【育兒鬆一Zone】祖父母教孫攻略

「好小事啫，家嫂你唔好咁大聲鬧佢啦！等我執嘞！… 乖孫唔喊！嫲嫲錫番！」

「乖啦！你肯食啖飯，爺爺比電話你睇！」

「孫仔你曳吖！？蝦公公！我等你爹爹返嚟講佢知，等佢罰你！」

「佢喊成咁，咪買比佢囉！又唔係貴！…最多婆婆我出錢嘞！」

許多時候，一聽到家中「四大長老」以上的說話，父母都氣得咬牙切齒！總之一字記之曰：「縱！」

筆者經常接觸到家長們訴說他們最大的困擾，莫過於「四大長老」的縱孫實錄！那麼，就藉這次機會，讓筆者跟「四大長老」剖析教孫攻略吧！

1) 切勿為孫兒做牛做馬

愛孫心切，乃是人之常情。但眼見孫兒有任何「阻滯」、「困難」、「不如意」…，祖父母便第一時間飛撲出來，為他開山辟路，排除萬難，孫兒當然沒煩惱，繼續可以優哉悠哉地過生活。但試想，當從沒有被病毒侵襲過，又如何建立自身的免疫能力呢？「愛」是不幫忙 ～ 給予孫兒學習獨立的機會，他的自理、解難、承擔…等能力才能建立起來！更甚的是，若祖父母甘心為孫兒做牛做馬，他只會逐漸視祖父母為工人，而不再待他們為親人了！

2) 不要說：「你曳吖？我講比你爸媽知！」

也許祖父母不想僭越權力，或者希望用父母壓力，而令孩子的不當行為即時收斂或改善，殊不知這句「凶」話，非但不能達到祖父母所預期的效果，反而會令孫兒覺得，祖父母無權無勢，他毋須認真依從你呀！雖然隔代，祖父母也可以直接管教，「愛」就是要管教！

3) 宜裝聾扮啞、視而不見、袖手旁觀

尤其是出到街外，孫兒要扭買東西時，祖父母絕不可以心軟就範，必須裝聾扮啞，視而不見～不給反應！當然，孫兒必然會運用全身力氣地哭鬧，妄圖爭取到最後。只要在安全情況下，祖父母毋須理會他，更不用解釋、勸導呀甚麼，總之不予回應就是了。若孩子出現危險傷害的行為，祖父母就即時制止，或帶他去一個人流較稀少的角落，讓他冷靜下來，及後才曉之大義也不遲。祖父母要用行動向孫兒表明～「扭計」是無用的！

當父母教導孩子時，祖父母就算當刻如何不認同他們的教導方法，也要袖手旁觀～撓起雙手，歸邊站在父母陣型中。若然孫兒未能游走於大人們彼此的矛盾衝突而「得到甜頭」，自然就會乖乖聽從父母的教導！事後，祖父母可私底下提醒父母更好的處理，而切勿讓孫兒意識到大人之間的「鹬蚌相争」，否則，孫兒不但會越來越懂「走精面」，而且更不會再尊重祖父母和父母了！

以上資料由資深註冊社工李淑輝提供