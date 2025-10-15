【育兒鬆一Zone】深入了解孩子 家長要識問問題

我每次接姪女放學，每當聽到其他家長與孩子的「真情」對話，都引動了內心點點無奈。有位家長一看見兒子便問：「今日老師教什麼？」小朋友機械式地回答：「加數和減數囉。」然後一支箭跑去與其他同學嬉戲。

另一位家長問女兒：「你今日有冇分享玩具？」 女孩子滿臉倦容，沒精打采地回答：「有。」之後兩母女再沒有交流，默默步向巴士站。

不過，今天我眼前出現了不同的情境。有幾次碰見琪琪媽接女兒放學，她慣性一開口就問：「你今日食咗咩茶點？」但今次情況不似預期，女孩子踏出學校門口便飛奔至媽媽身邊，自己搶先交代說：「今日食左腸仔包。」隨即迅速轉身走向同學，一起結伴同行，琪琪媽登時語塞，神情帶點驚愕。

琪琪媽一臉尷尬地回望我一眼，打了招呼後便急急腳回家，而我當刻亦沒有時間與她交流，打算今晚WhatsApp她談一談。

解說

家長有時會感到困擾，孩子不願意分享心事或傾說生活細節。這些都與家長與孩子的傾談習慣有關。

家長希望深入了解孩子，但交談往往只局限了解孩子在日常生活上的範疇，例如：在學校是否聽話，或能否做到老師要求等，反而缺乏理解孩子真正需要，對話欠質素。正如以上情境的家長們只問子女：「今日吃什麼茶點？」或「今日老師教甚麼？」等，對話像是監察和報告生活多於了解孩子內心。但這正正是大多父母的開場白及溝通內容，孩子難以有興趣再繼續深入分享。

家長平日可以簡單地問子女：「今日點呀？」「你好嗎？」等問題，讓孩子主導去選擇想分享的，避免問太多向導的問題。父母只需要回應及表示感興趣傾談便可，不宜於分享期間加入太多「管教」意味。例如﹕當孩子分享說自己在學校發現了一架車有很多玩法，但家長卻指出孩子要學分享，不應霸佔玩具太久，孩子便沒有興趣繼續。另一方面，親子關係是雙向互動的，建議家長可以與孩子分享自己的生活點滴，讓孩子亦能夠了解父母。

以上資料由慈慧幼苗服務總監、資深註冊社工黃家嘉提供