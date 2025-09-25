【潤娥苦練廚藝】Netflix古裝穿越劇《暴君的主廚》現代智慧穿越成古代神級美味｜影評

環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
撰文：艾菲 Ivy
改編人氣小說 潤娥穿越挑戰廚藝
Netflix最新古裝穿越劇《暴君的廚師》，改編自網絡小說《作為燕山君的廚師生存下來》，自開播以來便引發熱烈討論。故事將美食與宮廷權謀結合，以「美味能否化解暴君的冷酷」為核心展開，既新鮮又充滿張力。女主角潤娥飾演來自現代的天才主廚延志永，為了完美詮釋角色，她在開拍前接受了三個月的密集廚藝訓練，為劇集增添真實感與細膩度。
《暴君的廚師》故事講述現代天才主廚延志永 (林潤娥 飾)，在一次日全食意外中穿越到朝鮮王朝，成為暴君燕熙君 (李彩玟 飾) 身邊的御廚。燕熙君以冷酷無情、殘暴多疑著稱，而宮廷內也充滿陰謀與仇恨。然而，延志永憑藉現代烹飪技術與對美食的熱愛，漸漸在這個險惡的環境中站穩陣腳，也在不知不覺間，打破了燕熙君對人性的冷漠與不信任。
帶著現代智慧穿越成古代神級美味
穿越劇內，由現代穿越到古代的人，必定如神級般存在，正正展現出人類智慧的累積。延志永運用現代的烹飪方法，將簡單的食材與調味，轉化為古代宮廷無法想像的神級美味。她熟練使用現代的食材處理技術，例如低溫烹調、發酵醬料的精準比例，甚至是對火候的掌控，讓原本平淡的菜餚散發出令人驚嘆的層次感。
延志永以現代人的視角，將一些看似平凡的調味放入古代菜式中，創造出完全不同的味覺體驗。不只是燕熙君，就連御膳房其他資深御廚也對她的廚藝讚嘆不已。她的成功在於將現代人對食物的創新精神融入古代，也是將五百年來的煮食智慧累積而成的精萃呈現出來。
食物與記憶連結的療癒力量
《暴君的廚師》另一個動人的層面，在於食物如何承載記憶，療癒心靈。劇中燕熙君對母后的回憶，來源於他童年時母后為他準備的膳食與用餐的回憶。這些記憶深藏於他心底，成為他在權力鬥爭與孤獨中唯一的慰藉。而延志永的一道道料理，正好喚醒了這些美好的片段，讓燕熙君逐漸對她產生信任。
對延志永來說，食物不僅用來充飢，更是一種情感的表達方式，在她準備餐點前，她更會嘗試去了解用餐者的心情和需要。在古代有限設備的環境之下，延志永為燕熙君用心製作出一道又一道溫暖的料理，讓燕熙君放下內心的防備，回到兒時那段純真的時光。食物不只是味覺的享受，更能穿透人心，喚醒最深層的情感。
燕熙君的冷酷外表下，其實藏著一顆渴望愛與被愛的心。而延志永用她的料理，為他築起了一座通往過去與自我的橋樑，最終讓他從權力與孤獨中，找回了人性的溫暖。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
電影詳情
《暴君的廚師》(Bon Appétit, Your Majesty)
評分：8.5/10分
片長： 一共12集
上映平台：NETFLIX
