【機價行情】HONOR Magic8 Pro 大鋪 Trade-in 有平！出機減 6 百港元賣 $7,899 起、Magic V5 都享著數

精打細算用家換新機時，多半都會考慮同時 Trade 走現有手機，以最抵價錢入手心水新品。好消息是近日有連鎖大鋪提供 HONOR 手機 Trade-in 優惠，受惠型號包括最新 HONOR Magic8 Pro 旗艦機、以至人氣大摺 Magic V5 等產品。

相關 HONOR 手機 Trade-in 優惠由蘇寧香港提供，據品牌香港 Facebook 專頁資訊，HONOR Magic8 Pro 的 Trade-in 為 $7,899 起，可減達 $600 港元。

受惠機型尚包括品牌人氣大摺 HONOR Magic V5 手機，Trade-in 價同樣 $600 能以 $10,999 價格入手；中至入門向 HONOR X9d 減 $200 入手價 $2,699。

除享 Trade-in 價外，由即日起至 2 月 28 日間，在蘇寧門市或網店購買指定產品，即送 Panda Friends《最萌大熊貓冬日派對》系列限定禮品，粉絲記得關注一下。

Mobile Magazine 短評：HONOR Magic8 Pro 配備最新 S8E Gen5 晶片、200MP OIS 長焦及 50MP OIS 夜神主鏡等強勁規格，想抵價換新機用家不妨留意。