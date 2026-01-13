【機價行情】Bowers & Wilkins 旗艦真無線耳機優惠！過年著數 35 折開賣、到手價 $1,180 勁減二千二

英國殿堂級音響名牌 Bowers & Wilkins（B&W）大眾用家未必有即時印象，但說到品牌旗下有萬人迷碧咸作為代言人的 Px8 旗艦耳機，就可能立即喚醒用家記憶。近日有連鎖大鋪提供 B&W 旗艦耳機優惠，以低至 $1,180 價格開賣、勁減二千二港元。

是次優惠由豐澤香港官方網店提供，受惠型號為 Bowers & Wilkins Pi7 S2 真無線耳機藍色款，以優惠價 $1,180 開賣（原價 $3,380）勁減達 $2,200 港元。

B&W Pi7 S2 耳機對應 aptX Adaptive 24bit 無線傳輸，內置雙向驅動單元擁有出眾線性聲效表現，其 ANC 支援自適應技術，可按環境狀況調整降噪強度。

規格部份 B&W Pi7 S2 耳機單邊框體重 7.2g 左右，但就配備 9.2mm 動圈兼動鐵混合式雙向單元設計，單次播放時間達 5 小時、支援 15 分鐘播放 2 小時快充。

Mobile Magazine 短評：雖作為早期型號，但 B&W Pi7 S2 耳機仍擁有現時頂級音訊體驗，能帶來同價位難以企及聲樂表現，能滿足對聆聽質素有要求用家。