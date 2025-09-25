【2025大更新】Notion 3.0懶人包：AI Agents 、Map View、離線模式終極升級，生產力全家桶登場！

喺啱啱舉行嘅 「Make with Notion 2025」活動 上， Notion 投下咗一枚震撼彈：正式發佈 Notion 3.0。今次嘅核心唔再係簡單嘅功能疊加，而係一次身份嘅轉變——Notion 由一個「工具」，進化成一個與你並肩作戰嘅「AI 隊友」。

今次更新嘅主角，係能夠處理複雜任務、具備記憶同自主學習能力嘅 AI Agents。同時，大家期待已久嘅資料庫重大升級同「真・離線模式」亦都終於登場。

廣告 廣告

今次我哋會為你深入拆解 Notion 3.0 各項新功能，由 AI Agents、資料庫視覺化與權限管理、到離線模式，一篇文睇晒香港 Freelancer 同中小企團隊點樣用盡呢次更新，將生產力推向新極限。

今次主角－Notion Agents：由「執行指令」到「自主工作」嘅 AI 隊友

如果話以往嘅 AI 係助手，咁 Notion Agents 就係一次核彈級嘅進化。Notion 將 AI 徹底重構，唔再只係一個問一句、答一句嘅工具，而係一個可以理解複雜目標、進行多步驟推理、甚至持續工作 20 分鐘嘅「知識工作代理」。

Agents 核心能力：多步驟推理與個人化記憶

根據 TechCrunch 嘅深度報導 ，新一代 Agent 強大之處在於：

複雜任務拆解 ：你可以俾一個模糊指令，例如「幫我整理一下網上關於 Notion 3.0 嘅用戶反饋」。Agent 會自動上網、讀取 Slack 同 Email，搜集資料後生成一份包含主題同重點引述嘅研究報告。

個人化指令與記憶 ：你可以喺一個專屬嘅 Notion Page 設定 Agent 嘅「指令與記憶」，教佢你嘅寫作風格、思考框架，甚至設定佢嘅個性（例如叫你做「女王」）。當你同佢互動時，佢會記住你嘅偏好，並自動更新記憶頁面，越用越聰明。

深度整合企業知識：Agent 可以存取你所有連接到 Notion 嘅工具，例如 Slack 、Gmail、Microsoft Teams，全面理解你嘅工作背景。

AI 與資料庫嘅完美融合：自動化你嘅數據管理

Notion Agents 唔係懸浮喺空中，而係深度整合咗入資料庫，實現咗幾個超實用功能：

AI 自動填充資料 ：掉一份產品需求文件（PRD）俾 Agent，佢可以自動將內容拆解成具體任務，填入資料庫，並設定好指派對象同優先級。

AI 生成圖表 ：直接同 Agent 講「新增一個按指派對象分類嘅長條圖」，佢就會即刻幫你喺 Database 創建對應嘅視圖。

AI 生成公式：以後唔使再死記 Formula 點樣寫。直接用自然語言描述「計下距離到期日仲有幾多日」，AI 就會幫你生成對應嘅公式。

➡️ 中小企點樣 7 週導入 AI？ 想將呢啲自動化流程帶入你公司，可以參考我哋嘅實戰導入方案 。

資料庫大進化：視覺化與權限管理再升級

為咗配合強大嘅 AI Agents，Notion Database 亦迎來咗史上最重要嘅幾項更新，令數據管理更直觀、更安全。

史上第二大功能請求：精細嘅資料庫權限 (Granular Database Permissions)

呢個係社群千呼萬喚嘅功能。依家你可以設定規則，令頁面根據「指派對象」或特定屬性，自動分享俾被提及嘅人。呢個功能對於同外部客戶、合作夥伴協作嘅團隊嚟講極之重要，對方只會睇到同佢哋相關嘅任務，而唔會接觸到整個資料庫嘅敏感資訊。

全新視覺化功能：條件式著色 (Conditional Coloring) 與地圖視圖 (Map View)

條件式著色 (Conditional Coloring) ：現已推出！你可以根據特定規則，為頁面標示唔同顏色。例如，將所有「高優先級」嘅任務標示為紅色，令重要事項一目了然。

地圖視圖 (Map View)：即將推出！如果 你嘅資料庫包含地址或地理位置數據（例如客戶地址、分店位置），未來可以直接將數據以地圖形式呈現，非常適合業務或物流管理。

