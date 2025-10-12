【水貨行情】Google Pixel 10 Pro Fold 到港，最平版本$14,300 起!

Google 早前發表摺屏手機 Pixel 10 Pro Fold，而該機的水貨已於近日到港，當中最入門的 256GB ROM 首批售價為 $14,300!

據最新報價顯示，首批水貨 Google Pixel 10 Pro Fold 將提供 256GB、512GB 及 1TB 三個版，售價分別為 $14,300、$15,200 及 $17,000。

Google Pixel 10 Pro Fold 被譽為「史上最堅固耐用的摺疊手機」的產品，最大亮點在於採用了創新的「無齒輪轉軸」設計，官方宣稱能夠承受超過十年以上的日常摺疊使用，同時它也是 Google 首款達到 IP68 防水防塵等級的摺疊手機，整體耐用性因此大幅提升。

在螢幕配置方面，Pixel 10 Pro Fold 展開後配備了一塊 8 吋的 Super Actua Flex 內螢幕，並搭配 6.4 吋的外螢幕，兩者均具備出色的亮度表現。攝影功能上，手機搭載 4800 萬像主鏡頭，並巧妙運用雙螢幕的設計優勢，讓用戶能輕鬆利用後置主鏡頭進行高品質自拍。

核心性能方面，Pixel 10 Pro Fold 採用由台積電最新 3 奈米製程打造的 Tensor G5 處理器，不僅帶來強勁的 CPU 效能，更全面支援 Google 各項先進的 AI 運算服務。

查詢：三禾電氣 2374 0618