 新團隊上任
根據消息來源，使用 Outlook 的用戶剛剛適應了近年來 Microsoft 電子郵件客戶端的網絡化改變，然 […]TechRitual ・ 1 天前
Nothing Phone (3a) 和 Phone (3a) Pro 開放 Android 16 基於 Nothing OS 4.0 的測試版
Nothing 於上月推出基於 Android 16 的 Nothing OS 4.0，並於本月早些時候為 N […]TechRitual ・ 1 天前
RICOH GR 加持、realme GT8 系列國行銷量報捷！三日銷量超歷代首週表現、「這容量」出機佔比過半
以低至 3,999 人民幣（約港幣 $4,360）價格，提供 S8 Elite Gen 5 旗艦效能、兼配備抓拍王 RICOH GR 影像技術，realme 早前宣佈旗艦 realme GT8 系列旗艦手機，首銷三日銷售額、已打破系列歷代首週銷售額紀錄，表現理想。Mobile Magazine ・ 21 小時前
人工智能瀏覽器的競爭正在加劇
網絡瀏覽器已經在過去十多年內保持相似的外觀和功能，各大公司幾乎都提供相同的特性，並且往往使用相同的引擎。不過， […]TechRitual ・ 1 天前
中國科學家利用自然技術轉化污染土壤為自我清潔反應器回收稀土元素
中國科學家利用自然技術轉化污染土壤為自我清潔反應器回收稀土元素TechRitual ・ 1 天前
Tesla 取消啟動自駕功能的煞車確認要求
Tesla 最近宣布了一項更新，將「啟動自動駕駛」的確認功能預設為關閉。這意味著當該選項被禁用時，使用者在啟動 […]TechRitual ・ 8 小時前
Oppo 與 Google 合作推進 Find X9 系列 AI 功能於海外市場
Oppo 最近在中國發佈了 Find X9 系列手機，並在全球發佈前宣布與 Google 建立新合作關係，將在 […]TechRitual ・ 8 小時前
Tesla 錄影捕捉奧克拉荷馬州小型飛機墜毀事件
一架 Tesla 在奧克拉荷馬州的高速公路上拍攝到了一段令人震驚的視頻，畫面中一架小型飛機飛越當地的一條道路， […]TechRitual ・ 8 小時前
Nothing Phone (3a) Lite 規格跑分全露，性能不是問題，外觀最重要
文章來源：Qooah.com 有用戶在 Geekbench 跑分平台上發現了一款 Nothing 新機，據爆料人稱其為 Nothing Phone (3a) Lite。該裝置在跑分數據中顯示搭載了聯發科天璣 7300 處理器，而非高通Snapdragon 6s Gen 4 處理器。 Nothing Phone (3a) Lite 預計將於 2025 年 11 月 4 日在歐洲市場正式推出，目前尚不清楚其它地區是否會提前上市。其在法國的定價可能為 249.99 歐元，而在其它歐洲國家則可能定價為 239.99 歐元。爆料還顯示該機型將配備 8GB RAM 與 128GB ROM，並提供黑、白兩種顏色供消費者選擇。 作為對比，定位稍高的 Nothing Phone (3a) 搭載了 6.77 吋FHD+ 解像度、120Hz 刷新率的 AMOLED 屏幕，採用高通Snapdragon 7s Gen3 處理器，最高支援12GB RAM與 256GB ROM，內置 5000mAh 電池並支援 50W 快充，系統方面則運行基於 Android 15 的 Nothing OS。 HONOR X9dQooah.com ・ 5 小時前
中國新型無人坦克 Type 100 進一步提升戰鬥能力
中國新型無人坦克 Type 100 進一步提升戰鬥能力TechRitual ・ 1 天前
10部最「致鬱」動畫推薦！你可以不看，但一定要請你朋友看！
人生在世，難免有心情鬱悶、需要「療癒」的時刻。但如果你以為接下來要推薦的是那種溫暖人心、看完會覺得「啊～明天也能努力活下去」的作品，那你就大錯特錯了。獨樂樂不如眾樂樂，看著朋友被騙進坑、再一步步走向絕望的深淵，這份「分享的快樂」或許才是最棒的舒壓方式！Yahoo Tech HK ・ 21 小時前