宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
【開箱】高攝力、AI 功能俱備 Android 全能旗艦！HONOR Magic8 Pro 港版「旭日金砂」體驗分享！
近排不少廠商在港推出旗艦手機，HONOR 亦在此時發表他們的最新旗艦 HONOR Magic8 Pro。來到每年一度的頂級之作，HONOR 交出一款既有強勁攝力，又有完整 AI 功能的新旗艦同大家見面。究竟 HONOR Magic8 Pro 整體表現如何？
HONOR Magic8 Pro 在設計與手感上細緻改良，磨砂玻璃背蓋抗指紋，機身因屏幕調整至6.71吋而更緊湊，重量219g，握感輕盈。圓潤線條與控制得宜的相機凸起，維持舒適手感。右側設有所有實體按鍵，包括新增可自訂的專屬AI按鍵，長按啟動助手，雙擊快速開啟相機。系統搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 平台，效能頂級，並具備 AI 離焦護眼等實用功能。
攝影方面，主相機視角稍廣，超廣角維持12mm。升級重點是長焦鏡頭，採用200MP感光元件，提供原生3.7倍光學變焦，成像素質值得期待。
總結而言，Magic8 Pro 繼承前代優點，透過體積優化、新增AI按鍵及強化長焦拍攝，提供更均衡的旗艦體驗。
一部 iPhone 即開舖收錢？Apple「iPhone 拍易收」正式登陸香港 小店快閃店必備感應式支付神器
Apple 於今天正式宣佈將其革新的「Tap to Pay on iPhone」服務引入香港市場，為本地商戶帶來一種無需額外硬件、操作簡單、高度安全的感應式支付解決方案。 這項服務猶如為 iPhone 內建了一個移動銷售終端（POS Terminal），特別針對香港眾多小型企業、pop-up 快閃店以及節日攤位等流動零售場景。商戶只需一部指定型號的 iPhone，就能即時化身為功能齊全的支付終端。Yahoo Tech HK ・ 45 分鐘前
Amazon優惠｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,560 入手 iPhone 17 最佳拍檔
兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度出現了幅度可觀的折扣，低至 US$329 便可入手，換算後約為 HK$2,560。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
【MUJI】捐贈衣物每件送200分MUJI app 積分
由即日起，ReMUJI鼓勵捐贈計劃將接受更多類型的衣物，並新增家居布藝品。任何顏色和材質的無印良品衣物均可參與此計劃，包括新增的童裝、羽絨服飾和皮革等。凡帶同符合條件的衣物到指定分店，每件可獲得200分MUJI app 積分獎賞。YAHOO著數 ・ 1 天前
Amazon優惠｜11 代 iPad 近歷史低價，HK$2,170 購 Apple 最新 A16 入門平板
iPad 11 在 Black Friday 後又幾乎回到了歷史低價！目前它的 128GB Wi-Fi 版正在 Amazon 上以 US$279 的價格促銷。換算過來大約是 HK$2,170，比本地購買便宜幾百蚊。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
人形機器人被過度炒作！大摩警告：電池、感應器與供應鏈才是關鍵
摩根士丹利分析指出，人形機器人在投資市場遭到過度炒作，但真正決定商業化成敗的關鍵在於電池、感應器、高精度零組件與製造供應鏈，這些底層技術卻長期被市場忽視。鉅亨網 ・ 19 小時前
境外間諜政府機關周邊設WiFi 圖監控涉密人員
【on.cc東網專訊】國家安全部周日（7日）發文警告，個別境外間諜情報機關會在特定區域設置惡意WiFi，如政府機關周邊、涉密單位附近，一旦公職人員、特別是涉密人員不慎連接，其設備內的敏感資訊、通訊錄、電郵往來等可能被全程監控，甚至造成國家秘密洩露。on.cc 東網 ・ 1 天前
Amazon優惠｜M5 MacBook Pro 首降，HK$10,500 購 Apple 最新筆電平過香港兩千幾蚊
