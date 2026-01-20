【玄來愛情】感情為甚麼總是陷入惡性循環？｜認清這三點，馬上改變桃花運！

在我的感情文章之中，我不斷強調一個重點：「只看事實」。

很多女生之所以感情運不好，事業運又不順，並不是因為她們運氣差，而是她們的思維完全處於「感性」狀態，完全忽略了現實世界的遊戲規則；不懂人性，沒有理性思考。

而今天分享的，是一個非常典型的例子；當中說明，即使自己有好條件，但後天不積極去思考，只是隨心而行的話，就會對自己人生有嚴重影響；讀者不妨邊看邊想想自己的情況，如果發現自己有當中一兩項特質，就請務必留意，馬上改變過來，將來的感情必有改變。

廣告 廣告

她命宮天同，紅鸞，文昌，旬空，對宮有天梁，祿存，天空，天喜，孤辰，天刑；財帛宮有天龯，貫索，事業宮有天機化忌，巨門，文曲；夫妻宮有鈴星。

命格為中等格局，本來成昌曲加會格，能文能武，有學問，知書識禮；但因為被天機化忌沖破，形成人生有大波動，所以際遇未必一帆風順。

姻緣方面，命見孤辰再加天刑，和伴侶關係容易疏離；再加上旬空，容易想事情不現實；夫妻宮再見鈴星，對宮再見天機化忌及巨門，感情容易出現問題，及不容易找到合適對象。

此命後天必然要很留意，姻緣才能夠有著落；如果後天也是感性思維，那很大機會不容易找到真姻緣。

她外表及身材都是中上，現時二十六歲，畢業之後很快就找到一份銀行工作；入職不久因為外表非常好，所以主管主動叫她試試做客戶經理見客人，她也樂於試一試，因為人工會比文職高出很多。

接手之後，她發覺自己不擅詞令，不容易和客戶溝通，也不愛說話，所以兩年做下來業績也只是一般；及後她發覺不適合自己，又主動申請調回文職工作。

雖然如願以償，但一來人工沒有比以往多，二來工作極繁忙，讓她深感壓力，到最後乾脆辭掉了工作，但就再也找不到合適工作，經濟非常著緊。

見客的工作自己不擅長，文職工作又嫌人工低而且辛苦；那麼她其實可以做甚麼工作？

感情方面，她一直都不乏追求者，但由於她溝通技巧嚴重不足，而且也沒有甚麼想法，所以追求她的，大多都不符合她的條件；礙於生活圈子及學識問題，她只能夠遇到人工低的，外表不怎麼樣的男生，全部她都不喜歡。

男生開始時都會被她外表吸引而約會她，但出來吃飯之後發覺她性格極其被動，不會主動關心對方及觀察對方，約會數次男方就會感覺很悶而沒有下文。

好不容易找到一位男生，條件勉强符合，她也沒有特別喜歡對方就開始了；但開始之後頻生問題，大家沒有溝通，約會出來她也不會想去那裏，只由男方安排，久而久之來來去去也只是去那數個商場逛街，她完全不開心。

個案重點：

女生性格極懶及不積極。 性格被動，直接導致感情生活受阻。 與現任男友拍拖半年，嫌棄對方人工一般，自己不喜歡對方；但從未想過自己在感情中能付出什麼，也沒有審視自身條件。 曾在大公司做銷售，年半後覺得不適合轉工，轉工後又覺得不適合，現時裸辭失業中。 覺得自己不適合見客，想做文職但無一技之長。 為人沉靜，不願溝通，以為找份不用溝通的工作就可以，跌入思維陷阱。

這位女生，犯了三個問題，就是沒有思考，沒有心，也沒有條件；她的人生包括工作及感情之所以陷入困局，完全是沒有理性思考所致，讓我為你逐一拆解。

重點一：懶惰與缺乏思考，是貧窮與單身的根源

前文提到，她性格懶惰以及沒有甚麼思考力，這在感情博奕中是大忌。

一個人如果懶惰，不單是指行動上的懶，更可怕是「思維上的懶」；當她遇到問題時，沒有邏輯好好去思考，例如工作，既不想付出，也不再進修，只會覺得甚麼工作都不適合自己；如果是這樣的話，她根本不容易找到好工作；問題在於她沒有解決問題的能力。

在職場上，老闆請你是來解決問題的，不是請一個扯線公仔，沒有思考，踼一腳行一 步；如果是這樣的話，工作上只能夠用自己時間去換取微薄薪金。

在感情上，男人找對象，是想找一個能夠提供情緒價值，分擔生活，分享人生，有趣的伴侶，而不是找個甚麼都沒有反應，全被動的女生；連思考都懶的人，注定工作及感情都在社會底層掙扎。

重點二：感情上的等價交換

她的問題，其實是很多女生的通病，就是她嫌棄男友人工一般，自己也不喜歡對方，但為什麼還要拖時間在一起？

道理很簡單，因為這就是她目前條件能匹配到的「最高級別」；她只有三十分，所以只能找個三十分的男人；但她卻感性思維，從來不會想自己問題所在。

這聽起來很殘酷，卻是事實：讓我們再來看看她的情況：「懶」，「被動」，「不願溝通」，「失業」，「不會觀察及關心對方」，請問這樣的條件，如何能要求一個人工高，又有趣的男人追求自己？

感情上要等價交換，所以在要求男方條件的同時，自己也要想想，自己能夠付出甚麼作為交換；感性女生最喜歡漠視這一點，想著只要有緣就終會找到一個符合自己條件的人，結果等了一生也等不到。

重點三：職場上的舒適圈陷阱

她工作的問題是，學歷不高，不擅溝通，見客不行，文職又覺得人工低及辛苦。

問題的關鍵，是她沒有進步，只會逃避。

本來她機會也有，但她卻不願意付出，所以很快又放棄；世界上並沒有不用付出而人工高的工作，所以自己也要想想自己的競爭力到底在那裏。

她以為不適合是工作的問題，其實是個人問題，但感性人就從來不會想自己的問題，只能就著表面去想，所以一直都沒有答案。

沒有一技之長，還想著要有很多要求符合，結果就是長期失業。

這位女生的處境非常危險，她正處於一個惡性循環，就是不思考，導致工作能力差，找不到好工作，但又不願改變。

她唯一能夠改變的，是先要勇敢承認問題，以及要有行動力去改變；任何人有任何意見也好，到最後能夠改變的，只有自己。