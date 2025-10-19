【永年士多】旺角、黃埔店限定 1蚊加兩餸（即日起至14/11）

永年慶祝旺角新店開幕及黃埔店1歲生日，兩店齊齊推出1蚊加兩餸優惠！只要惠顧自選兩餸麵，加$1即可變身四餸豐盛麵，食完再送$10現金印花咭，集齊4個印即刻就當$10用！

*$1蚊加兩餸於指定款式內任選兩款：紅腸/冬菇/雞翼/鳳爪/芝士腸/響鈴/炸腐竹

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2025/11/14

地點：永年士多旺角新店、黃埔分店

廣告 廣告

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit