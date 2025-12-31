【水貨行情】小米 17 Ultra 首批水貨到港，開價$7,800起!

小米於日前正式發佈 17 系列最強旗艦”小米 17 Ultra” ，而首批水貨已經到港 17 Ultra 普通版 12GB RAM + 256GB ROM 開價僅為 $7,800，可以講是相當吸引!

據最新報價顯示，小米 17 Ultra 首批水貨將提供普通版及 Leica 特別版，普通版叫價分別 12GB RAM + 512GB ROM 為 $7,800、16GB RAM + 512GB ROM 為 $8,350、16GB RAM + 1TB ROM 為 $9,450。至於 Leica 特別版叫價分別 16GB RAM + 512GB ROM 為 $9,480 及 16GB RAM + 1TB ROM 為 $10,580。

廣告 廣告

小米 17 Ultra 採用 6.9 吋的 2D 全平面顯示屏 (2608 x 1200) ，搭載了最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，配合 LPDDR5X 記憶體與 UFS 4.1 儲存晶片，主相機採用了小米與 LEICA 共同研發的1吋「光影獵人1050L」+ 200MP LEICA 連續光學變焦鏡頭 + 5000 萬像的超廣角鏡頭，內置了高達 6800mAh 的大容量電池等。

至於 小米 17 Ultra Leica 特別版，採用獨特的雙色拼接素皮材質，上方為灰色調，下方則為黑色調，機身金屬中框精心雕琢了防滑格紋，並鐫刻有「LEICA CAMERA GERMANY」字樣。而機背左上方那一枚標誌性的 Leica 紅色可樂標，更是明確宣示了其不凡的聯名身份，成為整體設計的靈魂點綴。至於規就與 小米 17 Ultra 大致相同。

查詢：三禾電氣 2374 0618