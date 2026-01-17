【機價行情】HONOR Magic V3 限時激減 $3,000！再加碼舊機 Trade-in 優惠，9.2mm 纖薄摺屏 $6,999 有交易

隨著摺疊屏手機市場競爭進入白熱化，不少用家都在等待一個「無痛換機」的機會。近日 HONOR 香港與各大零售商聯手推出 Magic V3 的年終震撼優惠，將這款全球最薄大摺的入手門檻大幅降低。原價 $9,999 的港版 HONOR Magic V3（12+512GB），現在只需 $6,999 即可帶回家。更吸引的是，連鎖大鋪如衛訊（Wilson）等更同步推行舊機 Trade-in 獎賞，讓現有手機用家能以更低的預算，直接升級至這部 9.2mm 的旗艦摺機。

今次的減價幅度高達三千港元，涵蓋了絲路敦煌、苔原綠及絨黑色三款型號。對於心大心細的用家，各大零售點現在更提供「舊機換新機」的一站式服務。用家除了可以享受 $6,999 的特惠機價外，更可以拿著手上的舊款直板機或舊代摺機進行現場估價。透過 Trade-in 回收價直接抵銷新機成本，分分鐘能以極低餘額甚至「零負擔」入手。加上廠方現時額外贈送價值 $699 的首年兩次內屏貼膜服務。

HONOR Magic V3 之所以能在市面上眾多摺機中脫穎而出，其極致的設計工藝是核心關鍵。機身摺合後僅厚 9.2mm，重量輕至 226g，甚至比不少主流直板旗艦機更輕巧，完全打破了摺機「笨重」的固有印象。規格上，Magic V3 搭載了高通 Snapdragon 8 Gen 3 處理器，內置 5150mAh 的青海湖電池，支援 66W 有線快充及 50W 無線快充，續航力足以應付全日的高強度使用，無論是處理公務還是娛樂觀影，都能發揮大屏幕的最佳優勢。

屏幕技術方面，Magic V3 採用了 7.92 吋內屏，具備 1-120Hz LTPO 自適應刷新率，並引入了 HONOR 引以為傲的 4320Hz 超高頻 PWM 調光技術及 AI 離焦護眼功能，長時觀看也能保持舒適感。機身更具備 IPX8 等級防水，並採用了耐用性極高的榮耀金剛巨犀玻璃，即使是日常粗用也不必過於擔心屏幕受損。配合強大的 5000 萬像素三鏡頭系統，包括實用的 3.5 倍潛望式長焦，令這款超薄摺機在攝影能力上同樣不輸傳統影像旗艦。

是次 $6,999 的快閃優惠期有限，預計將推行至 2026 年 1 月初。考慮到目前市面上 Snapdragon 8 Gen 3 旗艦摺機的定價普遍仍在萬元關口，Magic V3 今次直降三千再加上 Trade-in 補貼，確實是目前最值得入手的摺屏手機。有興趣的讀者可前往衛訊等各大電訊商門市查詢具體的舊機回收價格，把握機會在農曆年前完成換機。