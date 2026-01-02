【爆笑又暖心】Netflix《人B不兩立》路雲雅堅遜延續戇豆式幽默！｜影評

撰文：艾菲 Ivy

《人蜂不兩立》續集 《人B不兩立》延續的戇豆式幽默

Netflix全新迷你劇集《人B不兩立》(Man vs Baby) 是《人蜂不兩立》(Man vs Bee) 的續集，再次由英國喜劇大師路雲雅堅遜 (Rowan Atkinson)主演，將他標誌性的「戇豆先生」式幽默帶回觀眾面前。這次的故事背景從充滿鬧劇的豪宅轉移到了更具聖誕氛圍的倫敦頂樓公寓，讓人感受到節日的歡樂與瘋狂交織。

《人B不兩立》全劇共四集，每集半小時，節奏輕快而緊湊，是合家歡的短劇。故事講述特雷弗賓利 (路雲雅堅遜 飾) 這位出師不利的豪宅管家，因為被迫暫時照顧一名來歷不明的「耶穌BB」，同時又接到去倫敦豪宅當「看屋」的「筍工」，結果在聖誕期間鬧出一連串蝦碌搞笑的事件。一人一B的互動既爆笑又暖心，為觀眾帶來了一場別具一格的聖誕鬧劇。

戇豆式幽默與暖心細節的完美結合

《人B不兩立》充滿了許多「戇豆先生」式的小心思，這些經典互動的設計，為劇集注入了滿滿的喜劇元素。例如特雷弗用拖肥糖紙製作聖誕節裝飾、用左腳鞋引開狗狗阿奇的注意力以奪回右腳鞋，甚至借用豪宅的吊頂升降功能來吊起聖誕樹。這些畫面不僅讓人捧腹大笑，也讓觀眾感受到節日的童趣與溫馨。

然而，與前作《人蜂不兩立》中單純的蝦碌鬧劇不同，這次的特雷弗賓利有更多成熟與暖心的一面。他不再只是「撞板」與犯錯，而是展現了更多人性化的細膩情感，例如對女兒麥蒂的關心，與地下室鄰居的互動，甚至對「耶穌BB」逐漸升溫的照顧之情。這種暖意讓劇集在爆笑之餘，也多了一絲感動。

英國香港文化對比：Chill Guy VS 社畜

《人B不兩立》不只是一部喜劇，還呈現了英國人對聖誕節的高度重視與放鬆的態度。劇中校長趕著放聖誕假，連得知「耶穌BB」被遺下都不願回頭；社福機構的職員則因為「夠鐘」就準時下班，將「耶穌BB」留給特雷弗；而大風雪導致管家無法搭火車來豪宅幫忙時，她也不慌不忙，甚至連上門找特雷弗的警察在工作中都能與大家一起享受聖誕氛圍。

這種鬆弛的節日氛圍及Chill Guy工作態度與香港的社畜文化形成了鮮明對比。在香港，颱風或惡劣天氣下，很多人仍然堅持上班，甚至有了一張又一張電影海報風格的「返工相」、無償加班早已成為常態，甚至在節日期間也難以真正放鬆。《人B不兩立》以輕鬆幽默的方式，呈現了不同文化對待工作的態度，當我們輕鬆煲劇的同時，讓觀眾在笑聲中反思，到底工作是否真的需要如此緊繃？對工作負責任與維持身心健康之間如何取得平衡？

電影詳情

《人B不兩立》(Man vs Baby)

評分：8/10分

片長： 一共4集

上映平台：NETFLIX

