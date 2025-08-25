【網上熱話】 新加坡景點疑插隊被質問身分 女子反斥「沒有中國人，你媽算個屁」

被質疑插隊的女子，以普通話反斥對方「儍逼」，又反問對方「你不是華人嗎？」

新加坡名勝環球影城最近發生遊客排隊爭執事件，其間一名中國女子爆出一句：「沒有中國人，你媽算個屁。」片段被上載到社交平台，引發爭議。景點營辦商「聖淘沙名勝世界」其後發表聲明，表示期望所有遊客彼此體諒，並稱事件已圓滿解決。

「中國人丟你的臉？」

有關短片上周一（18 日）上載到 TikTok，再被轉發到不同社交平台。短片顯示，一名手抱幼童、與家人一起的女子被指在環球影城插隊，與另一名排隊中的遊客發生口角。該名女子被拍攝時，也舉起手機反拍對方，並以普通話說：「就你會直播嗎？就你會拍嗎？」

被對方質問身分時，懷疑插隊的中國女子反問說：「儍逼說甚麼華人，華人丟華人臉。你不是華人嗎？」跟她口角的男子也以普通話諷刺說：「沒問題，沒問題，插隊沒問題。」女子繼續反問他：「華人怎麼了？中國人丟你的臉？吃你的喝你的？你媽沒有華人，沒有中國人，你媽算個屁！」男子又回應道：「好，你偉大。你中國人最偉大。」

片段在社交平台引發迴響，新加坡多間中、英文網媒均有跟進報道，並把該名中國女子的話演繹成「沒有中國人，新加坡算甚麼？」（If not for China, there’s no Singapore），進一步掀起更熱烈的討論。

新加坡英文網媒 motherhsip 引述環球影城營辦商聖淘沙名勝世界回應，表示園方秉持尊重與排隊禮儀，期望賓客彼此體諒，確保每個人都享受遊歷體驗。聲明稱，有關事件已經解決。