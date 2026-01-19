【為自己而煮的料理】Netflix《黑白大廚2》崔康祿從失聯到冠軍的逆襲｜影評

撰文：艾菲 Ivy

《黑白大廚2》在熱潮與爭議交織中回歸

Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》第一季在全球掀起了熱烈討論，一夜之間讓參賽的主廚們火速成名，餐廳訂位爆滿，評審白種元與安成辜的聲望更是攀上新高。然而，隨著節目的成功，圍繞它的負面新聞也接踵而來，白種元旗下餐飲品牌因食安和管理問題飽受批評、人氣參賽者「三星」被曝出軌、甚至連「拌飯大王」也因非法經營餐廳被罰款，這些事件讓《黑白大廚2》的聲勢略遜於第一季。

不過，《黑白大廚2》參賽者的精湛廚藝與升級的賽制對觀眾來說依然有其吸引力。隨著第二季所有集數上線，節目組也順勢宣佈第三季的報名啟動，並透露節目將升級為餐廳隊制賽，似乎想打造《黑白大廚》做長久的料理比賽節目系列。

《黑白大廚2》延續了第一季的核心模式，繼續分為「白湯匙」與匿名的「黑湯匙」兩大陣營，進行比拼。當中金度潤和崔康祿就以「隱藏的白湯匙」身份再度參賽。黑湯匙選拔賽、黑白對決、無限料理地獄都是大家熟悉的賽制，同時又加入料理天國等新賽制，為節目增添吸引力。

崔康祿從失聯到冠軍的逆襲

崔康祿，在第一季就以人間清醒態度將我圈粉，他曾笑言如果輸掉比賽就退網一年，沒想到節目播出後，他真的神隱了一段時間，停更YouTube、出版社無法聯繫，甚至令觀眾擔心他從此退出公眾視野。直到他作為嘉賓亮相長壽節目《拜託冰箱》，才再次出現在大眾面前。而這次重返《黑白大廚2》，崔康祿不只再度參賽，更以一場精彩的料理對決贏得了冠軍。

在第一季的比賽中，崔康祿以冷靜、理性的態度讓人印象深刻，而第二季的他則更多展現了內心的掙扎與深度。在決賽環節「為自己而做的料理」中，他的一番自白令人動容。他坦言，自己雖然以燉煮料理聞名，但其實並不喜歡燉煮，只是靠努力去撐起這份擅長，甚至笑言「燉煮狂魔」的稱號只是標籤與假象。他直言：「料理不是我喜歡的事情，但它是我能做好、能讓我生存的事情。」這份坦誠讓觀眾不禁反思，多少人為了別人的期待，苦撐著自己不喜歡的工作？多少人被標籤綁架，卻無法為自己而活？

崔康祿的最大收穫，或許不是冠軍的頭銜，而是透過一道「為自己而做」的料理，找回了內心深處的自我。在節目之外，他並沒有開設自己的餐廳，但他的料理依舊充滿了對食材與味道的執著。他並非為了流量、聲譽或名利而煮，而是為了某種對料理的純粹偏執。

崔康祿的料理人生與哲學

崔康祿給人的印象是徹底的I人代表。在《拜託冰箱》中，他幾乎搭不上話；在《黑白大廚》的訪談環節，他也是一臉靦腆。唯有在廚房中，他的自信與光芒才真正展現出來。在「料理天國」的挑戰中，當其他參賽者忙於限時內完成4-5道菜時，崔康祿卻只專注於做好一道料理，甚至利用最後一秒才按下完成燈。然而，他那種不急不慌、全神貫注的從容，讓他在一眾主廚中顯得尤為與眾不同。

崔康祿的執著不僅體現在料理技巧上，更體現在他的態度與價值觀中。他不爭流量，也不缺名利，卻依然選擇參加第二季的比賽。或許，驅使他再次站上這個舞台的，不是外界的期待，而是對食物那份執念。這份執念，讓他在廚房中閃耀，讓他的料理成為真正的藝術。

電影詳情

《黑白大廚：料理階級大戰》第二季 (Culinary Class Wars Season 2)

評分：8/10分

片長： 一共13集

上映平台：NETFLIX

