【直擊】Disney+節目巡禮｜玄彬、池昌旭、朱智勳、朴寶英襲港新劇大晒冷 李棟旭風騷自轉派心

今日（13日）頻道Disney+於香港迪士尼樂園舉行2026年發布會，有齊美、日、韓最新劇目。而當中以韓國劇目最搶眼，更有大量一線紅星親臨香港介紹新作，包括玄彬、池昌旭、李棟旭、D.O.、鄭雨盛、朱智勳、禹棹奐、申敏兒、李世榮、朴寶英 、李賢旭、金慧峻等，場面盛大。而日本代表都有真田廣之、今田美櫻、Travis Japan。

池昌旭及今田美櫻

池昌旭、今田美櫻先打頭陣，帶來男方首次拍攝的日劇《Merry Berry Love》，池昌旭：「角色有人性又有愛，而且愛可以穿越國界！我的角色不會講日文，但後來我們會溝通到。」女主角今田美櫻補充：「我們一點點地衝破障礙！」池昌旭接著又與D.O.帶來《操控遊戲》，D.O.：「今次是我首次做反派，我很開心、很興奮試新東西！」

小島秀夫

接著就是玄彬的重頭劇《韓國製造》，由《萬惡新世界》、《毒梟》的導演禹民鎬執導，玄彬：「你永遠猜不到粉絲的期待度，但導演拍劇值得期待。片場上導演鼓勵我們分享想法，而且導演很快決定到哪些會取用，所以我們都很放心講。」

玄彬

另一大男神李棟旭接著登場，與女主角金慧峻帶來《殺人者的購物中心2》，李棟旭相當風騷，又轉圈又派心，他表示：「第一季想不到很多人喜歡，下季可以更期待。拍新一季我是有點壓力，但導演要寫新故事都有難度，我盡量幫助他。動作場面會更精彩！」

李棟旭、金慧峻

除了動作劇，朱智勳、申敏兒、李世榮亦帶來愛情劇《再婚皇后》，是一齣發生在歐式宮庭劇。被問到與劇中角色的異同之處，朱智勳：「體形很像，但我沒有他的權力和錢。雖然劇集勾心鬥角，但我們不覺自己是反派，大家都融合了入美麗的場景。」申敏兒：「這是我第一次拍皇宮劇，有點緊張，但很開心見到韓、西融合的作品。」另外朴寶英、李賢旭亦帶來新作《賭金》。

朱智勳、申敏兒、李世榮

全日壓軸出場的，就有橫掃艾美獎的大熱劇《將軍》主角真田廣之，他與主創現身宣布將會帶來第二季：「很驚喜有很多人喜歡這齣劇，第二季將會講述第一季的十年後，代表我老了、更靜了！第一季我用盡所有以往經驗去演，我沒想過有得獎，這不單是我、團隊的光榮，更是代表了日本。」他又建議後輩準備好自己，放膽發夢，準備好踏出下一步！

朴寶英、金聖喆、李弦旭