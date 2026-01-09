【水貨行情】 Redmi Note 15 Pro + $2,899 入手 2 億像素及大電頂配版！

早前小米香港已宣佈將於 1 月 15 日正式發售 Redmi Note 15 系列，而隨著發佈日期接近，市場上亦開始出現相關水貨報價。近期深水埗及旺角等水貨機庫已有賣家引入 Redmi Note 15 Pro+，當中頂配的 512GB 版本僅以 $2,899 的價格到貨，對於追求高性價比及超大儲存空間的用家來說，無疑是一個相當吸引的入手選擇。

Redmi Note 15 Pro+ 作為系列中的頂級型號，硬件規格對比上代有顯著提升。機身設計維持一貫的輕薄質感，並具備 IP68/IP69 的高等級防水防塵性能。屏幕方面採用了 6.83 吋 AMOLED 四曲面螢幕，解析度達 1.5K 水平，並支援 120Hz 更新率及高達 3200nits 的峰值亮度，提供細緻且流暢的顯示效果。

​效能部分，水貨版 Redmi Note 15 Pro+ 搭載了 Snapdragon 7s Gen 4 處理器，內建 12GB RAM 及 512GB ROM。影像規格更是其一大賣點，主鏡頭選用 2 億像超高清感光元件，支援 OIS 光學防震，並配合 800 萬像廣角及 3200 萬像自拍鏡頭，滿足日常各種拍攝需求。續航力方面，此機配備 6500mAh 大電池，並支援 100W 有線快充。

​雖然港行版即將開賣，但目前水貨以 $2,899 的價錢提供 512GB 容量，對於預算有限且對儲存空間有極大需求的用家而言，水貨版本在性價比上具有一定優勢。不過用家在入手前需留意，但在保養上仍需自行衡量風險。購買查詢