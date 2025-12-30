新年除夕特別交通及運輸安排一文睇晒
【機價行情】HONOR Magic V3 激抵價 $6,999！9.2mm 薄身大屏唔駛 7 千、出機再送內屏貼膜服務
2025 即將過去，不過市場仍有壓軸手機優惠；這次有大鋪帶來 HONOR Magic V3 港版快閃數，三色款 512GB 機型均以激抵價 $6,999 開賣（原價 $9,999），不到 7 千就可入手這款摺合後僅 9.2mm 薄身大摺。
是次 HONOR Magic V3 快閃優惠由衛訊香港官方網店提供，據衛訊 Facebook 專頁資訊，由即日起至 26 年 1 月 7 間，將以優惠價 $6,999 開賣。
本文刊登時 HONOR Magic V3 三色款（啡/綠/黑）在官方網店仍有現貨庫存，除較正價激減 3 千港元外，出機再送首年兩次內屏貼膜服務（價值 $699）。
港版 HONOR Magic V3 配備 8G3 晶片、12+512 儲存配置，內置 5,150mAh 電池，摺合後厚度 9.2mm 機重低至 226g（黑色款）。
Mobile Magazine 短評：不到 7 千可入手 Magic V3 大摺，其 8G3 晶片仍在一線效能水平，連同機背 50MP OIS 潛望長焦三鏡，效能價格比相當吸引。
