【電腦節優惠】$850 買到 4G 平板＋電話？Teclast T50 Mini 試用感受
Teclast T50 Mini 是一款兼具高效能與輕薄設計的 8.7 吋平板電腦，搭載 MediaTek Helio G99 處理器，採用先進的 6nm 製程，流暢運行不卡頓。該平板採用 8.7 吋 IPS 螢幕支援 120Hz 高刷新率，機身僅 8.2mm 超薄厚度，搭配金屬材質設計，輕巧堅固，單手掌握毫無負擔。
在記憶體與存儲方面，Teclast T50 Mini 提供 8GB RAM + 12GB 虛擬擴展（最大 20GB），同時內建 128GB 儲存空間，並可透過 microSD 卡擴充。此外，支援 4G LTE 全網通 與 雙卡雙待，隨時隨地保持連線，搭配 雙頻 Wi-Fi（2.4GHz/5GHz）、藍牙 5.2 以及 GPS / GLONASS / 北斗 / Galileo 四模衛星定位，確保網路穩定、定位精準。
Teclast T50 Mini 運行最新的 Android 15，並配備斯威特雙揚聲器與數字功放技術，提供渾厚立體聲，並支援 AI 降噪，通話與錄音更清晰。並搭載 1300 萬像 AI 雙攝鏡頭及500 萬像自拍鏡頭。此外，T50 Mini 還內建多種智能感應器，可實現自動亮度調節、手勢操作等智慧功能，提升使用便利性。
【活動詳情】
名稱：香港電腦通訊節 2025
日期：2025 年 8 月 22 日至 25 日
地點：香港會議展覽中心 Hall 1
展位：L27-28
品牌：Peng Bo
產品查詢：Peng Bo +852 2717 8131
