【育兒鬆一ZONE】靜觀呼吸助情緒穩定

最近秋高氣爽，相約一班好友去行山，彼此交流近況，當然離不開討論子女的話題。

朋友A首先分享：「前一陣子真的很忙，忙於為小朋友升小的面試，預備他的portfolio，每天都睡不夠，令到自己很大壓力，加上很想小朋友入讀一間好的小學，所以給自己和小朋友很大壓力，有時甚至覺得自己是否太緊張，影響到小朋友的情緒和表現。」

身為過來人的朋友B附和：「我很明白你，作為父母，一定想為小朋友預備最好，希望小朋友入到最好的學校，但有時真的越催谷，小朋友表現越不理想。想當年，我都是為了小朋友學業的事情，經常失眠，脾氣暴躁，嚴重影響親子關係。後來，幸好得一名社工朋友的提點，原來家長的情緒會影響小朋友，於是開始學習放鬆自己，不要太執著，隨遇而安，結果反而好好，親子關係大有改善。」

朋友A：「我都很想學習放鬆自己，但不知怎樣做，有什麼方法呀？」，大家將眼光望向B，以期待的眼神靜候B的分享。

朋友B接著說：「其實很簡單，就是靜觀呼吸啦！不需要任何道具，隨時隨地都可以做到。」，於是B在一片芒草的山頭下，教我們靜觀呼吸法！

解說：

不少家長為小朋友選校、學業的事情煩惱，結果身心疲憊，情緒失控，甚至方法用得不當，更會破壞親子關係！家長的情緒會影響小朋友──你開心，小朋友就開心，相反亦然。所以家長要好好疏導自己情緒，其中一個有效的方法就是靜觀呼吸法，讓我們一起學習：

請先找個舒適的座位坐下，慢慢閉上眼睛，將雙手輕輕放在肚子上，留意自己此時此刻的呼吸，是快還是慢？

每次吸氣的時候，是否能感受到空氣充滿腹腔，腹部脹起；而吐氣的時候，腹部回復平坦。

我們開始練習：深深的吸氣，停留三秒 (心裡數123)，然後慢慢吐氣

第二次：吸氣…吐氣

第三次：吸氣…吐氣

對自己說：「我現在很平靜。」這樣就完成覺察練習了。

家長可以留意：你的呼吸和剛開始的時候有不一樣嗎？你身體的感受有不同嗎？你的心思呢？是昏昏欲睡？還是被各種思想佔滿？

這是初學平靜時的常見反應，鼓勵家長每日花幾分鐘，培養靜心習慣，找回內心的平靜，面對生活中各種挑戰！

以上資料由資深註冊社工吳彩輝姑娘提供