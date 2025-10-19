天文台考慮周一下午 5 至 7 時之間直接發三號風球
【永年士多】旺角、黃埔店限定 1蚊加兩餸（即日起至14/11）
永年慶祝旺角新店開幕及黃埔店1歲生日，兩店齊齊推出1蚊加兩餸優惠！只要惠顧自選兩餸麵，加$1即可變身四餸豐盛麵，食完再送$10現金印花咭，集齊4個印即刻就當$10用！
*$1蚊加兩餸於指定款式內任選兩款：紅腸/冬菇/雞翼/鳳爪/芝士腸/響鈴/炸腐竹
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/11/14
地點：永年士多旺角新店、黃埔分店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
【一田】本週搶手貨 川貝杏仁茶/海底椰椰香奶露 $32/2件（即日起至23/10）
一田超市推出本週搶手貨有川貝杏仁茶/海底椰椰香奶露、OURHOME韓國牛骨湯、樂園真．墨魚丸同阿中丸子三星蔥爆漿貢丸；韓國梨、南澳穀飼牛腹芯肉、加拿大Mussel King全殼藍青口同仿帝皇大蟹棒，而個人護理用品有高樂氏家居消毒濕紙巾孖裝$79.9，仲送殺菌潔厠劑。今個週末買夠$250仲有額外9折優惠，抵上加抵！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【McDonald's】鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$3、四道菜套餐減$5（即日起至26/10）
麥當勞App即日起推出鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$3及鋒味洋蔥吉列豬扒飽四道菜套餐減$5優惠。App用戶今期可享多款「鋒味」系列限時會員積分獎賞，包括新上架的320分換領鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$10或180分換領鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$5，以及180分換領鋒味青花椒味雞翼（4件）套餐減$5。YAHOO著數 ・ 21 小時前
【Aeon】感謝日會員照價95折（即日起至20/10）
即日起至10月20日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！YAHOO著數 ・ 22 小時前
【一田超市】購物滿$250或以上即享9折（18/10-19/10）
一田會員今個週末 (18-19/10) 到全線一田購物都可以享有折扣，除咗指定貨品有低至4折優惠，超市同生活百貨同步有多款滿額優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
【惠康】WE嘩大折日 限定2日門市網店全場88折（18/10-19/10）
惠康今個周末進行「WE嘩大折日」，10月18日（星期六）為門市限定，於全線惠康門市買滿 $168，即享全場88折，全線紅/白餐酒買6支再享85折！而 10月19日（星期日）則為惠康網店限定優惠，於網店買滿$888即享88折，「網購店取」消費滿$168亦享88折優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 13 小時前
中環華懋大廈三級火 棚架焚毀濃煙沖半空 58人疏散4人送院 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環干諾道中華懋大廈今（18 日）發生火警。下午約 4 時許，大廈外牆有棚架起火，濃煙直捲半空。據報大廈內有3人被困升降機內。Yahoo新聞 ・ 1 天前
打風・風神｜天文台考慮周一下午 5 至 7 時之間直接發三號風球 取代強烈季候風信號｜Yahoo
天文台考慮周一下午 5 至 7 時之間直接發三號風球，取代強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 2 天前
「風神」明日稍後闖本港800公里 天文台下周一考慮直接發3號波
【on.cc東網專訊】天文台於今日(18日)上午11時30分發出特別天氣提示，指現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋「風神」會在明日（19日）稍後進入本港800公里範圍內。同時，華中氣壓正在上升，預料一股強烈東北季候風會在明日抵達廣東，本港風勢將會逐漸增強。由於屆時華南on.cc 東網 ・ 1 天前
網上熱話｜大媽們離奇以環保袋「笠頭」 網民問「準備去老笠？」
