【水貨行情】兩千有找玩到摺疊屏手機，Phantom V Flip 5G 平價清貨!

近日有細舖將 Tecno 首款摺機處女作 Phantom V Flip 5G 減價速銷。現時可以兩千有找的價位入手這款配備天璣 8050 處理器的小摺疊屏手機!

據了解，Phantom V Flip 5G 暫時只提供 8GB RAM + 256GB ROM 紫色版本，定價為$1,999。

TECNO Phantom V Flip 5G 的最大亮點在於其創新的機身設計。它將一塊 1.32 吋的圓形外屏置於機身上半部的中心，相機鏡頭與環形閃光燈則巧妙地環繞其周邊，形成一個極具辨識度的視覺佈局。這塊圓形外屏的畫素密度為 352ppi，能清晰顯示通知、時間、天氣及拍攝預覽，提升了摺疊狀態下的操作效率。

展開手機，內部配備了一塊 6.9 吋的 OLED 主螢幕(2,640 x 1,080)。這塊螢幕支援 10 至 120Hz 的自適應刷新率（LTPO），可根據內容流暢度需求智能調節，同時兼具 360Hz 觸控採樣率，確保滑動與觸控反應迅速跟手。其鉸鏈結構支援自由懸停，可在 30 度至 150 度之間穩定開合，方便進行免手持拍攝或觀看影片。

硬體配置方面，手機採用 MTK 天璣 8050 5G 處理器，並內建 4,000mAh 電池，支援 45W 有線快充，約 45 分鐘可將電池完全充滿。機身重量為 195g，展開時厚度為 6.95mm，摺疊時則為 14.95mm，攜帶感相對輕便。

攝影系統由外側的雙主鏡頭與內側自拍鏡頭組成。外側配備 64MP 主鏡頭（f/1.7 光圈）及 13MP 超廣角鏡頭，並搭配環形 LED 閃光燈。內側螢幕開孔中則設有 32MP 自拍鏡頭，頂部備有微縫補光燈，滿足多角度拍攝需求。

系統預載基於 Android 14 的 HiOS，其特色是整合了支援 ChatGPT 功能的 AI 助理 Ella，能處理更複雜的語音指令與對話，為用戶提供智能互動體驗。購買連結