【水貨行情】HONOR Magic8 Pro 國行到港，最平六千中!

HONOR 早前在國內正式發表 Magic8 及 Magic8 Pro 兩款旗艦，而 Pro 版的國行版已於近日先行到港，當中最 Magic8 Pro 16GB RAM + 256GB ROM 版開價六千中!

據最新報價顯示，HONOR Magic8 Pro 水貨將 提供 12GB RAM + 512GB ROM、16GB RAM + 512GB ROM 及 16GB RAM + 1TB ROM 三個版本，售價分別為 $6,480、$6,680 及 $7,480。

Magic8 Pro 採用 6.71 吋 (1256 x 2808)，同樣支援 120Hz LTPO 技術，配備 Snapdragon 8 Elite Gen 5 晶片。

Magic8 Pro 搭載 5000 萬素超夜神主攝，配備1/1.3 吋大底傳感器與 f/1.6 大光圈，並支援 OIS 光學防抖。並首創的 2 億像超夜神長焦鏡頭，採用 1/1.4 吋大尺寸傳感器，支援 3.7 倍光學變焦。超廣角鏡頭同樣為 5000 萬像，提供 122 度廣闊視野。前置均配備 5000 萬像自拍鏡頭，而 Pro 版額外加入 3D 深感攝像頭，支援更安全的3D人臉識別功能。

續航方面，國行版 Magic8 Pro 電池容量為 7200mAh，有線充電功率升級至120W，無線充電維持80W。

查詢：三禾電氣 2374 0618