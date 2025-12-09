【開箱】高攝力、AI 功能俱備 Android 全能旗艦！HONOR Magic8 Pro 港版「旭日金砂」體驗分享！

近排不少廠商在港推出旗艦手機，HONOR 亦在此時發表他們的最新旗艦 HONOR Magic8 Pro。來到每年一度的頂級之作，HONOR 交出一款既有強勁攝力，又有完整 AI 功能的新旗艦同大家見面。究竟 HONOR Magic8 Pro 整體表現如何？

HONOR Magic8 Pro 在設計與手感上細緻改良，磨砂玻璃背蓋抗指紋，機身因屏幕調整至6.71吋而更緊湊，重量219g，握感輕盈。圓潤線條與控制得宜的相機凸起，維持舒適手感。右側設有所有實體按鍵，包括新增可自訂的專屬AI按鍵，長按啟動助手，雙擊快速開啟相機。系統搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 平台，效能頂級，並具備 AI 離焦護眼等實用功能。

攝影方面，主相機視角稍廣，超廣角維持12mm。升級重點是長焦鏡頭，採用200MP感光元件，提供原生3.7倍光學變焦，成像素質值得期待。

總結而言，Magic8 Pro 繼承前代優點，透過體積優化、新增AI按鍵及強化長焦拍攝，提供更均衡的旗艦體驗。