【水貨行情】SAMSUNG 三摺 Galaxy Z TriFold 水貨到港，開價 $29,800!

SAMSUNG 早前發表全新三摺手機 Galaxy Z TriFold，而該機的水貨已於近日到港，現提供經典的 Crafted Black 配色首批叫價為 $29,800!

SAMSUNG 正式推出首款三摺屏幕手機 Galaxy Z TriFold，採用獨特的 G 型摺合結構，巧妙整合內外雙屏幕。當完全展開時，主屏幕瞬間變身為一部 10 吋的大型平板，提供更廣闊的視覺體驗；摺合後則可使用 6.5 吋的外屏進行日常操作，實現一機多用的靈活性。

Galaxy Z TriFold 的兩塊屏幕均採用 Dynamic AMOLED 2X 顯示技術，色彩鮮明且對比度高。主屏幕解像度為 2,160 x 1,584 像素，外屏則為 FHD+ 解像度，無論觀賞影片或處理文書，皆能提供清晰細膩的畫質。機身設計注重輕薄，展開時厚度僅 3.9mm，摺合後為 12.9mm，整體重量為 309g，便於攜帶。

硬件配置方面，Galaxy Z TriFold 搭載SAMSUNG 專為高效能裝置設計的 S8E 處理器，並提供 16GB RAM 與 512GB 儲存空間的組合，確保多工處理與運行大型應用流暢無阻。手機內置 5,600mAh 電池，支援長時間使用。

攝影功能上，Galaxy Z TriFold 配備三鏡頭系統，包括支援光學防手震的 200MP 主鏡頭、12MP 超廣角鏡頭以及 10MP 長焦鏡頭，能應對從廣闊風景到遠距拍攝的各種場景。

查詢：三禾電氣 2374 0618