專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
【直擊】Disney+節目巡禮｜玄彬、池昌旭、朱智勳、朴寶英襲港新劇大晒冷 李棟旭風騷自轉派心
今日（13日）頻道Disney+於香港迪士尼樂園舉行2026年發布會，有齊美、日、韓最新劇目。而當中以韓國劇目最搶眼，更有大量一線紅星親臨香港介紹新作，包括玄彬、池昌旭、李棟旭、D.O.、鄭雨盛、朱智勳、禹棹奐、申敏兒、李世榮、朴寶英 、李賢旭、金慧峻等，場面盛大。而日本代表都有真田廣之、今田美櫻、Travis Japan。
池昌旭、今田美櫻先打頭陣，帶來男方首次拍攝的日劇《Merry Berry Love》，池昌旭：「角色有人性又有愛，而且愛可以穿越國界！我的角色不會講日文，但後來我們會溝通到。」女主角今田美櫻補充：「我們一點點地衝破障礙！」池昌旭接著又與D.O.帶來《操控遊戲》，D.O.：「今次是我首次做反派，我很開心、很興奮試新東西！」
接著就是玄彬的重頭劇《韓國製造》，由《萬惡新世界》、《毒梟》的導演禹民鎬執導，玄彬：「你永遠猜不到粉絲的期待度，但導演拍劇值得期待。片場上導演鼓勵我們分享想法，而且導演很快決定到哪些會取用，所以我們都很放心講。」
另一大男神李棟旭接著登場，與女主角金慧峻帶來《殺人者的購物中心2》，李棟旭相當風騷，又轉圈又派心，他表示：「第一季想不到很多人喜歡，下季可以更期待。拍新一季我是有點壓力，但導演要寫新故事都有難度，我盡量幫助他。動作場面會更精彩！」
除了動作劇，朱智勳、申敏兒、李世榮亦帶來愛情劇《再婚皇后》，是一齣發生在歐式宮庭劇。被問到與劇中角色的異同之處，朱智勳：「體形很像，但我沒有他的權力和錢。雖然劇集勾心鬥角，但我們不覺自己是反派，大家都融合了入美麗的場景。」申敏兒：「這是我第一次拍皇宮劇，有點緊張，但很開心見到韓、西融合的作品。」另外朴寶英、李賢旭亦帶來新作《賭金》。
全日壓軸出場的，就有橫掃艾美獎的大熱劇《將軍》主角真田廣之，他與主創現身宣布將會帶來第二季：「很驚喜有很多人喜歡這齣劇，第二季將會講述第一季的十年後，代表我老了、更靜了！第一季我用盡所有以往經驗去演，我沒想過有得獎，這不單是我、團隊的光榮，更是代表了日本。」他又建議後輩準備好自己，放膽發夢，準備好踏出下一步！
其他人也在看
新聞女王2︳佘詩曼被網民封為真香港女神 多項優點力壓楊怡宣萱？
《新聞女王2》開播，佘詩曼當然成為話題人物。近年佘詩曼北上發展成功突圍，回歸TVB以Man姐一角再奪視后，聲勢好似勁過以前受力捧嗰陣。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宣萱post拖手相被誤會官宣戀情 網民：係咪古仔呀
宣萱下半年突然人氣彈起，喺林家謙演唱會成為壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hit，加上Jessica都有玩threads，令佢吸納唔少年青fans。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 21 分鐘前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 1 天前
叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」十二強走勢
由商業電台主辦《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 年 1 月 1 日晚上 7 時假亞洲國際博覽館 ARENA 盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票已於 11 月 10 日中午 12 時正式展開，樂迷以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後十強，投票截至 11 月 13 日中午 12 時,最新十二強走勢如下:Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
新聞女王2 ｜何依婷親解徐曉薇缺席原因：其實我也有努力爭取過
上一季飾演徐曉薇的何依婷（Regina）近日與網民大玩「你問我答」，她親自解釋曉薇將不會岀現於今季劇集內。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？
幾乎每年都總有一部韓劇在全球爆紅，劇中的演員們自然經常成為大眾關注的焦點，當中女演員們以出眾的「零死角」外貌和出色的演技征服觀眾的心。韓國討論區「Theqoo」便由網友總結出「4大韓國神顏女演員」，這四位女神級演員都有著獨有特點與魅力，到底是哪四位女演員能夠脫穎而出，贏得如此殊榮呢？Yahoo Style HK ・ 2 小時前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
