【水貨行情】11 吋大芒 + 7 系 U + 7500mAh，Lenovo Tab P11 5G 劈價至 $1399！

11 吋大芒 + 7 系 U + 7500mAh，Lenovo Tab P11 5G 劈價至 $1399！

近日一款配備 7 系處理器 Lenovo 11吋 5G 水貨平板電腦劈價至 $1399，而且代理重包12個保養，令消費者更加安心!

今次劈價是 Lenovo Tab P11 5G 的陳列品貨，並以 $1399 的抵玩價清貨。不過要注意是這款手機都是開箱品或者是陳列品(包12個月保養)，相信就未必人人適合，買之前就考慮清楚先!

Lenovo P11 Pro 5G 採用 11 吋 TDDI IPS 螢幕、Snapdragon 750G 處理器、6GB RAM 及 128GB ROM，20W 快充的7700mAh 電池。其他方面，包括前後置鏡頭，內置 Smart Audio 及 Dolby Atmos 音效技術。(按此購買)