【玄彬回歸之作】Disney+《韓國製造》墮進權力與腐化的深淵｜影評

撰文：艾菲 Ivy

《韓國製造》玄彬與鄭雨盛兩大實力派重磅合作

Disney+的原創劇集《韓國製造》是韓國今年矚目的作品之一，由兩大實力派演員玄彬與鄭雨盛攜手合作。玄彬繼《愛的迫降》後，久違地回歸戲劇，與鄭雨盛共同為觀眾帶來一場關於權力鬥爭與道德淪陷的故事。

《韓國製造》講述了一場以毒品交易為核心的權力角力。白冀兌 (玄彬 飾) 是一位精於算計的中央情報局課長，暗地裡經營著毒品交易，並試圖將「韓國製造」的毒品輸往日本，以此來鞏固自己的財富與地位。他相信，權力才是唯一的生存之道。而張健榮 (鄭雨盛 飾) 是一位堅持正義的檢察官，他發誓要扳倒白冀兌，揭露他的非法交易。然而，隨著調查的深入，張健榮終於發現權力對人性的深層腐蝕。

廣告 廣告

Disney+ 韓劇《韓國製造》「壞男人」玄彬終極黑化！盤點4大必睇霸氣場面

Disney+的原創劇集《韓國製造》是韓國今年矚目的作品之一，由兩大實力派演員玄彬與鄭雨盛攜手合作。(圖片來源: Disney+《韓國製造》劇照)

權力使人腐化的殊途同歸

「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化。」這句話完美地概括了《韓國製造》中兩位主角的命運軌跡。白冀兌是一個深諳權力遊戲的人物。他的每一步棋都精心計算，目的是攀上更高的位置，因為他深信，只有權力才能保護他，所以他剷除自己的上司，威脅上司的上司都毫不手軟。他的智慧與果斷令人讚嘆，同時他毫無底線的手段又令人不寒而慄。

與白冀兌形成鮮明對比的張健榮，他一開始是個追求正義的檢察官，堅信自己能夠扳倒白冀兌，還世界真相與公平。然而，隨著調查的深入，他逐漸意識到，單靠正義無法擊敗白冀兌。為了達成目標，或者他不得不妥協，因為沒有權力之下他甚至要含冤入獄。當張健榮越來越接近白冀兌的世界，他的道德底線也逐漸崩壞，正義在現實中必須妥協，最終甚至面臨黑化的可能。

「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化。」當張健榮越來越接近白冀兌的世界，他的道德底線也逐漸崩壞，正義在現實中必須妥協，最終甚至面臨黑化的可能。(圖片來源: Disney+《韓國製造》劇照)

「韓國製造」輸出的不只是產品更是權力延伸

從劇名《韓國製造》中不難看出，這部劇除了探討個人的權力與道德，還隱含了更深的現實意涵。白冀兌試圖將韓國產的毒品輸往日本，這種輸出行為在劇中被賦予了多重含義。對白冀兌來說，毒品交易不僅是金錢的象徵，更是國家「產品」的一種輸出模式。他希望通過毒品，將「韓國製造」的概念推向國際市場，從而彰顯自己的權力與影響力。這種輸出不僅僅是一種經濟行為，更是一種權力的延伸。

然而，這樣的輸出本質上是一種腐化的象徵。毒品是破壞性的產品，無論它背後承載的民族主義如何宏大，都無法掩蓋其對社會的摧毀性影響。當一個國家的「製造」變成一種破壞性的輸出時，是否仍然值得驕傲？當我們為權力、金錢與民族榮耀而驕傲時，是否忽略了其背後的破壞性？

毒品交易不僅是金錢的象徵，更是國家「產品」的一種輸出模式。他希望通過毒品，將「韓國製造」的概念推向國際市場，從而彰顯自己的權力與影響力。(圖片來源: Disney+《韓國製造》劇照)

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

電影詳情

《韓國製造》(Made in Korea)

評分：6/10分

片長： 一共6集

上映平台：Disney+

Disney+《韓國製造》官方電影海報

【關於艾菲 About Ivy】

IG: ivy__rainy

BLOG: http://ivyrainy.com

YouTube: 居埔港人

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！