街頭上總能遇到各種奇人奇事，有網民近日目擊有幾名「大媽」在街上以環保袋「笠頭」，引起一眾網民猜測所為何事？ 由網民上載至社交平台Threads的圖片可見，幾名「大媽」頭上套著同款的深紫色環保袋，環保袋上寫著「友愛共融」。「大媽」們仲特意在環保袋上開了兩個洞，以露出雙眼方便看路。有另一網民在Facebook上載片段am730 ・ 1 天前
楊振寧離世｜傳聞身家達18億人幣 美國發跡晚年長居北京 遺產安排掀熱議
諾貝爾物理學家楊振寧逝世，網傳其身家達18億，多年來遺產安排成謎，從愛情傳奇到科研捐贈，重構一代科學巨擘的財富人生。Yahoo財經 ・ 23 小時前
【新聞點評】股市升愈高 特朗普愈糟
中美經貿戰持續升溫，那邊廂美國連番出手，這邊廂中國強硬回擊。據《華爾街日報》引述消息報道，中方選擇「硬起來」的其中一個主要考慮是，看準美國總統特朗普非常重視股市表現，故認定他在關鍵時刻必會「縮沙」（TACO）。 事實上，自特朗普去年當選以來，美股漲逾16%，迭創新高，氣勢如虹。不過，隨着股市愈升愈高，所謂高處不勝寒，避免急劇回調的難度也愈來愈大。這在某程度上帶給特朗普一個困境，使他在施政時面臨綁手綁腳。 正如本欄上周在〈中美互掐脖子 攬炒世界經濟〉一文中指出，這一輪中美經貿關係再度惡化，源於美方自10月起連番「加辣」出招，例如針對中國船舶開徵入港附加費、針對半導體等產品實施穿透式制裁、把更多中國企業列入實體清單等。據一般估計，美方這連串動作，是為了在原訂於本月底舉行的中美元首峰會上演前，預先爭取談判籌碼。 北京看穿軟肋 決意硬碰硬 然而，中國面對美方打擊毫不畏縮，相繼出手反制，包括同樣針對美國船舶收取入港費、把更多美國企業列入實體清單等。其中，最強力、也最令人意外的一招是，中國於10月9日公布稀土出口管制新規，要求全球所有企業向外國銷售含有中國稀土（價值比例達0.1%或以上）的產品時，信報財經新聞 ・ 4 小時前
中國科技巨頭據報在中央介入後暫停穩定幣計劃
在中國監管機構對穩定幣表示擔憂後,中國科技巨頭已暫停在香港發行穩定幣的計劃。infocast ・ 16 小時前
楊振寧離世︱遺孀翁帆撰文：有他多年的陪伴，我何其有幸︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】諾貝爾物理學獎得主、著名物理學家楊振寧昨在北京逝世，享年 103 歲。楊振寧遺孀翁帆今日（19 日）以《他交出一份滿意的答案卷》為題發悼文，深情追憶亡夫的一生。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
街市賣花坐Herman Miller 係實際多過炫富
一位嬸嬸在街市花檔整理花束圖片，在Threads引起熱議，原因係嬸嬸坐著的凳是鼎鼎大名的Aeron Chair，現時Herman Miller官網每張定價16,948港元。接下來要探討的課題，究竟街市賣花坐呢款凳，算唔算係低調地炫富呢？Yahoo財經 ・ 1 天前
與張耀揚飯聚唱《當年情》掀《古惑仔》回憶殺 鄭浩南左手戴婚戒疑再婚
這絕對是男人的浪漫！現年62歲的男星張耀揚與61歲鄭浩南均是娛樂圈的硬漢代表人物，男人味十足，兩人先後演出過《古惑仔》系列...Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
金銀價格大幅回檔！橋水基金：若少了這群人 4000美元以上恐無人接盤
全球貴金屬價格周五 (17 日) 顯著回落，白銀調整幅度特別突出。最新數據顯示，倫敦現貨黃金(XAUUSDOZ) 周五收低 1.73% 至每盎司 4251.45 美元鉅亨網 ・ 19 小時前
鄭麗文當選國民黨主席 習近平賀電來了！
國民黨主席選舉昨晚落幕，前立委鄭麗文當選，國民黨周日（19 日）午間收到中共中央總書記習近平發來賀電。鉅亨網 ・ 16 小時前
阿摩廉首獲連勝 曼聯2：1贈利物浦4連敗
【Now Sports】周日英超雙紅會，作客的曼聯靠安保姆和哈利麥佳亞各建一功，以2:1送給領隊阿摩廉上任以來首個2連勝，同時也贈給低潮中的利物浦4連敗。曼聯今場閃電開紀錄，藉利物浦的雲迪克與麥卡里士打頂波發生誤會，撞在一起，般奴費蘭迪斯傳到右路的阿麥迪亞路腳下，再直線傳入禁區助安保姆入楔建功，僅62秒便取得領先。這個入球，也令紅軍已連續7場比賽有失球出現。紅軍反撲，21分鐘有最佳扳平機會，沙拿在反擊中傳給加保，可惜後者射門中柱彈出，隨後紅魔門將拿文斯繼國際賽前對新特蘭地標把關後，再有出色表現，分別擋出麥卡里士打和伊薩的射門。至於對面代替阿里遜把關的馬馬達舒韋利，反而有「蝦碌」鏡頭，差點因為甩手讓安保姆在門前梅開二度，但其後也做齣好戲，擋出曼治的遠射。利物浦下半場繼續施壓，50分鐘，加保再次欠運，在死球攻勢中起腳再中柱，紅魔逃過一劫。雙方下半場踢了三分一時間，各自作出調動，紅軍有伊傑迪基、穫斯和居迪斯鍾斯入替，紅魔也有烏加迪、錫斯高和杜古上場，而今季表現備受批評的沙拿，繼續留在場上，65分鐘再次忘帶射門鞋，在禁區右路乘所有球員大漏，控定傳球後對住拿文斯，竟將皮球射出界未能中框。不過，紅now.com 體育 ・ 6 小時前