【絕非災難片】Netflix《巨洪》：AI與人心的較量、愛是人類的終極救贖｜影評
撰文：艾菲 Ivy
Netflix《巨洪》科幻外衣下的人性探索
Netflix的電影《巨洪》(The Great Flood) 上映以來高踞香港熱門電影榜首，但在社交平台Threads上卻引發了不少觀眾的疑惑與討論。單看電影的名字、海報和預告片，很容易讓人誤以為這是一部災難片，講述洪水肆虐下的人類求生故事。然而，《巨洪》實際上是一部充滿深度的科幻作品，洪流並非自然災害，而是人類意識中的翻騰與輪迴。
《巨洪》以腦內意識洪流為核心，將人類情感與人工智慧的碰撞呈現出來。它的核心從來不是災難現場的驚險，而是人類情感在洪流般的記憶與智慧中所展現的力量。
科學家具安娜（金多美 飾）被委派完成一項改變人類命運的終極任務，開發新人類的情感引擎，讓擁有人類情感的AI可以在人類被災難滅絕後繼續在地球「活」下去。洪水突然襲來，具安娜帶著兒子申子仁逃跑，卻一次又一次將兒子丟失，然後重來。具安娜一次又一次地輪迴，試圖拼湊起散落的記憶，找回失去的兒子，以及找到人心的本質。
愛是人類的終極救贖
《巨洪》的無限輪迴讓人想起科幻經典《星際啟示錄》(Interstellar) 的蟲洞情節，在幻象之中飄流著，想要尋找答案和方向，其實是在說關於愛與人性的故事。在《巨洪》中，具安娜的任務是創造出一個擁有人類情感的AI，這看似是一個純粹理性的科學目標，但電影卻深刻地揭示了人類情感的複雜性。
愛，作為人類最獨特的情感，從來都無法用邏輯條件與規則模擬出來。愛可以不計利益，不合常理，甚至以身犯險，這正是它難以被人工智慧複製的根本原因。具安娜的故事正是一個關於「愛超越理性」的例子，她一次又一次地在洪流中輪迴，無數次的失敗讓她幾乎崩潰，明知拋下兒子是無可厚非的，但她仍然沒有放棄尋找申子仁，因為這份母愛讓她超越了一切規則與邏輯。申子仁是她創造出來，也是她一手一腳湊大的，即使偶爾會抱怨兒子麻煩，但她從沒想過真正放棄他。
即使在浩瀚的知識與智慧中，人類的情感依舊是最寶貴、最獨特的存在。AI可以模擬我們的行為，幫助我們分析，但唯有愛，才能真正引領我們走出困境。
AI與人心的較量
具安娜在洪流中經歷了數以千萬次的輪迴。這些輪迴就像是在為AI設計時的無數次測試與修正，每一次失敗都是為下一次成功積累經驗，例如被困在電梯內的智秀、在災難中誕下孩子的夫婦、趁火打劫的兩個賊人，看似不重要的人物，都成為具安娜尋找兒子的關鍵。具安娜一次次地從失敗中學習，試圖找回失落的記憶與兒子申子仁。然而，與AI不同的是，她的輪迴並不是簡單的程序化學習，而是充滿了情感的糾葛與掙扎。
申子仁作為被設計出來的新人類，早已掌握了所謂的「答案」。答案從來都存在，AI可以幫助我們篩選與分析，但它無法給予我們真正的選擇權。唯有人類的情感與意志，才能在無數的可能性中找到真正的出口與救贖。
電影詳情
《巨洪》(The Great Flood)
評分：8/10分
片長： 108分鐘
上映平台：NETFLIX
