【機價行情】Galaxy S25 Edge 輕薄機港版有平！大鋪低至 $7,298 起、街場價會唔會驚喜？

Apple 焦點輕薄機新作 iPhone Air 開賣在即，但其實市場尚有僅 5.8mm 厚、163g 機重同時有 200MP 雙鏡的 Samsung Galaxy S25 Edge 可選。這款 5 月在港開賣作品，現時大鋪及街場價相當不錯，想玩輕薄機又希望採用 Android 平台用家可留意。

其中衛訊香港官方網店出機 S25 Edge 再送 $200 配件禮券及專屬芒貼（價值 $39），不過本文刊登時其僅具黑色款可選，其他顏色均已售罄。

至於豐澤香港官方網店，就備齊藍、銀、黑三色款 S25 Edge，雖未具精品禮遇、但就擁有指定信用卡簽賬優惠，用家可按個人需要選購。

Galaxy S25 Edge 因產量關係，現時街場有庫存商號不多，其中旺角先達港版 256GB 低位在 $6,000 左右、512GB 型號則約售 $6,650 港元，價格吸引力不錯。

Mobile Magazine 短評：輕薄表現與 iPhone Air 同級，S25 Edge 享有雙鏡願、實體雙 SIM 卡同時，全面支援廣東話的 Galaxy AI 應用，亦值得港人用家考慮入手。