真正實現無縫工作：全平台離線模式登場

除咗 AI 升級，Notion 3.0 亦終於補完咗最關鍵嘅一塊拼圖。根據 TechCrunch 嘅報導 ，Notion 3.0 帶來嘅係 全平台、真正可用嘅離線模式。無論你用緊 Mac、Windows、iOS 定 Android，都可以喺無網絡嘅情況下，自由新增、編輯同整理筆記。當你重新連線後，所有變更都會自動同步，完美解決流動工作者嘅最大痛點。

整合與生態系擴展：Notion 連接萬物嘅野心

Notion 3.0 嘅目標顯然係成為你嘅工作樞紐，而唔係單一工具。

Notion MCP (Multi-Connector Platform) ：一種更安全嘅連接方式，俾你喺其他工具（例如程式碼編輯器）直接讀寫 Notion 內容，甚至引用 Slack 對話或 GitHub 資訊。

日曆與郵件整合 ：Agent 可以直接連接 Notion Calendar 同 Mail，幫你 Check schedule、安排會議，甚至自動草擬同發送個人化 Email。

市集更新：官方推出咗全新嘅顧問合作夥伴計劃，並喺市集上架咗大量「代理個人化範本」，你可以一鍵下載，將你嘅 Agent 變成特定領域嘅專家。

全球用戶點睇？社群熱議與第一手評價

自從 Notion 官方發佈 3.0 消息 後，全球生產力社群都非常興奮。綜合網上各平台嘅討論，我哋整理出以下幾個核心觀點：

壓倒性好評：「離線模式」係 Game-Changer 呢個係長久以來社群呼聲最高嘅功能。無論係喺 Reddit 定係 LinkedIn 嘅討論 上，用戶普遍認為離線模式真正解放咗 Notion 嘅使用場景，令佢成為一個可以隨時隨地依賴嘅「第二大腦」。

對 Agents 充滿想像與期待 科技媒體同 Power Users 對 Notion Agents 給予極高評價，認為佢將 Notion 嘅天花板提升到新高度。好多 KOL 已經喺 Instagram 等平台 分享佢哋對 Agents 嘅初步構想，例如自動化內容日曆、個人習慣追蹤等，社群對呢個功能嘅未來潛力感到非常樂觀。

理性質疑：同步穩定性與性能表現 有部分資深用戶提出，離線模式嘅成敗關鍵在於「重新連線後嘅同步穩定性」。尤其係對於擁用大型數據庫同複雜關聯嘅 Workspace，用戶擔心會唔會出現資料衝突或遺失嘅情況，呢個係未來需要持續觀察嘅重點。

學習曲線嘅關注 雖然 Notion Agents 強調「無需寫 Code」，但有意見認為要完全掌握同設計出高效嘅自動化流程，依然需要一定嘅學習同邏輯思維。唔少用戶已經開始喺 YouTube 同教學平台尋找相關嘅教學資源，希望能盡快上手。



Notion 嘅下一步：Custom Agents 會係終極武器？

【2025大更新】Notion 3.0懶人包：AI Agents 、Map View、離線模式終極升級，生產力全家桶登場！

Notion 已經預告，終極武器係為團隊而設嘅「自訂代理 (Custom Agents)」。你可以創建多個專門化嘅 Agent，例如一個專門處理客戶投訴，另一個專門監控市場輿情。佢哋可以根據觸發器（例如 Slack 新訊息）或排程，喺背景自主運作，甚至根據互動自我學習，持續進化。呢項功能目前處於早期測試，將會好快向更廣泛用戶推出。

總結：Notion 3.0 值得你立即升級嗎？

絕對值得。

Notion 3.0 唔係一次普通嘅小修小補，而係一次真正由「工具」進化到「平台」甚至「隊友」嘅重大升級。對於香港嘅個人工作者同中小企嚟講，「AI Agents」為未來嘅自動化工作流程打開咗巨大嘅想像空間；而「精細權限」同「離線模式」就解決咗當下嘅核心痛點。

➡️ 想睇更多實戰教學，這裡有最新懶人包整理: 立即前往 DotAI Blog 總覽

【2025大更新】Notion 3.0懶人包：AI Agents 、Map View、離線模式終極升級，生產力全家桶登場！