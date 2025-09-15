【育兒鬆一Zone】自己事情自己做 責任同步Level Up

上星期與朋友們說起孩子自理能力的話題，大家都談得興高采烈，更有所反思。

朋友甲坦言，四歲大的兒子至今仍不懂用餐具好好進食，因為長輩常常餵食，令她苦惱萬分。

朋友乙安慰道：「明白你的憂慮，小朋友的自理能力確實要及早訓練，正如之前我在一間快餐店看見一名二十多歲、行動自如的青年，雙手只顧打遊戲機，旁邊的媽媽則忙着餵他吃飯，看得我目瞪口呆！」

朋友乙的分享，也嚇得大家目瞪口呆，我亦趁機分享在街上遇見的「奇景」：「在我家附近時不時見到一名年約七、八歲，身型略胖的女孩子，雙腳踏在滑板車上，由媽媽和工人姐姐『左右護法』地推着她的滑板車返學，女孩子完全不用自己走路，引來不少途人的目光。」

廣告 廣告

當大家聽完我的精彩描述後都嘩然，異口同聲地表示，要認真處理子女的自理能力，不想自己的子女成為下一個主角。

解說

以上的事例不是發生在嬰幼兒身上，例子中的青年及小學生是有能力自己吃飯及走路，但身邊的家長過份縱容及溺愛孩子，服侍周到，這樣很容易養成他們「衣來張手，飯來張口」的品格，所以家長要自小培養孩子的自理能力，例如：自己進食、刷牙、洗面、穿衣服和鞋子、揹書包上學等，令他們明白「自己事情自己做」的道理，從日常生活上培養孩子責任感，塑造良好的品格。

以上資料由資深註冊社工吳彩輝(Rainbow)提供