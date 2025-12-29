【演唱會紀錄片】Disney+《 Taylor Swift The End of An Era 》：從音樂到人生的啟發 | 影評

撰文：艾菲 Ivy

Taylor Swift全新《The End of An Era》演唱會紀錄片

《Taylor Swift The End of An Era The 6-Episode Docuseries》是Disney+最新推出的一套六集演唱會紀錄片系列，為觀眾細緻展現Taylor Swift《The End of An Era》背後的故事與全新的編舞。這不僅僅是一部音樂紀錄片，更是一場深入探討Taylor如何以音樂連繫世界、影響文化的深度旅程。

這部紀錄片帶領觀眾從Taylor Swift的視角，見證她如何將一場演唱會打造成全球粉絲的狂歡盛宴，並用音樂敘述她的故事以及創作過程、與團隊的合作，以及她的親密圈子，包括Gracie Abrams、Sabrina Carpenter、Ed Sheeran和Florence Welch等音樂人的參與。這些未曝光的幕後故事，將向觀眾揭示一位超級巨星如何以熱情與毅力，書寫屬於她的音樂傳奇。

這部紀錄片帶領觀眾從Taylor Swift的視角，見證她如何將一場演唱會打造成全球粉絲的狂歡盛宴。(圖片來源: Disney+《Taylor Swift The End of An Era The 6-Episode Docuseries》劇照)

用熱情與努力擊敗別人的質疑

舞台上的每一個人，都選擇了別人曾經叫他們不要選擇的道路。無論是Taylor Swift，還是她的舞者、音樂人，這條路上充滿了質疑與障礙，但正是這份對藝術的熱情與努力，讓他們擊敗了那些反對的聲音，逆風飛翔。

Taylor Swift在紀錄片中多次提到，她的舞者從來不是背景或襯托，而是舞台上自帶光芒的個體。她尊重每一位舞者的專業與努力，並用行動支持他們的夢想。在演出前，她會特別激勵所有舞者，提醒他們堅持跳舞的路上可能會碰上很多沙石，但越是困難，就越要用作品說話。

這段激勵不僅體現了Taylor作為領袖的魅力，也讓人感受到她對藝術的敬畏與熱愛。她用自己的經歷告訴所有人，真正的成功來自於對夢想的堅持，哪怕這條路並不平坦。

無論是Taylor Swift，還是她的舞者、音樂人，這條路上充滿了質疑與障礙，但正是這份對藝術的熱情與努力，讓他們擊敗了那些反對的聲音，逆風飛翔。(圖片來源: Disney+《Taylor Swift The End of An Era The 6-Episode Docuseries》劇照)

慶祝過去才能擁抱未來

Taylor Swift在紀錄片中強調，不要沉淪於過去，但要學會慶祝過去的時刻。因為正是那些經歷，塑造了今天的我們。

在《The End of An Era》中，我們看到Taylor舞台上的高光時刻，但她的成功背後也充滿了挫折與挑戰。她曾經因母帶版權風波而痛失自己的音樂主權；她的演唱會因疫情被迫暫停，甚至在恐襲陰霾下取消表演。然而，Taylor沒有被這些困難打倒，而是選擇用音樂為自己發聲，並以每一場演唱會將過去的傷痛轉化為未來的希望。

她希望每一場演唱會不只是表演，而是一場運動「Movement」，讓每個在場的人都能有所啟發，並打開大家的世界，也讓內心的情緒找到出口。她用音樂帶領粉絲慶祝過去的時刻，並充滿希望地迎接未來。

Taylor Swift希望每一場演唱會不只是表演，而是一場運動「Movement」，讓每個在場的人都能有所啟發，並打開大家的世界，也讓內心的情緒找到出口。(圖片來源: Disney+《Taylor Swift The End of An Era The 6-Episode Docuseries》劇照)

電影詳情

《Taylor Swift The End of An Era The 6-Episode Docuseries》

評分：7/10分

片長： 一共6集

上映平台：Disney+

Disney+《Taylor Swift The End of An Era The 6-Episode Docuseries》官方海報

