水貨行情】vivo X300 系列國行到港，最平版本 $4,880 可入手!

vivo 全新 x300 系列國行版現已上市，而香港已有水貨舖即日開賣 X300 系列，當中細機的 X300 12GB RAM + 256GB ROM 版本首批叫價 $4,880!

據最新報價顯示，X300 水貨將提供 12GB RAM + 256GB ROM、16GB RAM + 256GB ROM 及 12GB RAM + 512GB ROM 及 16GB RAM + 1TB ROM 叫價分別為$4,480、$5,280、$5,580、$5,880 及 $6,480。至於 X300 Pro 就提供12GB RAM + 256GB ROM、16GB RAM + 512GB ROM 及 16GB RAM + 1TB ROM 三個版本，分別為 $5,980、$6,780 及 $7,480。

X300 Pro 厚度僅 7.99mm，重量為 226g，具備 IP68 / IP69 等級防塵防水能力，提供黑、棕、藍、白四款質感配色。採用 6.78 吋 8T LTPO 螢幕，支援 120Hz 自適應刷新率與 1260 x 2800 像素解析度，並兼容 HDR10+ 與 Dolby Vision 標準。

性能方面，X300 Pro 除了以 Dimensity 9500 處理器為核心，更搭配 vivo 自家研發的 V3+ 獨立影像晶片，提供最高 16GB RAM 與 1TB 儲存空間，確保多任務處理與大型應用流暢運行。手機內建 6510mAh 超大容量電池，支援 90W 有線快充與 40W 無線充電。X300 Pro 配備了與 Zeiss 聯合調校的三攝系統，主鏡頭採用 5000 萬像 Sony LYT-828 感光元件，擁有 f/1.57 大光圈並支援雲台 OIS 防震，無論是低光環境還是動態拍攝，皆能捕捉清晰穩定的畫面。同時，手機還搭載 5000 萬像素 Samsung JN1 超廣角鏡頭，以及一枚全新的 2 億像素 Samsung HPB 長焦鏡頭，提供更豐富的構圖彈性與細節還原能力。前置自拍鏡頭同樣採用 5000 萬像素 Samsung JN1 感光元件，滿足用戶對高品質視訊通話與自拍的需求。

於標準版 X300，同樣搭載 Dimensity 9500 處理器，並提供最高 16GB RAM 與 1TB 儲存空間。並採用 6.31 吋 8T LTPO 螢幕，支援 120Hz 刷新率與 1216 x 2640 解析度，同樣整合超聲波指紋辨識技術。電池容量為 6040mAh，同樣支援 90W 有線與 40W 無線充電。

影像系統方面，X300 出乎意料地配備 2 億像素 Samsung HPB 主感光元件，搭配 5000 萬像素 Sony LYT-602 APO 長焦鏡頭及 5000 萬像素 Samsung JN1 超廣角鏡頭，前置自拍鏡頭亦為 5000 萬像素 JN1 感光元件。

查詢：三禾電氣 2374 0618