Apple 十月中剛剛發佈的 M5 MacBook Pro 現在首次出現了程度可觀的折扣，只要 US$1,349 即可入手，換算後大約 HK$10,500 平過香港兩千幾蚊。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
Galaxy S26系列外觀曝光，藥丸形鏡頭模組，還要凸起
文章來源：Qooah.com 科技媒體 Android Authority 發佈博文透露，表示在深度挖掘 One UI 8.5 系統代碼後，發現了 Samsung Galaxy S26 系列手機的官方渲染圖，並且渲染圖明確標注了裝置代號。 代號 M1 和 M2 的機型分別對應的是標準版 Galaxy S26 及 Galaxy S26 Plus，代號 M3 則是頂級旗艦 Galaxy S26 Ultra。此次的爆料確定了 Samsung 新一代旗艦的產品陣容規劃。 從渲染圖中可以看出，Samsung Galaxy S26 和 S26 Plus 為後置竪向的藥丸型模組，內部為三個鏡頭。此次的 Galaxy S26 Ultra 渲染圖與知名爆料人 OnLeaks 的描述相符。 除了外觀設計，系統代碼還暗示了潛在的功能升級。技術人員在 One UI 8.5 系統中發現，有「Super Fast Wireless Charging（超快無線充電）」和「Super Fast Charging 3.0（超快充電 3.0）」，可能新一代旗艦手機會提升有線及無線充電的速度。Qooah.com ・ 10 小時前
HONOR ROBOT PHONE 明年 MWC 正式發佈，未來手機明年量產
文章來源：Qooah.com 博主 @智慧皮卡丘 表示，前段時間展示的 HONOR ROBOT PHONE 手機將於明年上半年量產，代表著明年便可以體驗到「隨身雲台」拍攝。 HONOR ROBOT PHONE 手機是一款極具未來感的手機，原先 HONOR 官方的展示以為只是一款概念機，沒想到這麼快就宣佈量產並推向市場。 HONOR ROBOT PHONE 最大的特別之處在於配備了隱藏式的機械臂雲台，可以一鍵自動展開，可以跟隨拍攝、自動構圖，帶來前所未有防抖性能。 結合 HONOR ROBOT PHONE 手機的真機展示，可以看到後置鏡頭模組的主鏡為機械雲台結構，通過兩段式摺疊收納。 除了配備雲台的主鏡，該裝置還配備了 AI 的超強大腦，可以通過觀察瞭解萬物。具備機器人的超強行動力，可以自動捕捉畫面，成為個人的專屬攝影機。 HONOR ROBOT PHONE 手機配備端側大模型 YOYO 具備情感感知能力，通過學習成為用戶的個人管家，提供內容推薦，調度全場景生態設備等。Qooah.com ・ 9 小時前
小紅書在台被禁後下載量激增
據新加坡《聯合早報》12月7日報道，台灣宣布封鎖內地社媒平台小紅書一年，反而吸引更多台灣人下載小紅書，使小紅書在台灣手機應用商店App Store下載量激增。綜合媒體報導，小紅書12月7日登上台灣社群App熱門下載榜第一，總榜排名躍升至第七。截至12月，小紅書在台灣地區的用戶超過300萬。#小紅書 #台灣 (CW)infocast ・ 22 小時前
京東APP上線「市民服務」 首批覆蓋廣州、山西及江蘇等地
京東APP正式上線「市民服務」入口，首批接入廣州、山西及江蘇等多個省市，其餘城市正陸續接入。 用戶可在京東App或京東金融APP首頁搜索「京民通」或「市民服務」一鍵進入，辦理公積金查詢、醫保報銷、社保繳納、個稅申報及育兒補貼申領、養老資格認證等高頻政務事項。該平台同時聚合生活繳費、快遞寄收、定點藥店查詢、旅遊出行及求職就業等多元便民服務，實現政務與民生服務一站式辦理。(ta/j) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
智元機器人達成生產第5,000個人形機器人里程碑 料未來三至五年打入家庭市場
天眼查App顯示，近日，蘇州靈慧智新數字科技有限公司成立，法定代表人為李二普，註冊資本500萬元人民幣，經營範圍包括工業互聯網數據服務、大數據服務、物聯網技術服務、工業控制計算機及系統銷售、智能機器人銷售等。股東信息顯示，該公司由蘇州靈猴機器人有限公司、吳江東運創業投資有限公司、智元創新(上海)科技股份有限公司共同持股。 獲騰訊(00700.HK)、比亞迪(01211.HK)及百度-SW(09888.HK)參投的上海機械人生產商智元機器人(Agibot)周一(8日)表示，自2023年成立以來，旗艦工廠已達成生產第5,000個人形機器人的里程碑。以付運量計，該初創已晉身全球最大人形機器人生產商之列。 智元機器人聯合創辦人之一，年僅32歲的彭志輝被譽為「天才少年」，曾於華為及Oppo任職。 《日經亞洲》報道，高盛及美銀證券曾估算今年人形機器人付運量介乎1.8萬至2萬個。去年付運量僅3,000個，意味任何有能力生產數以千計人形機器人的製造商，已能夠在市場帶來顯著影響。 報告引述Agibot首席市務官(CMO)邱恒稱，公司有生產具通用智能(general intelligence)的人形機器人AASTOCKS ・ 17 小時前
