【開箱故事】演唱會神器？vivo X300 Pro港版啡色款體驗分享 !

你是否曾經在演唱會現場，想要捕捉精彩瞬間，卻發現手機拍攝效果未如理想？近期旗艦手機紛紛強調攝影功能，vivo最新推出的X300 Pro更被冠上「演唱會神器」的稱號。這次我們實際開箱港版啡色款式，檢視其真實表現。

X300 Pro 採用簡潔方形包裝，開箱即附贈 90W 閃充組與同色保護殼，出廠已貼好螢幕保護貼，無需另購配件。機身邊緣改為平面設計，握感更穩定，Type-C 接口同色系處理提升整體一致性。

配置天璣9500 處理器與 16GB 記憶體，系統運行順暢。6.78 吋 AMOLED 螢幕支援 120Hz LTPO 更新率與 100% P3 色域，戶外亮度充足。相機配備三鏡頭組合，含 2 億像素 APO 長焦，防震升級使高倍變焦更穩定。內建 6510mAh 電池與 90W 快充，續航足夠全天使用。因鏡頭模組較突出，建議裝上保護殼避免刮傷。

綜合評價

vivo X300 Pro 港版啡色款在硬體配置、攝影系統與包裝配件均屬高規格水準，其定價與實際表現相符。對於注重攝影品質與旗艦效能的用戶，這款手機值得納入考慮。你是否已經體驗過 X300 Pro的拍攝功能？歡迎分享你的使用心得，若有任何疑問也歡迎提出討論。

