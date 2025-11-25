Alo Yoga官網全網7折
【泰神奇】女子家中臥病呼吸停頓 送往火化途中突然敲打棺材
泰國近日發生「復活」奇蹟，一名已放入棺材、準備火化的女子突然活動起來，嚇傻了佛寺內的職員和她的家人。美聯社報道，正當「死者」的胞弟把靈柩送往火葬時，隱約聽到敲打棺木的聲音，發現她其實沒有死，隨即把她送往醫院，「死者」逃過被燒死大難。家人說，「死者」兩日前沒有呼吸，以為她過身了，後經醫生診斷，事主只是患上嚴重低血糖。
原擬捐贈遺體給醫院
事發於周日（23 日），已患病臥床兩年的事主近日健康惡化，人事不省，其胞弟發現她看來已沒有呼吸，於是把她放入棺材，然後駕車五百公里，把靈柩運到曼谷一間醫院，因為其姊「生前」曾表示死後把器官捐贈給有需要的人。不過醫院拒絕接收「遺體」，因為家人未能出示有效死亡證。
胞弟於是轉而把「遺體」送往曼谷市郊的一間佛寺（Wat Rat Prakhong Tham），因為該寺院提供免費火葬服務。然而佛寺職員這時又拒絕接辦事主的火化，同樣是由於家人未能提供所需文件。當寺院常務及財務經理 Pairat Soodthoop 告訴胞弟如何辦理死亡證的時候，他們聽到一些敲打聲。
Pairat 隨即叫職員打開棺木，結果讓眾人大吃一驚，他們發現 65 歲的「死者」睜開雙眼，敲打着棺材，「她一定是敲了一段時間」。寺院把事發後的情況拍下，放上寺院的 facebook 專頁，引發網民一片譁然，國際通訊社美聯社也馬上跟進報道。
報道指，發現親人未死，家人立刻送她到附近醫院。醫生診斷，事主患有嚴重低血糖，心臟及呼吸系統並未衰竭。根據香港糖尿聯會資料，低血糖徵狀包括神志不清及昏迷等，這時應將患者側卧，保持空氣𣈱通，從速送院救治。