雖有外觀設計專利，但小米無任何三摺推出計劃
文章來源：Qooah.com 一款型號為 2608BPX34C 的新裝置出現在 GSMA 認證數據庫中，因此有傳聞說小米將推出三摺手機。博主 ＠數碼閒聊站 隨後在微博辟謠，稱小米目前並未有三摺產品的相關規劃。 儘管暫無量產計劃，小米在摺屏技術領域的佈局並未缺席。根據中國國家知識產權局公開的資料，小米已獲得一項三摺手機的外觀專利，專利號為 2022308530675，授權公告號為 CN308817132S。專利圖紙顯示，該裝置採用 Z型摺疊結構，背面相機模組為橫向排列，完全展開後的屏幕尺寸和平板電腦差不多。 當前，三摺手機仍屬於小眾市場，多數手機廠商的研發重點集中在雙摺屏機型。有消息稱，Apple 也計劃於明年加入雙摺屏賽道。市場研究機構 Canalys 預測，到2026年，全球摺屏智能手機出貨量有望實現 51% 的同比增長，並有望延續增長態勢至 2027年。即便如此，摺屏手機在整體智能手機市場中的佔比預計仍將低於 10%。Qooah.com ・ 12 小時前
被野放郊野公園牛牛突失蹤 附近村屋屋頂驚現疑似牛腳
【動物專訊】漁護署於11月19日將原本在西貢十四鄉居住的牛牛「羅蘭」、「六嬸」和「Mike」搬到西頁的郊野公園，有牛義工定期探望他們，但他們今日去探望牛牛時，卻發現Mike不見蹤影，更恐怖的是他們在一間村屋屋頂，竟發現兩隻切口齊整的疑似牛腳，令義工擔心Mike已經遇害。義工已經報警、漁護署及愛護動物協會，直言不應有任何非法屠宰牛隻的事件發生。 牛義工祁小姐表示，他們今日去探望該3隻牛牛時，發現3隻牛牛均不知所蹤，更驚見屋頂有兩隻疑似牛腳，後來義工找到羅蘭和六嬸，卻一直沒找到Mike，令他們擔心Mike已遇害。 義工已即時報漁護署、報警及愛護動物協會，祁小姐表示，從義工的經驗，那雙腳很明顯是牛腳，又指即使不是Mike遇害，都不能容許有人非法殺害及屠宰牛隻。 Mike、六嬸和羅蘭原本在十四鄉生活，後來被漁護署捕捉，並於11月19日送到郊野公園，義工們隨即向漁護署申請許可去探望牛牛們。 如有任何Mike或今次事件的線索，請與「原居牛在十四鄉」Facebook專頁（ https://www.facebook.com/profile.php?id=61578338054462 ）聯絡。 The香港動物報 ・ 11 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 1 天前
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 17 小時前
中日關係緊張 金融時報：美國沉默 日本急得跳腳
英國《金融時報》上周六（7 日）援引多名現任和前任美日兩國官員的說法，稱在日本首相高市早苗發表涉台言論激怒中國後，日本對美國的支持力度不足感到沮喪，並敦促美方給予高市更多公開支持。鉅亨網 ・ 1 天前
網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？
不少港人都愛到茶餐廳享用港式早餐如火腿通、餐蛋麵等，但近日火腿、餐肉之類的加工肉製品突然成為了網民討論焦點。事源台灣食安專家韋恩早前在其社交平台專頁分享世界衛生組織（WHO）早已把加工肉製品列為「第一類致癌物」的資訊，帖文一出隨即引發網民熱議，不少人都驚訝日常常食的火腿、香腸、午餐肉原來是致癌物。Yahoo Food ・ 2 小時前
薄扶林男子上吊 同事揭發惜太遲
【on.cc東網專訊】薄扶林有人上吊。今日(8日)早上11時36分，一名男子報案，指其姓黃(38歲)男同事早前透露有輕生念頭，今早他返回位於大口環道31A號的工作地點時，赫見對方用一條約2米長的麻繩上吊。消防奉召到場，解下陷入昏迷的黃男，再將其送往瑪麗醫院治理，on.cc 東網 ・ 21 小時前