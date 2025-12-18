【育兒鬆一ZONE】發掘生命寶藏 融入教養得心應手

上星期與幾位閨蜜相聚，大玩桌上遊戲作為餘慶節目，大家覺得最好玩的莫過於是「生命寶藏卡」，尤其分享三張屬於自己特質的卡時，更掀起這次聚會的高潮。

正當大家玩得興高采烈之際，朋友甲突然有感而發：「仔仔經常不聽我話，我覺得自己是一個一無是處的媽媽。」

朋友乙立即安慰：「其實你已經做得好好，怎會是『一無是處』呢？正如你剛剛揀了『同理心』、『耐性』和『反思』的卡，證明你會從仔仔的角度出發，了解他、有耐性和不會隨便責怪別人的好媽媽，加油呀！」

朋友甲重拾笑臉說：「多謝你的鼓勵，輪到你了。」

朋友乙：「好呀！大家都知我是一個熱愛自由的人，亦會給兒子很大的空間自由發展，所以『愛自由』這張卡很適合我。」

朋友丙點點頭和應：「我很認同你是走Free style路線的媽媽，而我就揀了『堅毅』的卡，因為早前我勇於面對自己的病情和接受治療，永不放棄，就連女兒都感染到這種特質呢！」

大家你一言我一語，坦誠面對自己及朋友，重新審視自己的特質和優點，是值得令人鼓舞，轉眼間輪到我解說這個遊戲的時候……..

解說

每個人都是獨一無二，有屬於自己的「生命寶藏」，所以家長不應只著眼於自己的缺點，而忽略自己的優點和特質，好好去發掘和發揮自己的「生命寶藏」，多欣賞和認同自己，會帶來不一樣的人生。

在教養方面，家長如果能夠善用自己的優點和特質，身教言教，便能感染子女的生命，帶來正面的作用和果效。正如以上的個案，有家長深感自己是「愛自由」的人，所以會放手讓子女去嘗試和經歷；亦有家長察覺自己有堅毅的優點，成為女兒的學習榜樣，所以每個家長都有不同的特質和優點，不妨用心尋找並付諸實行，在教養路上更得心應手。

以上資料由資深註冊社工吳彩輝(Rainbow)提供