韓國最靚女星排行榜2025，第一位其實是台灣人？日網票選，張員瑛、Karina也輸給她的神顏
關於「靚仔靚女」選舉，每年一到年尾都開始陸續地有不少網站做票選，近期日本網站 Rankingoo 就發布了 2025 年「韓國最美臉孔女星」排行榜。Yahoo Style HK ・ 1 天前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 1 天前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
姚焯菲Chantel邀李克勤兒子Ryan拍片 激罕正面上鏡拖手仔令緋聞再升溫
姚焯菲（Chantel）現正於美國紐約大學（NYU）修讀Music Business課程，《聲夢傳奇》奶爸李克勤嘅大子李立仁（Ryan）亦係校友，修讀電影電視學系，開學僅半個月，二人已成為好友Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
微辣發聲明感謝法庭裁定「日更頻道」侮辱罪 網民至今仍唔睇好：事實冇人想睇你地
澳門自媒體公司微辣於2013年創立，一直大受歡迎，直至2023年7月前經理人Jane（阿晶）逝世，並於遺言控訴微辣曾經對佢欺凌、否認離職後搶走舊公司嘅工作等，事件令微辣陷於公關災難，網民發起抵制行動；同年8月宣布專頁暫停更新、取消10周年演出，而且旗下藝人相繼宣布退出。雖然微辣曾於2024年9月回復活動，但反應依然平平，8個月後再度暫停活動。呢兩年來，微辣不斷受到網民及YouTuber攻擊，微辣於昨日（12日）喺社交平台發出聲明，感謝法庭及仍相信微辣嘅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
ELLA年過40歲沒胖過！親揭「減肥早餐菜單」加入1神物輕鬆瘦，超滿足又不怕胖
藝人ELLA陳嘉樺體態完美又有元氣，整個人氣色好到發光，完全不敢相信今年已經超過40歲！很多人都以為她靠激烈運動或斷食減肥，但其實她超級養生、超級規律。她日前就在演唱會上公開自己的「瘦身早餐組合」，聽女人我最大 ・ 1 天前
劉晨芝獲Bob介紹幾個對象 心痛佘詩曼宣傳期攰爆
【on.cc東網專訊】藝人劉晨芝（Adrienne）、周家蔚、黃家俊（Matthew）及曾比特等今日（12日）現身中環出席真人騷節目《瘋狂名人社交》祝捷會，Adrienne在會上宣布節目將於香港首播，並計劃開拍第二季的好消息。Adrienne受訪時透露節目內容講東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
鄧卓殷郭子豪玩Kiss Challenge 新婚燕爾竟嫌棄
【on.cc東網專訊】2018年港姐亞軍暨最上鏡小姐鄧卓殷（Amber）與拍拖6年富二代男友郭子豪（Arnold）今年4月拉埋天窗，結婚半年多後仍處於新婚燕爾期，昨日Arnold在社交平台晒出一條影片，片中兩人大玩Kiss Challenge，不過正常的錫錫對夫東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
全智賢公開真實保養法！「不靠醫美」也能凍齡，自律保養法必須學起來！
用運動開啟一天節目中，全智賢透露自己每天早上六點起床，無論天氣好壞，「一定會去運動」。她笑著說：「這是我一天的開始儀式，沒有運動就覺得整天怪怪的。」她也強調，自己抱持「運動是一輩子的學習」這種心態，不追求極限或短期效果，而是讓鍛鍊成為生活的一部分。午餐清...styletc ・ 1 天前
江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀 粉絲：好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲
男子組合MIRROR嘅感情生活向來備受關注；近日，副隊長江𤒹生（AK）被粉絲爆出原來已經有個KOL女朋友，二人已秘戀逾一年，不過就直言女方係綠茶，對戀情唔多睇好。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
劉強東妻子出任Vogue客座總監
京東（9618.HK）創辦人兼主席劉強東妻子、被網民稱為「奶茶妹妹」的章澤天，登上最新一期時尚雜誌Vogue Art封面，並擔任Vogue客座總監。信報財經新聞 ・ 13 小時前
41歲Theresa傅穎改名傅寶誼，社交媒體轉型分享身心靈日常：只要唔上心，無人可以傷害你
41 歲 Theresa 傅穎改名為傅寶誼，轉型分享身心靈日常，更指自己單身 8 年，更已於若禪寺皈依帶髮修行！傅穎早前缺席 Cookies 演唱會合體，再度引起粉絲們的關注，近日回港現身活動外，更舉行兩場粉絲見面會。除了凍齡顏值讓大家眼前一亮，成熟而情緒穩定的狀態亦引起熱議，她的社交媒體亦轉型分享身心靈日常！Yahoo Style HK ・ 9 小時前